Madhyamam
    Naduvannur
    Posted On
    date_range 17 Aug 2025 10:46 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Aug 2025 10:46 AM IST

    റോ​ഡി​ല്ല; ആ​ദി​വാ​സി ഉ​ന്ന​തി​യി​ൽനി​ന്ന് രോ​ഗി​യെ ചു​മ​ന്ന് കൊ​ണ്ടുപോ​യ​ത് അ​ര കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ദൂ​രം

    റോ​ഡി​ല്ല; ആ​ദി​വാ​സി ഉ​ന്ന​തി​യി​ൽനി​ന്ന് രോ​ഗി​യെ ചു​മ​ന്ന് കൊ​ണ്ടുപോ​യ​ത് അ​ര കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ദൂ​രം
    കോ​ട്ടൂ​ർ അം​ബേ​ദ്ക​ർ ഉ​ന്ന​തി​യി​ൽ നി​ന്ന് രോ​ഗി​യാ​യ വി​ശ്വ​നെ സ്ട്ര​ച്ച​റി​ൽ ചു​മ​ന്ന് കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്നു

    ന​ടു​വ​ണ്ണൂ​ർ: യാ​ത്രാ സൗ​ക​ര്യ​മി​ല്ലാ​ത്ത​തു കാ​ര​ണം ആ​ദി​വാ​സി ഉ​ന്ന​തി​യി​ൽ നി​ന്ന് രോ​ഗി​യെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ​ത്തി​ച്ച​ത് അ​ര കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ദൂ​രം ചു​മ​ന്ന്. കോ​ട്ടൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ വാ​ക​യാ​ട്ട് ക​ല്ലൂ​ട്ട് ആ​ദി​വാ​സി ഉ​ന്ന​തി​യി​ലാ​ണ് സം​ഭ​വം. വാ​ക​യാ​ട്ട് അം​ബേ​ദ്ക​ർ ഉ​ന്ന​തി​യി​ലു​ള്ള വി​ശ്വ​നാ​ണ് ദു​ര​നു​ഭ​വം. നി​ല​വി​ൽ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഗ​വ.​മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​ണ് വി​ശ്വ​ൻ.

    മൂ​ന്നു വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് ഉ​ന്ന​തി​യി​ലു​ള്ള​വ​ർ ഈ ​പ്ര​ദേ​ശ​ത്തി​ന്റെ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന് ഭൂ​മി വി​ട്ടുന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. അ​ന്ന് എ​ത്ര​യും പെ​ട്ടെ​ന്ന് ഇ​വി​ടു​ത്തേ​ക്ക് യാ​ത്ര സൗ​ക​ര്യം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ ഇ​തു​വ​രെ റോ​ഡി​ന്റെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ യാ​തൊ​രു പു​രോ​ഗ​തി​യും ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ല. കോ​ട്ടൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ പ​തി​മൂ​ന്നാം വാ​ർ​ഡി​ലെ ക​ല്ലൂ​ട്ട് അം​ബേ​ദ്ക​ർ ഉ​ന്ന​തി​യി​ൽ പ​തി​നാ​റ് കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളാ​ണ് താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    വി​ശ്വ​ന് അ​സു​ഖം കൂ​ടു​ത​ലാ​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് സ്ട്ര​ക്ച​റി​ൽ ഉ​ന്ന​തി​യു​ടെ മു​ക​ൾ​ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് താ​ഴോ​ട്ടേ​ക്ക് ദു​ർ​ഘ​ടം പി​ടി​ച്ച പാ​ത​യി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് കൊ​ണ്ടു​പോ​യ​ത്. പാ​റ​ക്കെ​ട്ടു​ക​ൾ നി​റ​ഞ്ഞ വ​ഴി​യി​ലൂ​ടെ നാ​ട്ടു​കാ​ർ സ്ട്ര​ക്ച്ച​ർ ചു​മ​ന്ന് ന​ട​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​ര കി​ലോ മീ​റ്റ​ർ ന​ന്ന​തി​നു​ശേ​ഷ​മാ​ണ് വാ​ഹന​മെ​ത്തു​ന്ന റോ​ഡി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​യ​ത്.

    വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി ഈ ​പ്ര​ദേ​ശ​ത്തു​കാ​രു​ടെ ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ് ന​ല്ലൊ​രു റോ​ഡ്. ഇ​ത് അ​വ​ഗ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ പ​ട്ടി​ക ജ​ന​സ​മാ​ജം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ വ​ലി​യ പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ത്തി​നൊ​രു​ങ്ങു​ക​യാ​ണി​വ​ർ. അം​ബേ​ദ്ക​ർ സെ​റ്റി​ൽ​മെൻറ് പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഈ ​പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​ന​ത്തി​നും മ​റ്റു​മാ​യി ഒ​രു​കോ​ടി രൂ​പ അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ഈ ​പ​ദ്ധ​തി ഇ​നി​യും തു​ട​ങ്ങാ​ത്ത​തി​ലും പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ൾ ആ​ശ​ങ്ക​യി​ലാ​ണ്.

    X