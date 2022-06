cancel camera_alt പേരാമ്പ്ര വാല്യക്കോട് സി.പി.എം ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസിന് തീയിട്ട നിലയിൽ By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article പേരാമ്പ്ര: വാല്യക്കോട് സി.പി.എം ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസിന് തീയിട്ടു. ഓഫീസിലെ ഫര്‍ണിച്ചറുകളും ഫയലുകളും കത്തിനശിച്ചു. ഇന്നലെ രാത്രി 12.30 ന് ശേഷമാണ് സംഭവം. ഇതുവഴി പോകുന്നയാളാണ് ഓഫീസില്‍ തീ പടരുന്നത് കണ്ടത്. തുടര്‍ന്ന് പൊലീസിനെ വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു. പേരാമ്പ്ര ഫയര്‍ഫോഴ്സെത്തിയാണ് തീയണച്ചത്. സംഭവത്തെ കുറിച്ച് പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. സംഭവത്തിന് പിന്നില്‍ കോണ്‍ഗ്രസാണെന്ന് സി.പി.(എം ആരോപിച്ചു. ഇതി​നിടെ, കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളായി പേരാമ്പ്ര മേഖലയിൽ സി.പി.എം-യു.ഡി.എഫ് സംഘർഷാന്തരീക്ഷം നിലനിൽക്കുകയാണ്. Show Full Article

News Summary -

CPM office set on fire in Perambra; The Congress is behind it