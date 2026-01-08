Begin typing your search above and press return to search.
    പാ​ലേ​രി​യി​ൽ സ്ഫോ​ട​നം; ഒ​രാ​ൾ​ക്ക് പ​രി​ക്ക്

    ആ​ൾ​താ​മ​സ​മി​ല്ലാ​ത്ത വീ​ട്ടി​ൽ പ​ട​ക്ക നി​ർ​മാ​ണത്തിനി​ടെ​യാ​ണ് അ​പ​ക​ടം
    പാ​ലേ​രി​യി​ൽ സ്ഫോ​ട​നം; ഒ​രാ​ൾ​ക്ക് പ​രി​ക്ക്
    സ്ഫോടനം നടന്ന വീട്ടിൽ പൊലീസ് സംഘം പരിശോധന നടത്തുന്നു

    Listen to this Article

    പാ​ലേ​രി: പാ​ലേ​രി​യി​ൽ പ​ട​ക്ക നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നി​ടെ​യു​ണ്ടാ​യ സ്ഫോ​ട​ന​ത്തി​ൽ ഒ​രാ​ൾ​ക്ക് ഗു​രു​ത​ര​മാ​യി പ​രി​ക്കേ​റ്റു. പാ​ലേ​രി ക​രു​വാ​ൻ​ക​ണ്ടി ജാ​നു​വി​ന്റെ ആ​ൾ​താ​മ​സ​മി​ല്ലാ​ത്ത വീ​ട്ടി​ൽ പ​ട​ക്ക നി​ർ​മാ​ണം ന​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് അ​പ​ക​ട​മു​ണ്ടാ​യ​ത്. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് 4.30 ഓ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു സം​ഭ​വം.

    ക​ടി​യ​ങ്ങാ​ട് ഇ​ട​ക്കോ​ട്ടു​മ്മ​ൽ അ​നി​ൽ​കു​മാ​റി​നാ​ണ് (48) പ​രി​ക്കേ​റ്റ​ത്. ഉ​ഗ്ര​ശ​ബ്ദം കേ​ട്ട് നാ​ട്ടു​കാ​രും ബ​ന്ധു​ക്ക​ളും ഉ​ട​ൻ സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ന​ട​ത്തി. സാ​ര​മാ​യി പ​രി​ക്കേ​റ്റ അ​നി​ൽ​കു​മാ​റി​നെ പേ​രാ​മ്പ്ര താ​ലൂ​ക്കാ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്രാ​ഥ​മി​ക ചി​കി​ത്സ ന​ൽ​കി​യ ശേ​ഷം കോ​ഴി​ക്കോ​ട് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി. പേ​രാ​മ്പ്ര പൊ​ലീ​സ് സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി. പേ​രാ​മ്പ്ര സ​ബ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ പി. ​സ​ന​ദി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ബോം​ബ് സ്ക്വാ​ഡും ഡോ​ഗ് സ്ക്വാ​ഡും വി​ര​ല​ട​യാ​ള വി​ദ​ഗ്ധ​രും സ്ഥ​ല​ത്ത് പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി.

    സം​ഭ​വ സ്ഥ​ല​ത്തു​നി​ന്നും പ​ട​ക്ക നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന വെ​ടി​മ​രു​ന്ന്, ചാ​ക്കു​ക​ൾ, നൂ​ൽ എ​ന്നി​വ പൊ​ലീ​സ് ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തു. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ പേ​രാ​മ്പ്ര പൊ​ലീ​സ് കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​മാ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    TAGS:explosionInjuryPaleri
