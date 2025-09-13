Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Omassery
    Posted On
    date_range 13 Sept 2025 11:36 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Sept 2025 11:36 AM IST

    ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടും കുട്ടിയെ കണ്ടെത്താനായില്ല; അന്വേഷണം ഊർജിതം

    ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടും കുട്ടിയെ കണ്ടെത്താനായില്ല; അന്വേഷണം ഊർജിതം
    വി​ജി​ത് വി​നീ​ത്

    ഓ​മ​ശ്ശേ​രി: തി​രു​വോ​ണ നാ​ളി​ൽ കാ​ണാ​താ​യ പ​തി​നാ​ലു​കാ​ര​നെ ഇ​നി​യും ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​യി​ല്ല. ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ മൂ​ന്നാം വാ​ർ​ഡി​ൽ ചു​ണ്ട​ക്കു​ന്ന് ഉ​ന്ന​തി​യി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന കി​ഴ​ക്കേ​ക്ക​ര പു​ത്ത​ൻ​പു​ര​ക്ക​ൽ വി​നീ​തി​ന്റേ​യും സ​ജി​ത​യു​ടേ​യും മ​ക​നാ​യ വി​ജി​ത്‌ വി​നീ​ത്‌ എ​ന്ന പ​ട്ടി​ക​വ​ർ​ഗ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ട കു​ട്ടി​യെ​യാ​ണ്‌ എ​ട്ടു ദി​വ​സം മു​മ്പ്‌ ദു​രൂ​ഹ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ കാ​ണാ​താ​യ​ത്‌. കൂ​ട​ത്താ​യ്‌ സെ​ന്റ്‌ മേ​രീ​സ്‌ ഹൈ​സ്കൂ​ളി​ൽ എ​ട്ടാം ക്ലാ​സ്‌ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​ണ്‌ വി​ജി​ത്‌ വി​നീ​ത്‌. ഓ​ണ​സ​ദ്യ ക​ഴി​ഞ്ഞ്‌ ക​ളി​ക്കാ​നെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ്‌ വീ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്നി​റ​ങ്ങി​യ കു​ട്ടി പി​ന്നീ​ട്‌ തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ല.

    എ​ന്നാ​ൽ, അ​പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​മാ​യ ദി​വ​സം സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളോ​ടൊ​പ്പം താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി​യി​ൽ​നി​ന്ന് സി​നി​മ ക​ണ്ട​തി​നും ഈ​ങ്ങാ​പ്പു​ഴ സ്റ്റു​ഡി​യോ​യി​ലെ​ത്തി​യ​തി​നും ദൃ​ക്സാ​ക്ഷി​ക​ളു​ണ്ടെ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്നു. രാ​ത്രി വേ​ന​പ്പാ​റ വ​ഴി കാ​ൽ​ന​ട​യാ​യി ഓ​മ​ശ്ശേ​രി​യി​ലെ​ത്തി​യ​തി​ന്റേ​യും ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പൊ​ലീ​സി​ന്‌ ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്‌. സി.​സി.​ടി.​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച്‌ പൊ​ലീ​സ്‌ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​യി ന​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്‌.

    ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്‌ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ. ​ക​രു​ണാ​ക​ര​ൻ, വി​ക​സ​ന സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ യൂ​നു​സ്‌ അ​മ്പ​ല​ക്ക​ണ്ടി, ആ​രോ​ഗ്യ-​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പി.​കെ. ഗം​ഗാ​ധ​ര​ൻ, പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ എം.​എം. രാ​ധാ​മ​ണി, കെ. ​ആ​ന​ന്ദ കൃ​ഷ്ണ​ൻ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യു​ടെ വീ​ട്‌ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച്‌ കു​ടും​ബ​ത്തെ ആ​ശ്വ​സി​പ്പി​ച്ചു. താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി ഡി​വൈ.​എ​സ്‌.​പി​യു​മാ​യി ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തു​ക​യും അ​ന്വേ​ഷ​ണ പു​രോ​ഗ​തി വി​ല​യി​രു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു. കോ​ട​ഞ്ചേ​രി പൊ​ലീ​സി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സ്പെ​ഷ​ൽ ടീം ​കു​ട്ടി​യെ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള തീ​വ്ര​ശ്ര​മ​ത്തി​ലാ​ണെ​ന്ന് ഡി​വൈ.​എ​സ്‌.​പി സു​ശീ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Kerala PoliceMissing Casechild missing
