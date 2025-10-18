Begin typing your search above and press return to search.
    Perambra
    Posted On
    date_range 18 Oct 2025 10:28 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Oct 2025 10:28 AM IST

    ഓ​ട്ടു​വ​യ​ൽ അ​ക്വാ​ഡ​ക്ട് അ​പ​ക​ട ഭീ​ഷ​ണി​യി​ൽ

    Aqueduct
    ഓ​ട്ടു​വ​യ​ലി​ൽ അ​പ​ക​ടാ​വ​സ്ഥ​യി​ലു​ള്ള അ​ക്വാ​ഡ​ക്ട്

    പേ​രാ​മ്പ്ര: പേ​രാ​മ്പ്ര-​ചാ​നി​യം ക​ട​വ് റോ​ഡി​നു കു​റു​കെ ചെ​റു​വ​ണ്ണൂർ ഓ​ട്ടു​വ​യ​ലി​ൽ നി​ർ​മി​ച്ച അ​ക്വാ​ഡ​ക്ട് അ​പ​ക​ട ഭീ​ഷ​ണി​യി​ൽ. കു​റ്റ്യാ​ടി ജ​ല​സേ​ച​ന പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ അ​ക്വാ​ഡ​ക്ടാ​ണി​ത്. അ​ക്വാ​ഡ​ക്ടി​ന് ഉ​യ​രം കു​റ​വാ​യ​തു​കൊ​ണ്ട് വ​ലി​യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ട​ന്നു​പോ​കു​മ്പോ​ൾ ഈ ​നീ​ർ​പാ​ല​ത്തി​ന് ഇ​ടി​ക്കു​ന്ന​താ​യി നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​യു​ന്നു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ഇ​തു​വ​ഴി ക​ട​ന്നു​പോ​യ ക​ണ്ടെ​യ്ന​ർ ലോ​റി അ​ക്വാ​ഡ​ക്ടി​ന് ഇ​ടി​ച്ച​താ​യി നാ​ട്ടു​കാർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാണി​ക്കു​ന്നു. ഇ​ടി​യു​ടെ ആ​ഘാ​ത​ത്തി​ൽ അ​ക്വാ​ഡ​ക്ട് ചെ​റു​താ​യി തെ​ന്നിനീ​ങ്ങി​യ​താ​യും നാ​ട്ടു​കാ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു.

    ഈ ​നീ​ർ​പ്പാ​ല​ത്തി​ന് ചു​വ​ട്ടി​ലൂ​ടെ ദി​വ​സ​വും നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന​ത്. എ​ത്ര​യും വേ​ഗം ഇ​ത് ഉ​യ​രം കൂ​ട്ടി പു​ന​ർ​നി​ർ​മി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യം.

    TAGS:Local NewsKozhikodeAqueducts
    News Summary - Ottuvayal Aqueduct in danger
