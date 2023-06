പേരാമ്പ്ര ജി.ഡബ്ല്യു.എസിൽ അവൾ ഏകയാണ്

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ പേ​രാ​മ്പ്ര: പു​തി​യ കൂ​ട്ടു​കാ​രെ തേ​ടി ഏ​റെ ആ​ഹ്ലാ​ദ​ത്തോ​ടെ ഒ​ന്നാം ത​ര​ത്തി​ലേ​ക്കെ​ത്തി​യ അ​ക്ഷ​ര​ക്ക് കൂ​ട്ടു​കൂ​ടാ​നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത് ക്ലാ​സ് മു​റി​യി​ലെ ഡെ​സ്കും ബെ​ഞ്ചു​ക​ളും മാ​ത്ര​മാ​ണ്. പേ​രാ​മ്പ്ര ഗ​വ. വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ എ​ൽ.​പി സ്കൂ​ളി​ൽ ഈ ​അ​ധ്യ​യ​ന​വ​ർ​ഷം ഒ​ന്നാം ത​ര​ത്തി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന​ത് ചേ​ർ​മ​ല സാം​ബ​വ കോ​ള​നി​യി​ലെ ഒ​രു വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി മാ​ത്ര​മാ​ണ്. ഇ​വി​ടെ ഒ​ന്നു മു​ത​ൽ നാ​ലു വ​രെ​യു​ള്ള ക്ലാ​സു​ക​ളി​ൽ മൊ​ത്തം ഏ​ഴു വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ് പ​ഠി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ൽ ഒ​രു വി​ദ്യാ​ർ​ഥി ഒ​ഴി​ച്ച് ബാ​ക്കി​യു​ള്ള​വ​ർ ചേ​ർ​മ​ല​യി​ലെ സാം​ബ​വ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ്. ഈ ​വി​ദ്യാ​ല​യ​ത്തോ​ട് പൊ​തു​സ​മൂ​ഹം അ​യി​ത്തം കാ​ണി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണം ഉ​ണ്ട്. 2019, 20 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ കെ.​എ​സ്.​ടി.​എം മു​ൻ​കൈ​യെ​ടു​ത്ത് മ​റ്റു സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ ഇ​വി​ടെ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ആ ​കു​ട്ടി​ക​ൾ ഒ​ഴി​ഞ്ഞ​തി​ന് ശേ​ഷം മ​റ്റു കു​ട്ടി​ക​ൾ എ​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ല. Show Full Article

She is the only one in Perampra GWS