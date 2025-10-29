Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Payyoli
    Posted On
    29 Oct 2025 12:24 AM IST
    Updated On
    29 Oct 2025 12:24 AM IST

    യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ ന​ടു​വൊ​ടി​ച്ച് ദേ​ശീ​യ​പാ​ത സ​ർ​വി​സ് റോ​ഡി​ലെ കു​ഴി​ക​ൾ

    യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ ന​ടു​വൊ​ടി​ച്ച് ദേ​ശീ​യ​പാ​ത സ​ർ​വി​സ് റോ​ഡി​ലെ കു​ഴി​ക​ൾസി​മ​ന്‍റ് മി​ശ്രി​തം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് താ​ൽകാ​ലി​ക കു​ഴി​യ​ട​ക്ക​ലാ​ണ് ക​രാ​റു​കാ​രുടെ പ​തി​വു​രീ​തി
    യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ ന​ടു​വൊ​ടി​ച്ച് ദേ​ശീ​യ​പാ​ത സ​ർ​വി​സ് റോ​ഡി​ലെ കു​ഴി​ക​ൾ
    പ​യ്യോ​ളി​ ടൗ​ണി​ന് സ​മീ​പം വ​ട​ക​ര ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള സ​ർ​വി​സ് റോ​ഡ് ത​ക​ർ​ന്ന​ നി​ല​യി​ൽ

    പ​യ്യോ​ളി: തു​ലാ​വ​ർ​ഷം ശ​ക്തി പ്രാ​പി​ച്ച​തോ​ടെ ദേ​ശീ​യ​പാ​ത സ​ർ​വി​സ് റോ​ഡി​ലെ കു​ഴി​ക​ൾ വീ​ണ്ടും യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ ന​ടു​വൊ​ടി​ക്കു​ന്നു. വ​ട​ക്ക് മൂ​രാ​ട് മു​ത​ൽ തെ​ക്ക് വെ​ങ്ങ​ളം വ​രെ​യു​ള്ള ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി​ട്ടു​ള്ള ഇ​രു സ​ർ​വി​സ് റോ​ഡു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള യാ​ത്ര അ​നു​ദി​നം ദു​രി​ത​യാ​ത്ര​യാ​യി മാ​റു​ക​യാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ പെ​യ്ത മ​ഴ​യെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള തി​ക്കോ​ടി ഇ​രു​പ​താം മൈ​ൽ​സി​ലെ സ​ർ​വി​സ് റോ​ഡ് പു​ഴ​ക്ക് സ​മാ​ന​മാ​യ രീ​തി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു വ​ൻ​വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ട് രൂ​പ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്ന​ത്. സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സ് അ​ട​ക്കം നി​ര​വ​ധി വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​വി​ടെ വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ടി​ൽ മു​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു.

    ന​ന്തി​മേ​ൽ​പ്പാ​ലം മു​ത​ൽ പാ​ല​ക്കു​ളം വ​രെ നി​ല​വി​ലെ ദേ​ശീ​യ​പാ​ത റീ​ടാ​ർ ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന് പ​ക​രം വ​ഴി​പാ​ടെ​ന്ന രീ​തി​യി​ലു​ള്ള കു​ഴി​യ​ട​ക്ക​ൽ പ്ര​ഹ​സ​നം വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്ന യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ ന​ടു​വൊ​ടി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. വ​ട​ക​ര ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള സ​ർ​വി​സ് റോ​ഡി​ൽ പെ​രു​മാ​ൾ​പു​രം മു​ത​ൽ മൂ​രാ​ട് വ​രെ കു​ഴി​ക​ൾ നി​റ​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഇ​തി​ൽ പ​യ്യോ​ളി ടൗ​ണി​ന്റെ വ​ട​ക്കു​ഭാ​ഗം, അ​യ​നി​ക്കാ​ട് പ​ള്ളി, അ​യ​നി​ക്കാ​ട് പോ​സ്റ്റ് ഓ​ഫി​സ്, ക​ള​രി​പ്പ​ടി തു​ട​ങ്ങി​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ കു​ഴി​യ​ട​ക്ക​ൽ തു​ട​രു​ന്ന​തു​കൊ​ണ്ട് മ​ഴ​പെ​യ്താ​ൽ യാ​ത്രാ​ദു​രി​തം വ​ർ​ധി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    സി​മ​ന്‍റ് മി​ശ്രി​തം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​ള്ള താ​ത്ക്കാ​ലി​ക കു​ഴി​യ​ട​ക്ക​ലാ​ണ് ക​രാ​റു​കാ​രാ​യ വ​ഗാ​ഡ് ക​മ്പ​നി സ്ഥി​ര​മാ​യി ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ഇ​തു​കൊ​ണ്ട് യാ​തൊ​രു പ്ര​യോ​ജ​ന​വു​മി​ല്ലെ​ന്ന് മാ​ത്ര​മ​ല്ല വെ​യി​ൽ വ​ന്നാ​ൽ റോ​ഡ് പൊ​ടി​യി​ൽ മു​ങ്ങു​ക​യാ​ണ്. ഈ ​ദു​രി​ത​ത്തി​നെ​തി​രെ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു ഭാ​ഗ​ത്ത് ന​ട​ക്കു​മ്പോ​ൾ മ​റു​ഭാ​ഗ​ത്ത് ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും മു​റ​പോ​ലെ ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, സ​ർ​വി​സ് റോ​ഡ് വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ടും കു​ഴി​ക​ളു​മി​ല്ലാ​തെ യാ​ത്രാ​യോ​ഗ്യ​മാ​ക്കാ​ൻ ഇ​തു​വ​രെ സാ​ധി​ക്കു​ന്നി​ല്ല​ന്ന​താ​ണ് വാ​സ്ത​വം.

    X