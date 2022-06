വയോധികന്റെ കാലില്‍ ബസ് കയറി

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article പേ​രാ​മ്പ്ര: ബ​സ് ത​ട്ടി വ​യോ​ധി​ക​ന്റെ കാ​ലി​ന് ഗു​രു​ത​ര പ​രി​ക്കേ​റ്റു. മു​ളി​യ​ങ്ങ​ല്‍ പ​ന​മ്പ്ര കോ​ള​നി​യി​ല്‍ കേ​ശ​വ​ന്‍ (75) ആ​ണ് പ​രി​ക്കേ​റ്റ​ത്. പേ​രാ​മ്പ്ര ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ല്‍ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച 10ഓ​ടെ​യാ​ണ് സം​ഭ​വം. സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ല്‍നി​ന്ന് പു​റ​ത്തേ​ക്ക് എ​ടു​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന ബ​സി​ന്റെ മു​ന്‍ച​ക്രം വ​യോ​ധി​ക​ന്റെ കാ​ലി​ലൂ​ടെ ക​യ​റി​യി​റ​ങ്ങു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

പേ​രാ​മ്പ്ര - കൂ​ട്ടാ​ലി​ട- ബാ​ലു​ശ്ശേ​രി റൂ​ട്ടി​ലോ​ടു​ന്ന പ്ര​ണ​വം എ​ന്ന ബ​സാ​ണ് അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ട​ത്. ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ കാ​ല്‍പാ​ദം ച​ത​ഞ്ഞ​ര​ഞ്ഞ നി​ല​യി​ലാ​ണ്. പേ​രാ​മ്പ്ര താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ല്‍ പ്രാ​ഥ​മി​ക ചി​കി​ത്സ​ക്ക് ശേ​ഷം കോ​ഴി​ക്കോ​ട് മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ കോ​ള​ജി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി. ബ​സ് പൊ​ലീ​സ് ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ എ​ടു​ത്തു. Show Full Article

News Summary -

The bus got on the old man's feet