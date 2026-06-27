താമരശ്ശേരിയിൽ ഹെറോയിനുമായി അസം സ്വദേശി പിടിയിൽ

Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range 27 Jun 2026 10:42 AM IST
Updated Ondate_range 27 Jun 2026 10:42 AM IST
താമരശ്ശേരിയിൽ ഹെറോയിനുമായി അസം സ്വദേശി പിടിയിൽtext_fields
bookmark_border
News Summary - Assam native arrested with heroin in Thamarassery
താമരശ്ശേരി: പത്ത് ഗ്രാമിലധികം ഹെറോയിനുമായി അസം സ്വദേശി പിടിയിൽ. താമരശ്ശേരിക്കടുത്ത് പള്ളിപ്പുറത്ത് വാടകക്ക് താമസിക്കുന്ന അസം സ്വദേശി ലോത്തു റഹ്മാനെയാണ് താമരശ്ശേരി എക്സൈസ് സംഘം പിടികൂടിയത്. രഹസ്യ വിവരം ലഭിച്ചതിനെതുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഇയാൾ താമസിക്കുന്ന പള്ളിപ്പുറത്തെ വാടക വീട്ടിൽനിന്ന് 9.319 ഗ്രാം ഹെറോയിൻ കണ്ടെടുത്തു. അടുത്തിടെയാണ് ഇയാൾ ഇവിടെ മുറി വാടകക്കെടുത്തത്.
താമരശ്ശേരി എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഇ.പി. വിപിൻ, പ്രിവന്റിവ് ഓഫിസർ ടി.ബി അജീഷ്, സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫിസർ കെ. എസ് ലതമോൾ, സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫിസർമാരായ സി.കെ. മുഹമ്മദ് ഷാഹുൽ, അതുൽ ഡ്രൈവർ വി.കെ. വിപിൻ എന്നിവരടങ്ങിയ സംഘമാണ് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register
Next Story