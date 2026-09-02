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    സാ​ന്ത്വ​ന പ​രി​ച​ര​ണ രം​ഗ​ത്ത് അ​ത്താ​ണി മാ​തൃ​ക; 20-ാം ​വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തി​ൽ 20 കോ​ടി​യു​ടെ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​മാ​യി ന​രി​ക്കു​നി അ​ത്താ​ണി

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    സാ​ന്ത്വ​ന പ​രി​ച​ര​ണ രം​ഗ​ത്ത് അ​ത്താ​ണി മാ​തൃ​ക; 20-ാം ​വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തി​ൽ 20 കോ​ടി​യു​ടെ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​മാ​യി ന​രി​ക്കു​നി അ​ത്താ​ണി
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    ന​രി​ക്കു​നി: ആ​ധു​നി​ക മെ​ഡി​ക്ക​ൽ രം​ഗം സാ​ങ്കേ​തി​ക​മാ​യി എ​ത്ര​ത​ന്നെ മു​ന്നേ​റി​യാ​ലും വി​ട്ടു​മാ​റാ​ത്ത രോ​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ൽ ത​ള​രു​ന്ന മ​നു​ഷ്യ​ർ​ക്ക് ഒ​ടു​വി​ൽ ആ​വ​ശ്യം വ​രു​ന്ന​ത് സ്നേ​ഹ​ത്തോ​ടെ​യു​ള്ള സ്പ​ർ​ശ​ന​വും സാ​ന്ത്വ​ന​വു​മാ​ണ്. ഈ ​യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​ത്തെ 20 വ​ർ​ഷ​ത്തെ നി​ര​ന്ത​ര​മാ​യ കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ തെ​ളി​യി​ച്ച സം​രം​ഭ​മാ​ണ് ജി​ല്ല​യി​ലെ ന​രി​ക്കു​നി​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ''അ​ത്താ​ണി'' എ​ന്ന ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ സം​രം​ഭം. 2005 ആ​ഗ​സ്റ്റി​ൽ ചെ​റി​യ മു​റി​യി​ൽ ഏ​താ​നും രോ​ഗി​ക​ളു​മാ​യി തു​ട​ങ്ങി​യ കൂ​ട്ടാ​യ്മ, ഇ​ന്ന് അ​തി​ന്റെ 20 ആം ​വാ​ർ​ഷി​ക സ​മാ​പ​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തു​മ്പോ​ൾ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ജ​ന​കീ​യ പാ​ലി​യേ​റ്റീ​വ് പ്ര​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ഒ​രു സു​വ​ർ​ണ അ​ധ്യാ​യ​മാ​യി മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ന്നു.

    2005-ൽ ​എ​ൻ.​ഐ.​സി ന​രി​ക്കു​നി സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി ന​ൽ​കി​യ ചെ​റി​യ മു​റി​യി​ലാ​ണ് അ​ത്താ​ണി എ​ന്ന ആ​ശ​യം വി​രി​യു​ന്ന​ത്. രോ​ഗ​ബാ​ധി​ത​രും പ​ക്ഷാ​ഘാ​തം വ​ന്ന് കി​ട​പ്പി​ലാ​യ​വ​രു​മാ​യ മ​നു​ഷ്യ​ർ​ക്ക് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സ​ഹാ​യ​വും മാ​ന​സി​ക പി​ന്തു​ണ​യും ന​ൽ​കു​ക എ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു ല​ക്ഷ്യം. ഇ​ന്ന്, 20 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​പ്പു​റം സാ​ന്ത്വ​ന കേ​ന്ദ്രം മാ​ത്ര​മ​ല്ല, വി​പു​ല​മാ​യ ഡ​യാ​ലി​സി​സ് യൂ​നി​റ്റ്, പു​ന​ര​ധി​വാ​സ കേ​ന്ദ്രം, വീ​ടു​ക​ളി​ലെ​ത്തി പ​രി​ച​ര​ണം ന​ൽ​കു​ന്ന ഹോം ​കെ​യ​ർ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ 50ല​ധി​കം ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും 400 ല​ധി​കം വ​ള​ന്റി​യ​ർ​മാ​രു​മു​ള്ള വ​ലി​യ പ്ര​സ്ഥാ​ന​മാ​യി അ​ത്താ​ണി വ​ള​ർ​ന്നു ക​ഴി​ഞ്ഞു. 28ാം വ​യ​സ്സി​ൽ മ​ര​ത്തി​ൽ നി​ന്നു വീ​ണ് ന​ട്ടെ​ല്ല് ത​ക​ർ​ന്ന് ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ടു​പോ​യ രാ​ജ​ൻ എ​ന്ന വ്യ​ക്തി​യെ ആ​ദ്യ അ​ന്തേ​വാ​സി​യാ​യി ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തു​കൊ​ണ്ട് തു​ട​ങ്ങി​യ പു​ന​ര​ധി​വാ​സ യാ​ത്ര ഇ​ന്നും അ​നേ​ക​ർ​ക്ക് ത​ണ​ലാ​വു​ക​യാ​ണ്.

    അ​ഗ​തി മ​ന്ദി​രം, ഡ​യാ​ലി​സി​സ് സെ​ന്റ​ർ, ഫി​സി​യോ​തെ​റ​പ്പി സെ​ന്റ​ർ, സ്പീ​ച്ച് തെ​റ​പ്പി, സൈ​ക്യാ​ട്രി ഡേ ​കെ​യ​ർ, പാ​ലി​യേ​റ്റീ​വ് കെ​യ​ർ തു​ട​ങ്ങി ഒ​ട്ട​ന​വ​ധി കാ​രു​ണ്യ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഈ ​കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക്ക് കീ​ഴി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു. നി​ല​വി​ൽ ന​രി​ക്കു​നി​യി​ലും അ​തി​ന്റെ പ​രി​സ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലു​മു​ള്ള 700 ഓ​ളം രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് അ​ത്താ​ണി നേ​രി​ട്ട് പാ​ലി​യേ​റ്റീ​വ് പ​രി​ച​ര​ണം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​നു​പു​റ​മെ നൂ​റോ​ളം പാ​രാ​പ്ലീ​ജി​യ (ത​ള​ർ​വാ​തം) ബാ​ധി​ത​ർ​ക്കും 80 ഓ​ളം മാ​ന​സി​ക വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും 78 കി​ഡ്നി രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്കും ഇ​വി​ടെ കൃ​ത്യ​മാ​യ ചി​കി​ത്സ​യും പ​രി​ച​ര​ണ​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. രോ​ഗ​ബാ​ധ​യെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് കു​ടും​ബം പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​യ​തോ​ടെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം മു​ട​ങ്ങി​പ്പോ​യ കു​ട്ടി​ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്തി അ​വ​ർ​ക്ക് പ​ഠ​ന​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ തി​രി​കെ ന​ൽ​കാ​ൻ അ​ത്താ​ണി മു​ൻ​കൈ എ​ടു​ക്കു​ന്നു. ന​രി​ക്കു​നി​യി​ലേ​യും പ​രി​സ​ര പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലേ​യും കി​ഡ്നി രോ​ഗി​ക​ളു​ടെ പ്ര​യാ​സ​ങ്ങ​ൾ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി 2019 മു​ത​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച അ​ത്താ​ണി​യു​ടെ ഡ​യാ​ലി​സി​സ് സെ​ന്റ​ർ നി​ല​വി​ൽ 17 ഡ​യാ​ലി​സി​സ് മെ​ഷീ​നു​ക​ളോ​ടെ​യാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. ര​ണ്ടു ഡോ​ക​ട​ർ​മാ​രു​ടെ​യും 17 ടെ​ക്നി​ഷ്യ​ൻ​മാ​രു​ടെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ മൂ​ന്നു ഷി​ഫ്റ്റു​ക​ളി​ലാ​യി 78 രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​വി​ടെ ഡ​യാ​ലി​സി​സ് ന​ൽ​കു​ന്നു.

    അ​ത്താ​ണി​യു​ടെ 20-ാം വാ​ർ​ഷി​ക സ​മാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​ന​വും അ​ത്താ​ണി സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​വും ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 22, 23, 24, 25 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ വി.​പി. അ​ബ്‌​ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ മാ​സ്റ്റ​ർ, മു​നീ​ർ കാ​ര​ക്കു​ന്ന​ത്ത്, ന​ഫ്‌​സ​ൽ പു​ന്ന​ശ്ശേ​രി, കെ. ​ക​ബീ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ വാ​ർ​ത്ത സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. അ​ത്താ​ണി​യു​ടെ സ്വ​പ്‌​ന പ​ദ്ധ​തി​യാ​യ 20 കോ​ടി​യു​ടെ ഹാ​ർ​മ​ണി വി​ല്ലേ​ജ് പ​ദ്ധ​തി അ​വ​ത​ര​ണ​വും പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​കും. വ​യോ​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ, ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​ർ, ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല രോ​ഗി​ക​ൾ, പു​ന​ര​ധി​വാ​സം ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള​വ​ർ, ആ​ശ്ര​യ​മി​ല്ലാ​ത്ത​വ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കാ​യി സ​മ​ഗ്ര പ​രി​ച​ര​ണ​വും സു​ര​ക്ഷി​ത ജീ​വി​ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന മാ​തൃ​കാ സം​രം​ഭ​മാ​ണ് ഹാ​ർ​മ​ണി വി​ല്ലേ​ജ് പ​ദ്ധ​തി. പ്ര​തി​മാ​സം 25 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യാ​ണ് അ​ത്താ​ണി​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ചെ​ല​വ്.

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    News Summary - A model for comfort care
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