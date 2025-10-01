Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Perambra
    1 Oct 2025 10:50 AM IST
    ബ​സ് സ്റ്റോ​പ് ബോ​ർ​ഡ് വ​ന്നു; പ​ക്ഷേ, യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ എ​വി​ടെ നി​ൽ​ക്കും?

    ബ​സ് സ്റ്റോ​പ് ബോ​ർ​ഡ് വ​ന്നു; പ​ക്ഷേ, യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ എ​വി​ടെ നി​ൽ​ക്കും?
    പേ​രാ​മ്പ്ര-​വ​ട​ക​ര റോ​ഡി​ൽ ബ​സ് നി​ർ​ത്തു​ന്ന സ്ഥ​ല​ത്ത് ഇ​രു​ച​ക്ര വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ പാ​ർ​ക്ക് ചെ​യ്ത നിലയിൽ​

    പേ​രാ​മ്പ്ര: ടൗ​ണി​ൽ റോ​ഡ് ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ര​ണ്ടു വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് പൊ​ളി​ച്ചു​മാ​റ്റി​യ ബ​സ് കാ​ത്തി​രി​പ്പു കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ പു​ന​ർ​നി​ർ​മി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും അ​വി​ടെ ബ​സ്‌ സ്റ്റോ​പ് ബോ​ർ​ഡു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ, ബ​സ് കാ​ത്ത് എ​വി​ടെ നി​ൽ​ക്കു​മെ​ന്ന് ആ​രോ​ടും ചോ​ദി​ക്ക​രു​ത്. വെ​യി​ലും മ​ഴ​യും കൊ​ള്ളാ​തെ നി​ൽ​ക്കാ​നോ ഇ​രി​ക്കാ​നോ ഒ​രു സൗ​ക​ര്യ​വും സ​മീ​പ​ത്തൊ​ന്നു​മി​ല്ല. കൂ​ടാ​തെ ഈ ​ബോ​ർ​ഡി​നു മു​ന്നി​ൽ ഇ​രു​ച​ക്ര വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ പാ​ർ​ക്ക് ചെ​യ്യു​ന്നു​മു​ണ്ട്. ബ​സ് കാ​ത്തു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന സ്ഥ​ല​ത്ത് കാ​ൽ​ന​ട​യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി റോ​ഡ് മു​റി​ച്ചു​ക​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സീ​ബ്ര ലൈ​നു​ക​ളും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടി​ല്ല.

    പേ​രാ​മ്പ്ര മ​ത്സ്യ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന് മ​ര​ക്കാ​ടി തോ​ടി​ന് സ​മീ​പ​വും വ​ട​ക​ര റോ​ഡി​ലു​മു​ള്ള ബ​സ് കാ​ത്തി​രു​പ്പു കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് ര​ണ്ടു വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് റോ​ഡ് ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പൊ​ളി​ച്ചു​മാ​റ്റി​യ​ത്. പ​ല സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നും മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ലേ​ക്കും മ​റ്റു ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മാ​യി നി​ര​വ​ധി യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ​ത്തു​ന്ന സ്ഥ​ല​വും ദി​നം​പ്ര​തി നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് ബ​സു​ക​ൾ നി​ർ​ത്തു​ന്ന സ്ഥ​ലം കൂ​ടി​യാ​ണി​ത്. പ​ല​ത​വ​ണ ഈ ​വി​ഷ​യം ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ധി​കാ​രി​ക​ളു​ടെ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടും കാ​ത്തി​രു​പ്പു കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ പു​ന​ർ​നി​ർ​മി​ക്കാ​ൻ ഒ​രു ന​ട​പ​ടി​യു​മു​ണ്ടാ​യി​ല്ലെ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​യു​ന്നു.

    മ​ര​ക്കാ​ടി തോ​ടി​ന് സ​മീ​പം കു​റ്റ്യാ​ടി, ക​ടി​യ​ങ്ങാ​ട്, പ​ന്തി​രി​ക്ക​ര, പെ​രു​വ​ണ്ണാ​മു​ഴി, ചെ​മ്പ​നോ​ട, പൂ​ഴി​ത്തോ​ട്, മു​തു​കാ​ട് ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക് പോ​കേ​ണ്ട യാ​ത്ര​ക്കാ​രും വ​ട​ക​ര റോ​ഡി​ൽ ചെ​റു​വ​ണ്ണൂ​ർ, മു​യി​പ്പോ​ത്ത്, എ​ര​വ​ട്ടൂ​ർ, വാ​ല്യാ​ക്കോ​ട്, അ​ഞ്ചാം​പീ​ടി​ക, അ​രി​ക്കു​ളം, മേ​പ്പ​യൂ​ർ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​മാ​ണ് ഇ​വി​ടെ ബ​സ് കാ​ത്തു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​ത്ര​യും പെ​ട്ടെ​ന്നു​ത​ന്നെ ബ​സ് കാ​ത്തി​രി​പ്പ് കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​മി​ച്ച് യാ​ത്രാ​ക്ലേ​ശം പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ അ​ടി​യ​ന്ത​ര​ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

