Madhyamam
    Perambra
    Posted On
    date_range 22 Oct 2025 10:07 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Oct 2025 10:07 AM IST

    പാ​ച​ക​വാ​ത​കം ചോ​ർ​ന്ന് ബേ​ക്ക​റി​യി​ൽ തീ ​പി​ടി​ച്ചു

    പാ​ച​ക​വാ​ത​കം ചോ​ർ​ന്ന് ബേ​ക്ക​റി​യി​ൽ തീ ​പി​ടി​ച്ചു
    പേ​രാ​മ്പ്ര: ച​ക്കി​ട്ട​പാ​റ അ​ങ്ങാ​ടി​യി​ലെ ബേ​ക്ക​റി​യി​ൽ ഗ്യാ​സ് സ്റ്റൗ​വി​നും അ​ടു​ക്ക​ള ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും തീ​പി​ടി​ച്ചു. പാ​ച​കം ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക് 12 മ​ണി​യോ​ടെ എ​ൽ.​പി.​ജി സി​ലി​ണ്ട​റി​ന് ചോ​ർ​ച്ച​യു​ണ്ടാ​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു അ​പ​ക​ടം. പേ​രാ​മ്പ്ര​യി​ൽ​നി​ന്നും സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫി​സ​ർ പി.​കെ. ഭ​ര​ത​ന്റെ​യും സീ​നി​യ​ർ ഫ​യ​ർ ആ​ൻ​ഡ് റെ​സ്ക്യൂ ഓ​ഫി​സ​ർ കെ.​ടി. റ​ഫീ​ക്കി​ന്റെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷാ​സേ​ന​യും സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി.

    തൊ​ട്ട​ടു​ത്തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ച​ക്കി​ട്ട​പാ​റ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ ഫ​യ​ർ എ​ക്സ്റ്റിം​ഗു​ഷ​ർ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് തീ ​അ​ണ​ച്ച​ത് അ​പ​ക​ട​ത്തി​ന്‍റെ വ്യാ​പ്തി കു​റ​ച്ചു. കൂ​ള​ർ, റെഫ്രിജറേറ്റർ എ​ന്നി​വ​യും കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്റെ വ​യ​റി​ങ് സം​വി​ധാ​ന​വും ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി ക​ത്തി ന​ശി​ച്ചു. മീ​ത്ത​ലേ​മ​ഠ​ത്തി​ൽ ജ​ലീ​ൽ എ​ന്ന​യാ​ളു​ടെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള ജെ. ​ആ​ർ ബേ​ക്ക​റി കം ​ക​ഫ്റ്റീ​രി​യ​യി​ലാ​ണ് അ​ഗ്നി​ബാ​ധ ഉ​ണ്ടാ​യ​ത്. നി​ല​യ​ത്തി​ലെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രാ​യ കെ.​കെ. ഗി​രീ​ഷ്, ആ​രാ​ധ് കു​മാ​ർ, കെ. ​ശ്രീ​കാ​ന്ത്, പി.​ആ​ർ. സോ​ജു, സി​ജീ​ഷ്, ടി. ​ബ​ബീ​ഷ്, സ​ന​ൽ രാ​ജ്, ധീ​ര​ജ്ലാ​ൽ, കെ.​പി. ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, അ​നീ​ഷ് കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​രും അദ്നിരക്ഷാ സേന സം​ഘ​ത്തി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    TAGS:perambraAccident NewsFire Breakout
    News Summary - fire breaks at bakery
