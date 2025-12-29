Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKozhikodechevron_rightPayyolichevron_rightഅ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യി...
    Payyoli
    Posted On
    date_range 29 Dec 2025 12:09 PM IST
    Updated On
    date_range 29 Dec 2025 12:09 PM IST

    അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യി ഓ​ടി​ച്ച സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സ് നാ​ട്ടു​കാ​ർ ത​ട​ഞ്ഞ് പൊ​ലീ​സി​ൽ ഏ​ൽ​പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യി ഓ​ടി​ച്ച സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സ് നാ​ട്ടു​കാ​ർ ത​ട​ഞ്ഞ് പൊ​ലീ​സി​ൽ ഏ​ൽ​പി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    പ​യ്യോ​ളി​യി​ൽ അ​മി​ത​വേ​ഗ​ത്തിൽ ഓ​ടി​യ സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സിനെ നാ​ട്ടു​കാ​ർ ത​ട​ഞ്ഞി​ട്ട​പ്പോ​ൾ

    Listen to this Article

    പ​യ്യോ​ളി : ട്രാ​ഫി​ക് നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ച്ച് പ​യ്യോ​ളി ടൗ​ണി​ലൂ​ടെ ഏ​റെ അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യി ഓ​ടി​ച്ച സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സും ഡ്രൈ​വ​റെ​യും നാ​ട്ടു​കാ​ർ പി​ടി​കൂ​ടി പൊ​ലീ​സി​ൽ ഏ​ൽ​പി​ച്ചു. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ എ​ട്ട​ര​യോ​ടെ പ​യ്യോ​ളി - പേ​രാ​മ്പ്ര റോ​ഡി​ലെ പോ​സ്റ്റ് ഓ​ഫി​സി​ന് മു​മ്പി​ലാ​ണ് സം​ഭ​വം. മ​ദ് റ​സ​യി​ലേ​ക്ക് കു​ട്ടി​ക​ളു​മാ​യി പോ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന സ്കൂ​ട്ട​ർ യാ​ത്ര​ക്കാ​ര​ൻ ത​ല​ര​നാ​ഴി​ക്കാ​ണ് തെ​റ്റാ​യ ദി​ശ​യി​ൽ വ​ന്ന സ്വ​കാ​ര്യ​ബ​സി​ന്റെ മ​ര​ണ​പ്പാ​ച്ചി​ലി​ൽ നി​ന്നു ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    മു​ചു​കു​ന്നി​ൽ നി​ന്നും പ​യ്യോ​ളി​യി​ലേ​ക്ക് വ​രി​ക​യാ​യി​രു​ന്ന 'ആ​ഷി ലി​യ' ബ​സാ​ണ് അ​പ​ക​ടം വ​രു​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച​ത്. മ​റ്റൊ​രു വാ​ഹ​ന​ത്തെ മ​റി​ക​ട​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ത്തി​ൽ സ്കൂ​ട്ട​ർ യാ​ത്ര​ക്കാ​ര​നെ​യും മ​റ്റു വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും ഇ​ടി​ച്ചു തെ​റി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചു​വെ​ന്നാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞ​ത്.

    ഇ​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ബ​സ് ത​ട​യു​ക​യും പൊ​ലീ​സി​നെ വി​ളി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പ​യ്യോ​ളി എ​സ്. ഐ .​പി. ര​മേ​ഷ് ബാ​ബു​വി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ പോ​ലീ​സ് സം​ഘം ബ​സ് ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Private BusOver SpeedingKozhikode
    News Summary - Locals stopped a private bus that was speeding and handed it over to the police
    Similar News
    Next Story
    X