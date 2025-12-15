Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKozhikodechevron_rightPayyolichevron_rightപ​യ്യോ​ളി​യി​ൽ...
    Payyoli
    Posted On
    date_range 15 Dec 2025 1:42 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Dec 2025 1:45 PM IST

    പ​യ്യോ​ളി​യി​ൽ ആ​ധി​പ​ത്യം തു​ട​ർ​ന്ന് യു.​ഡി.​എ​ഫ്

    text_fields
    bookmark_border
    UDF,continues, dominate,Payyoli, തെരഞ്ഞെടുപ്പ്, കോഴിക്കോട്, യുഡിഎഫ്
    cancel
    camera_alt

    പയ്യോളിയിൽ വിജയികളായ സ്ഥാനാർഥികൾ

    പ​യ്യോ​ളി: ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യാ​യി മാ​റി​യ ശേ​ഷം ന​ട​ന്ന മൂ​ന്ന് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ലും ഹാ​ട്രി​ക് വി​ജ​യം നേ​ടി പ​യ്യോ​ളി​യി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് ആ​ധി​പ​ത്യം തു​ട​ർ​ന്നു. 37ൽ 22 ​സീ​റ്റ് നേ​ടി​യാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് ഭ​ര​ണം നി​ല​നി​ർ​ത്തി​യ​ത്. സീ​റ്റ് വി​ഭ​ജ​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വ​ർ​ധി​ച്ച ഒ​രു സീ​റ്റ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് നേ​ടി. എ​ന്നാ​ൽ, 2015ൽ​നി​ന്ന് വ്യ​ത്യാ​സ​മി​ല്ലാ​തെ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് 14 സീ​റ്റും എ​ൻ.​ഡി.​എ ഒ​രു സീ​റ്റും ത​ന്നെ നേ​ടി. ഇ​ത്ത​വ​ണ 13 സീ​റ്റ് നേ​ടി​യ മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ​ത്തേ​ക്കാ​ൾ മൂ​ന്ന് സീ​റ്റ് വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചു. അ​തേ​സ​മ​യം, കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന് 2020ൽ ​ല​ഭി​ച്ച​തി​നേ​ക്കാ​ൾ ര​ണ്ട് സീ​റ്റ് ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട് ഒ​മ്പ​ത് സീ​റ്റാ​ണ് ല​ഭി​ച്ച​ത്.

    എ​ന്നാ​ൽ, എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ൽ സി.​പി.​ഐ​യു​ടെ ഏ​ക സി​റ്റി​ങ് സീ​റ്റ് ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​പ്പോ​ൾ ര​ണ്ട് സീ​റ്റ് നേ​ടി​യ ആ​ർ.​ജെ.​ഡി​ക്ക് ഇ​ത്ത​വ​ണ ഒ​രു സീ​റ്റ് വ​ർ​ധി​ക്കു​ക​യു​ണ്ടാ​യി. ബി.​ജെ.​പി​ക്ക് ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത​വ​ണ 197 വോ​ട്ടി​ന്റെ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം ല​ഭി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ഇ​ത്ത​വ​ണ 25 വോ​ട്ടി​നാ​ണ് 37ാം വാ​ർ​ഡി​ൽ​നി​ന്ന് നി​ഷ ഗി​രീ​ഷ് വി​ജ​യി​ച്ച​ത്. എ​ങ്കി​ലും ബി.​ജെ.​പി അ​ഞ്ചി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്തെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ട​ര വ​ർ​ഷം വീ​തം ആ​ദ്യ​പ​കു​തി കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്‍റെ ചെ​യ​ർ​മാ​നും ര​ണ്ടാം പ​കു​തി മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗു​മാ​യി​രു​ന്നു ഭ​ര​ണം പ​ങ്കി​ട്ടി​രു​ന്ന​ത്.

    മ​റു​ക​ണ്ടം ചാ​ടി​യ​വ​രെ വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ ത​ള്ളി

    ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​പ്പോ​ൾ പ​യ്യോ​ളി​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന രാ​ഷ്ട്രീ​യ സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​മാ​യി​രു​ന്നു യു.​ഡി.​എ​ഫി​ലെ ര​ണ്ട് വി​ക​സ​ന സ​മി​തി​യം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ത​ൽ​സ്ഥാ​നം രാ​ജി​വെ​ച്ച് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ലേ​ക്ക് ചേ​ക്കേ​റി​യ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​രു​വ​രെ​യും വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​ല്ല. സ്ഥി​രം സ​മി​തി അം​ഗ​മാ​യി​രു​ന്ന മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗി​ലെ അ​ഷ്റ​ഫ് കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ ഒ​ന്നാം വാ​ർ​ഡി​ൽ സ്വ​ത​ന്ത്ര​നാ​യി മ​ത്സ​രി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും 76 വോ​ട്ടി​ന് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ക​യു​ണ്ടാ​യി. സ്ഥി​രം സ​മി​തി അം​ഗ​മാ​യി​രു​ന്ന കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ലെ മ​ഹി​ജ എ​ളോ​ടി രാ​ജി​വെ​ച്ച് എ​ൽ.​ജെ.​ഡി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി എ​ട്ടാം വാ​ർ​ഡി​ൽ മ​ത്സ​രി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും 58 വോ​ട്ടി​ന് തോ​റ്റു.

    നി​ർ​ണാ​യ​ക വോ​ട്ടു​ക​ൾ നേ​ടി എ.​എ.​പി

    ആം ​ആ​ദ്മി പാ​ർ​ട്ടി നാ​ല് സീ​റ്റി​ൽ മ​ത്സ​രി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും വാ​ർ​ഡ് 11ലും 12​ലും നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യ വോ​ട്ടു​ക​ൾ നേ​ടാ​നാ​യി. ഇ​വി​ടെ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ ര​ണ്ട് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളും വി​ജ​യി​ച്ച​ത് 17 വീ​തം വോ​ട്ടി​ന്റെ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ലാ​ണ്. എ.​എ.​പി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് 11ലും 12​ലും യ​ഥാ​ക്ര​മം 40ഉം 78​ഉം വോ​ട്ടു​ക​ളാ​ണ് ല​ഭി​ച്ച​ത്.

    ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം ഏ​റ്റ​വും കു​റ​വും കൂ​ടു​ത​ലും മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗി​ന് സ്വ​ന്തം

    ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലെ 37 വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലാ​യി ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം ല​ഭി​ച്ച​ത് 27ാം വാ​ർ​ഡി​ൽ വി​ജ​യി​ച്ച മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗി​ലെ ന​സീ​മ​ക്ക്.

    336 വോ​ട്ടി​ന്റെ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​മാ​ണ് നേ​ടി​യ​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം, ടൗ​ൺ വാ​ർ​ഡാ​യ 20ൽ ​നാ​ലാ​മ​തും മ​ത്സ​രി​ച്ചു വി​ജ​യി​ച്ച മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് സ്വ​ത​ന്ത്ര സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി സി.​പി. ഫാ​ത്തി​മ നാ​ല് വോ​ട്ടി​ന്റെ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ലാ​ണ് വി​ജ​യി​ച്ച​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Local Body ElectionElection NewsKozhikode News
    News Summary - UDF continues to dominate Payyoli
    Similar News
    Next Story
    X