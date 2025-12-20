Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Perambra
    date_range 20 Dec 2025 7:55 AM IST
    date_range 20 Dec 2025 7:55 AM IST

    പേരാമ്പ്രയിൽ കാട്ടുപന്നികൾ നെൽകൃഷി നശിപ്പിക്കുന്നു

    wild pig
    പേ​രാ​മ്പ്ര പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ പ​ത്തൊ​മ്പ​താം വാ​ർ​ഡി​ൽ ക​ടു​കു​ഴി പാ​ട​ശേ​ഖ​ര​ത്തി​ൽ കാ​ട്ടു​പ​ന്നി​ക​ൾ ന​ശി​പ്പി​ച്ച നെ​ൽ​കൃ​ഷി

    പേ​രാ​മ്പ്ര: പേ​രാ​മ്പ്ര പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ പ​ത്തൊ​മ്പ​താം വാ​ർ​ഡി​ൽ ക​ടു​കു​ഴി പാ​ട​ശേ​ഖ​ര​ത്തി​ൽ കാ​ട്ടു​പ​ന്നി​ക​ൾ നെ​ൽ​കൃ​ഷി ന​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ക​തി​രി​ട്ട് വി​ള​വെ​ടു​പ്പി​ന് പാ​ക​മാ​യ നെ​ൽ​കൃ​ഷി​യാ​ണ് പ​ന്നി​ക്കൂ​ട്ടം വ്യാ​പ​ക​മാ​യി ന​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. നെ​ല്ലി​ന് പു​റ​മെ വാ​ഴ, വി​വി​ധ​ത​രം പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും പ​ന്നി​ക​ൾ ന​ശി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ​രാ​ത്രി​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ കൂ​ട്ട​മാ​യെ​ത്തു​ന്ന പ​ന്നി​ക​ൾ ഏ​ക്ക​ർ ക​ണ​ക്കി​ന് കൃ​ഷി​യി​ട​മാ​ണ് ഉ​ഴു​തു​മ​റി​ക്കു​ന്ന​ത്. ക​ഠി​നാ​ധ്വാ​നം ചെ​യ്തും വ​ലി​യ തു​ക ക​ട​മെ​ടു​ത്തും കൃ​ഷി​യി​റ​ക്കി​യ ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് രൂ​പ​യു​ടെ ന​ഷ്ട​മാ​ണ് ഇ​തു​വ​ഴി ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ​പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​യി ക​ർ​ഷ​ക​ർ ​രാ​സ​വ​ള​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​മി​ത​വി​ല​യും കൂ​ലി വ​ർ​ധ​ന​യും കാ​ര​ണം ക​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് ഇ​ര​ട്ടി പ്ര​ഹ​ര​മാ​വു​ക​യാ​ണ് വ​ന്യ​മൃ​ഗ​ശ​ല്യം. വ​ന്യ​മൃ​ഗ​ശ​ല്യം ത​ട​യാ​ൻ ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ത്ത​പ​ക്ഷം ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കാ​നാ​ണ് ക​ർ​ഷ​ക​രു​ടെ തീ​രു​മാ​നം.

    TAGS:perambraWild Pigpaddyagriculture
