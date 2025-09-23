Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKozhikodechevron_rightPerambrachevron_rightകോഴിക്കോട് ബയോളജിക്കൽ...
    Perambra
    Posted On
    date_range 23 Sept 2025 11:32 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Sept 2025 11:32 AM IST

    കോഴിക്കോട് ബയോളജിക്കൽ പാർക്ക്; ഒന്നാംഘട്ട പ്രവർത്തനം രണ്ട് വർഷത്തിനകം പൂർത്തീകരിക്കും

    text_fields
    bookmark_border
    ഭ​ര​ണാ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ത്ത​ര​വ് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്
    കോഴിക്കോട് ബയോളജിക്കൽ പാർക്ക്; ഒന്നാംഘട്ട പ്രവർത്തനം രണ്ട് വർഷത്തിനകം പൂർത്തീകരിക്കും
    cancel

    പേ​രാ​മ്പ്ര: പെ​രു​വ​ണ്ണാ​മൂ​ഴി വ​നം റേ​ഞ്ചി​ലെ മു​തു​കാ​ട് ഭാ​ഗ​ത്ത് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ബ​യോ​ള​ജി​ക്ക​ല്‍ പാ​ര്‍ക്കി​ന്റെ ഒ​ന്നാം ഘ​ട്ട പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ര​ണ്ട് വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന​കം പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി എ.​കെ. ശ​ശീ​ന്ദ്ര​ൻ നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. സ്ഥ​ലം എം.​എ​ൽ.​എ ടി.​പി. രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​ന്റെ ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു മ​ന്ത്രി. കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ബ​യോ​ള​ജി​ക്ക​ൽ പാ​ർ​ക്കി​ന്റെ വി​ശ​ദ​മാ​യ പ്രോ​ജ​ക്ട് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​തി​ലേ​ക്കാ​യി ഫ​ണ്ട് വി​നി​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ത​ത്ത്വത്തി​ൽ ഭ​ര​ണാ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ത്ത​ര​വ് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    വി​ശ​ദ പ്രോ​ജ​ക്ട് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഹ​രി​യാ​ന​യി​ലെ ഗു​രു​ഗ്രാം ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യു​ള​ള ജ​യ്ൻ ആ​ൻ​ഡ് അ​സോ​സി​യേ​റ്റ്സ് എ​ന്ന ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ട​ൻ​സി​യെ ചു​മ​ത​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഒ​ന്നാം​ഘ​ട്ട പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ശ​ദ പ്രോ​ജ​ക്ട് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ത​യാ​റാ​ക്കി ല​ഭ്യ​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഒ​ന്നാം ഘ​ട്ട പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഡി​വി​ഷ​ന്റെ വ​ർ​ക്കി​ങ് പ്ലാ​നി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി പു​തു​ക്കി​യ വ​ർ​ക്കി​ങ് പ്ലാ​നി​ന്റെ അം​ഗീ​കാ​രം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ളും സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ബ​യോ​ള​ജി​ക്ക​ൽ പാ​ർ​ക്കി​ന്റെ ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ട പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​വ​ശ്യ​മാ​യ അ​നു​മ​തി, ദേ​ശീ​യ വ​ന്യ​ജീ​വി ബോ​ർ​ഡി​ൽ നി​ന്നും ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു​വ​രു​ന്നു. പാ​ർ​ക്കി​നോ​ട് അ​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ആ​നി​മ​ൽ ഹോ​സ്പൈ​സ് സെ​ന്റ​റി​ന് 1.68 കോ​ടി രൂ​പ​യും ബ​യോ​ള​ജി​ക്ക​ൽ പാ​ർ​ക്കി​ന് അ​ഞ്ചു​കോ​ടി രൂ​പ​യും ബ​ജ​റ്റി​ൽ വ​ക​യി​രു​ത്തി​യ​താ​യും മ​റു​പ​ടി​യി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. ആ​ദ്യ ബി​റ്റി​ല്‍പ്പെ​ടു​ന്ന ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ഇ​ന്‍ഫ​ര്‍മേ​ഷ​ന്‍ സെ​ന്റ​ര്‍, ഇ​ന്റ​ര്‍പ്ര​റ്റേ​ഷ​ന്‍ സെ​ന്റ​ര്‍, ബ​യോ റി​സോ​ഴ്സ് പാ​ര്‍ക്ക്, ടി​ക്ക​റ്റ് കൗ​ണ്ട​ര്‍, വാ​ഹ​ന പാ​ര്‍ക്കി​ങ് സൗ​ക​ര്യം, ല​ഘു ഭ​ക്ഷ​ണ​ശാ​ല, ടോ​യ്‍ല​റ്റ് ബ്ലോ​ക്ക്, ഓ​ഫി​സ്, താ​മ​സ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ള്‍ എ​ന്നി​വ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:constructionperambraparkKozhikode
    News Summary - Kozhikode Biological Park; First phase of work to be completed within two years
    Similar News
    Next Story
    X