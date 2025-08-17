Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    17 Aug 2025 10:52 AM IST
    Updated On
    17 Aug 2025 10:52 AM IST

    ഇന്ന് കർഷക ദിനം; നാട് പച്ച പിടിപ്പിച്ച് ‘പാടം’

    ന​രി​ക്കു​നി​യി​ലെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ കാ​ർ​ഷി​ക മാ​തൃ​ക തീ​ർ​ക്കു​ക​യാ​ണ്
    ഇന്ന് കർഷക ദിനം; നാട് പച്ച പിടിപ്പിച്ച് ‘പാടം’
    ‘പാ​ടം’ കാ​ർ​ഷി​ക​ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ മു​ള​കു​കൃ​ഷി

    ന​രി​ക്കു​നി: കാ​ർ​ഷി​ക സം​സ്കാ​ര​ത്തി​ൽ പു​തി​യ ഏ​ടു​ക​ൾ തീ​ർ​ക്കു​ക​യാ​ണ് ന​രി​ക്കു​നി​യി​ലെ ‘പാ​ടം’ കാ​ർ​ഷി​ക കൂ​ട്ടാ​യ്മ. ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ച കൂ​ട്ടാ​യ്മ കൃ​ഷി വ​ൻ വി​ജ​യ​മാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. റി​ട്ട. ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 20 പേ​രു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​ണ് ‘പാ​ടം’. കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ നെ​ൽ​കൃ​ഷി​ക്ക് തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച തു​ട​ക്കം കു​റി​ക്കും. ക​രു​ണ, ഉ​മ, ന​വ​ര ര​ക്ത​ശാ​ലി തു​ട​ങ്ങി​യ ഇ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് കൃ​ഷി​യി​റ​ക്കാ​റു​ള്ള​ത്. സ​മീ​പ​ത്തെ സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​യും എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ്, എ​ൻ.​സി.​സി, യു​വ​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​രെ​യും പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​ക്കി കൃ​ഷി​യെ പു​തു​ത​ല​മു​റ​ക്കു കൂ​ടി പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യാ​ണ് ‘പാ​ടം’.

    ന​രി​ക്കു​നി​യി​ലെ​യും പ​രി​സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും ത​രി​ശു​നി​ല​ങ്ങ​ൾ കൃ​ഷി​യോ​ഗ്യ​മാ​ക്കി​യാ​ണ് കൂ​ട്ടാ​യ്മ നാ​ടി​ന്റെ ശ്ര​ദ്ധ​പി​ടി​ച്ചു​പ​റ്റി​യ​ത്. തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ ഓ​രോ അം​ഗ​ങ്ങ​ളും 250 രൂ​പ വീ​തം ഓ​രോ മാ​സ​വും ശേ​ഖ​രി​ച്ചാ​ണ് കൃ​ഷി​ക്കാ​യു​ള്ള മൂ​ല​ധ​നം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. ഒ​പ്പം കൃ​ഷി ഭ​വ​ന്റെ സ​ബ്സി​ഡി​ക​ളും ല​ഭ്യ​മാ​യി. ന​രി​ക്കു​നി കൃ​ഷി ഭ​വ​ന്റെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ഇ​വ​രു​ടെ കാ​ർ​ഷി​ക ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ വി​പ​ണി​യി​ൽ എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ര​ണ്ടു വ​ർ​ഷം ഓ​ണ​ക്കാ​ല​ത്ത് ന​രി​ക്കു​നി അ​ങ്ങാ​ടി​ക്ക​ടു​ത്തും കാ​രു​കു​ള​ങ്ങ​ര​യി​ലും ചെ​ണ്ടു​മ​ല്ലി കൃ​ഷി​യും ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. കാ​രു​കു​ള​ങ്ങ​ര​യി​ലെ അ​ര​യേ​ക്ക​റി​ൽ ചു​വ​ന്ന മു​ള​കു കൃ​ഷി ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ജൈ​വ​രീ​തി​യി​ലാ​ണ് കൃ​ഷി. വി​ഷം തീ​ണ്ടാ​ത്ത പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ല​ക്ഷ്യം. റി​ട്ട. അ​ധ്യാ​പ​ക​നാ​യ പി.​കെ. ഹ​രി​ദാ​സ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റും കെ. ​മ​നോ​ജ്‌​കു​മാ​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും പി. ​ബാ​ബു​രാ​ജ് ട്ര​ഷ​റ​റു​മാ​യ ക​മ്മി​റ്റി​യാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ ഏ​കോ​പി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    News Summary - Making the country green and 'farming'
