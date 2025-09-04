Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKozhikodechevron_rightPalerichevron_rightപന്തിരിക്കരയിൽ...
    Paleri
    Posted On
    date_range 4 Sept 2025 7:51 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Sept 2025 7:51 AM IST

    പന്തിരിക്കരയിൽ കാട്ടുപന്നി ശല്യം രൂക്ഷം

    text_fields
    bookmark_border
    Wild boar
    cancel
    camera_alt

    പ​ന്തി​രി​ക്ക​ര വ​ര​യാ​ല​ൻ ക​ണ്ടി റോ​ഡി​ൽ ക​യ​നോ​ത്ത് എം.​പി. പ്ര​കാ​ശ​ന്റെ വാ​ഴ​കൃ​ഷി കാ​ട്ടു​പ​ന്നി​ക​ൾ ന​ശി​പ്പി​ച്ച നി​ല​യി​ൽ

    പാ​ലേ​രി: ച​ങ്ങ​രോ​ത്ത് ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് എ​ട്ടാം വാ​ർ​ഡി​ൽ പ​ന്തി​രി​ക്ക​ര -വ​ര​യാ​ല​ൻ ക​ണ്ടി റോ​ഡി​ൽ ചാ​ലു പ​റ​മ്പ്, ക​യ​നോ​ത്ത്, ക​പ്പ​ള്ളി ക​ണ്ടി, ആ​വ​ടു​ക്ക വ​യ​ൽ പ്ര​ദേ​ശം, കോ​ക്കാ​ട്, ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ കാ​ട്ടു​പ​ന്നി ശ​ല്യം രൂ​ക്ഷം. രാ​ത്രി​യി​ൽ കൂ​ട്ട​ത്തോ​ടെ ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന പ​ന്നി​ക​ൾ കാ​ർ​ഷി​ക വി​ള​ക​ൾ ന​ശി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. വാ​ഴ, ക​പ്പ, ചേ​ന, ചേ​മ്പ്, കാ​ച്ചി​ൽ, ഇ​ഞ്ചി, മ​ഞ്ഞ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ കൃ​ഷി​ക​ളൊ​ന്നും ന​ട്ടു​വ​ള​ർ​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് ക​ർ​ഷ​ക​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    പ​ന്തി​രി​ക്ക​ര പ​ള്ളി​ക്കു​ന്നി​ലെ പൊ​ന്ത​ക്കാ​ടു​ക​ളി​ൽ താ​വ​ള​മാ​ക്കി​യ പ​ന്നി​ക്കൂ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ സ​ന്ധ്യ ക​ഴി​യു​ന്ന​തോ​ടെ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കി​റ​ങ്ങി വ്യാ​പ​ക​മാ​യ കൃ​ഷി ന​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. പൊ​ന്ത​ക്കാ​ടു​ക​ൾ വെ​ട്ടി​മാ​റ്റ​ണ​മെ​ന്ന് നി​ര​വ​ധി ത​വ​ണ അ​ധി​കാ​രി​ക​ളു​ടെ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടും ഒ​രു ന​ട​പ​ടി​യും സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​ല്ലെ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​യു​ന്നു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം രാ​വി​ലെ ബൈ​ക്ക് യാ​ത്ര​ക്കാ​ര​ന്റെ മു​ന്നി​ലേ​ക്ക് പ​ന്നി​ക​ൾ ചാ​ടി യാ​ത്രി​ക​ന് പ​രി​ക്കേ​റ്റി​രു​ന്നു. കാ​ട്ടു​പ​ന്നി​ക​ളെ വെ​ടി​വെ​ച്ചു കൊ​ല്ലാ​ൻ ച​ങ്ങ​രോ​ത്ത് ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അ​ടി​യ​ന്ത​ര ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ക​ർ​ഷ​ക​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Wild boarPanthirikaraKozhikode NewsWild animal
    News Summary - Wild boar in Pantirikara
    Similar News
    Next Story
    X