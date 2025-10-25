Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    LIFE
    LIFE
    Posted On
    25 Oct 2025 12:15 AM IST
    Updated On
    25 Oct 2025 12:23 PM IST

    നീ​ന്ത​ലിൽ സ്വ​ർ​ണ​താ​ര​മാ​യി റി​സ റോ​സ്

    പി​താ​വ് സെ​യ്ഫു​ദ്ദീ​നും നീ​ന്ത​ൽ​ താ​ര​മാണ്
    saifudheen and risa rose
    സെ​യ്ഫു​ദ്ദീ​നും റി​സ റോ​സും

    നീ​ലേ​ശ്വ​രം: നീ​ന്ത​ൽ​മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ താ​ര​മാ​യി​രു​ന്ന പി​താ​വി​ന്റെ ട്രാ​ക്ക് പി​ന്തു​ട​ർ​ന്ന മ​ക​ളും സ്വ​ർ​ണ​താ​ര​മാ​യി. നീ​ലേ​ശ്വ​ര ന​ഗ​ര​സ​ഭ കേ​ര​ളോ​ത്സ​വ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച നീ​ന്ത​ൽ​മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത നാ​ലി​ന​ത്തി​ലും സ്വ​ർ​ണ​മെ​ഡ​ൽ നേ​ടി​യാ​ണ് നീ​ലേ​ശ്വ​രം റി​സ റോ​സ് താ​ര​മാ​യ​ത്. 100 മീ​റ്റ​ർ ഫ്രീ ​സ്റ്റെ​ൽ, 50 മീ​റ്റ​ർ ബാ​ക് സ്ട്രോ​ക്, 50 മീ​റ്റ​ർ ബ്ര​സ്റ്റ് സ്ട്രോ​ക്, 100 മീ​റ്റ​ർ ബാ​ക് സ്ട്രോ​ക് എ​ന്നീ ഇ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് സ്വ​ർ​ണം നേ​ടി​യ​ത്.

    പാ​ലാ​യി റെ​ഡ് സ്റ്റാ​ർ ക്ല​ബി​ന് വേ​ണ്ടി​യാ​ണ് റി​സ മ​ത്സ​രി​ച്ച​ത്. ജി​ല്ല, സം​സ്ഥാ​ന, ദേ​ശീ​യ, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ നീ​ന്ത​ൽ​താ​ര​വും ഹോ​സ്ദു​ർ​ഗ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ എ​സ്.​ഐ​യു​മാ​യ എം.​ടി.​പി. സെ​യ്ഫു​ദ്ദീ​ന്റെ​യും ഭീ​മ​ന​ടി വി​ല്ലേ​ജ് ഓ​ഫി​സ​ർ റു​ഖി​യ​യു​ടെ​യും മ​ക​ളാ​ണ്.

    കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട് ദു​ർ​ഗ ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ൾ പ്ല​സ് ടു ​വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യാ​ണ്. സെ​യ്ഫു​ദ്ദീ​ന്റെ സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ എം.​ടി.​പി. അ​ഷ്റ​ഫും ദേ​ശീ​യ നീ​ന്ത​ൽ താ​ര​മാ​യി​രു​ന്നു. സെ​യ്ഫു​ദ്ദീ​നാ​ണ് മ​ക​ളെ ചെ​റു​പ്രാ​യ​ത്തി​ൽ നീ​ന്ത​ൽ പ​ഠി​പ്പി​ച്ച​ത്‌. ഈ ​കു​ടും​ബ​ത്തി​ലെ ഏ​ല്ലാ​വ​രും നീ​ന്ത​ൽ​താ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ്.

    TAGS:Local NewsSwimming CompetitionKasargod
    News Summary - risa rose wins swimming competition
