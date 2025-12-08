Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    8 Dec 2025 1:15 PM IST
    Updated On
    8 Dec 2025 1:15 PM IST

    ച​ക്കി​ട്ട​പ്പാ​റ​യി​ൽ ചി​ട്ട​യോ​ടെ മു​ന്ന​ണി​ക​ൾ ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി ഭ​രി​ക്കു​ന്ന ച​ക്കി​ട്ട​പ്പാ​റ​യി​ൽ അ​ധി​കാ​രം പി​ടി​ക്കു​ക​യാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് ല​ക്ഷ്യം

    UDF,power,Chakkitapparai,,Left Front,തെരഞ്ഞെടുപ്പ്, പേരാമ്പ്ര, ചക്കിട്ടപാറ,
    പേ​രാ​മ്പ്ര: ച​ക്കി​ട്ട​പ്പാ​റ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ ചി​ട്ട​യോ​ടെ​യു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​ണ് ഇ​രു മു​ന്ന​ണി​ക​ളും കാ​ഴ്ച​വെ​ക്കു​ന്ന​ത്. ര​ണ്ട് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടാ​യി ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി ഭ​രി​ക്കു​ന്ന ച​ക്കി​ട്ട​പ്പാ​റ​യി​ൽ ഇ​ത്ത​വ​ണ അ​ധി​കാ​രം പി​ടി​ക്കു​ക​യാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് ല​ക്ഷ്യം. ലോ​ക്സ​ഭ, നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ലെ​ല്ലാം യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ച​ക്കി​ട്ട​പ്പാ​റ​യി​ൽ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് വ​രു​മ്പോ​ൾ യു.​ഡി.​എ​ഫ് പി​ന്നി​ലാ​വു​ന്ന കാ​ഴ്ച​യാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ നാ​ലു തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലും ക​ണ്ട​ത്. കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ലെ ഗ്രൂ​പ് വ​ഴ​ക്കും യു.​ഡി.​എ​ഫി​ലെ ത​മ്മി​ല​ടി​യും പ​ല തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലും ഇ​വ​ർ​ക്ക് പാ​ര​യാ​യി. സി.​പി.​എം ഏ​രി​യാ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​വും നി​ല​വി​ലെ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റു​മാ​യ കെ. ​സു​നി​ൽ എ​ന്ന അ​തി​കാ​യ​ന്‍റെ ത​ന്ത്ര​വും യു.​ഡി.​എ​ഫ് മോ​ഹ​ങ്ങ​ളെ ക​രി​ച്ചു.

    2020ലെ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ 15ൽ 10 ​സീ​റ്റ് നേ​ടി​യാ​ണ് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് അ​ധി​കാ​രം നി​ല​നി​ർ​ത്തി​യ​ത്. ഇ​പ്പോ​ൾ 16 വാ​ർ​ഡാ​ണ് നി​ല​വി​ലു​ള്ള​ത്. ഇ​തി​ൽ അ​ഞ്ച് വാ​ർ​ഡി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​നും അ​ഞ്ച് വാ​ർ​ഡി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫി​നും മു​ൻ​തൂ​ക്ക​മു​ണ്ട്. ആ​റ് വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ ക​ടു​ത്ത മ​ത്സ​ര​മാ​ണ് ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ഒ​ന്ന്, അ​ഞ്ച്, ഏ​ഴ്, എ​ട്ട്, 15 എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് അ​നു​കൂ​ല​വും ര​ണ്ട്, മൂ​ന്ന്, നാ​ല്, 12, 13 യു.​ഡി.​എ​ഫ് അ​നു​കൂ​ല​വു​മാ​ണ്. ആ​റ്, ഒ​മ്പ​ത്, 10, 11, 14 , 16 ക​ളി​ൽ ഇ​രു​മു​ന്ന​ണി​ക​ളും ഒ​പ്പ​ത്തി​നൊ​പ്പ​മാ​ണ്. കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് മു​ൻ മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റും നി​ല​വി​ലെ 12ാം വാ​ർ​ഡ് മെം​ബ​റു​മാ​യ ജി​തേ​ഷ് മു​തു​കാ​ട് എ​ത്തി​യ​തോ​ടെ ആ​റാം വാ​ർ​ഡി​ൽ മ​ത്സ​രം ക​ടു​ത്തു.

    ഇ​വി​ടെ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്, ആ​ർ.​ജെ.​ഡി​യി​ലെ വ​ർ​ഗീ​സ് കോ​ല​ത്തു വീ​ട്ടി​ലി​നെ​യാ​ണ് രം​ഗ​ത്തി​റ​ക്കി​യ​ത്. ബി.​ജെ.​പി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി ര​നീ​ഷ് ആ​ണ്. ജി​തേ​ഷ് മു​തു​കാ​ടി​ന് ഒ​രു അ​പ​ര​നു​മു​ണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ വാ​ർ​ഡ് ഒ​മ്പ​തി​ൽ​നി​ന്ന് മ​ത്സ​രി​ച്ച് വി​ജ​യി​ച്ച ബി​ന്ദു സ​ജി​യെ വീ​ണ്ടും മ​ത്സ​ര​ത്തി​നി​റ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്. എ​ന്നാ​ൽ, ഏ​റെ ജ​ന​കീ​യ​നാ​യ ജോ​സ് ചെ​റു​വ​ള്ളി​ലി​നെ​യാ​ണ് വാ​ർ​ഡ് തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ക്കാ​ൻ യു.​ഡി.​എ​ഫ് നി​യോ​ഗി​ച്ച​ത്. ശി​വ​ദാ​സ​നാ​ണ് ബി.​ജെ.​പി​ക്കു​വേ​ണ്ടി രം​ഗ​ത്തു​ള്ള​ത്. സി.​പി.​എം പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി സു​ജാ​ത മ​ന​ക്ക​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന 15ാം വാ​ർ​ഡി​ൽ ബി.​ജെ.​പി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി മ​റ്റൊ​രു സു​ജാ​ത​യാ​ണ്. പി.​ജെ. എ​ലി​സ​ബ​ത്തി​നെ​യാ​ണ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പോ​രി​നി​റ​ക്കി​യ​ത്. വാ​ർ​ഡ് നാ​ലി​ലെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി ആ​യി​ത്ത​മ​റ്റ​ത്തി​ന് ര​ണ്ട് അ​പ​ര​ന്മാ​രു​ണ്ട്. ഭ​ര​ണ​തു​ട​ർ​ച്ച​ക്ക് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫും കൈ​വി​ട്ട​ത് തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ക്കാ​ൻ യു.​ഡി.​എ​ഫും പ​ഴു​ത​ട​ച്ച പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ക്കു​മ്പോ​ൾ ച​ക്കി​ട്ട​പ്പാ​റ​യി​ൽ തീ​പാ​റു​ക​യാ​ണ്.

    News Summary - The UDF aims to seize power in Chakkitapparai, where the Left Front is ruling.
