    Naduvannur
    Naduvannur
    Posted On
    date_range 3 Sept 2025 2:25 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Sept 2025 2:25 PM IST

    റോ​ഡ് എ​ന്ന സ്വ​പ്നം ബാ​ക്കി​യാ​ക്കി വി​ശ്വ​ൻ മ​ട​ങ്ങി

    വി​ശ്വ​ൻ

    ന​ടു​വ​ണ്ണൂ​ർ:​വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് റോ​ഡെ​ന്ന സ്വ​പ്നം ബാ​ക്കിവെ​ച്ച് വി​ശ്വ​ൻ മ​ട​ങ്ങി. അ​ർ​ബു​ദം ബാ​ധി​ച്ച് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലും വീ​ട്ടി​ലും ചി​കി​ത്സ​യി​ൽ ക​ഴി​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന ക​ല്ലൂ​ട്ടു​കു​ന്ന് പ​ട്ടി​ക​വ​ർ​ഗ ഉ​ന്ന​തി​യി​ലെ വി​ശ്വ​ൻ (53) മ​ര​ണ​ത്തി​ന് കീ​ഴ​ട​ങ്ങി. രോ​ഗം ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ​തി​നാ​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ​ത്തി​ക്കാ​ൻ റോ​ഡ് സൗ​ക​ര്യ​മി​ല്ലാ​ത്ത ഉ​ന്ന​തി​യി​ലെ വീ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്നും പ​ത്തോ​ളം പേ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് താ​ങ്ങി​യെ​ടു​ത്താ​ണ് വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​ച്ച​ത്.

    വി​ശ്വ​നെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക് സ്ട്ര​ച്ച​റി​ൽ കൊ​ണ്ടു​പോ​യ വാ​ർ​ത്ത മാ​ധ്യ​മം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. കോ​ഴി​ക്കോ​ട് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​യി​രു​ന്ന ഇ​ദ്ദേ​ഹം മൂ​ന്നു​നാ​ൾ മുമ്പാ​ണ് വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യ​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം രാ​വി​ലെ​യാ​യി​രു​ന്നു മ​ര​ണം. ഭാ​ര്യ: അ​നി​ത.

    മ​ക്ക​ൾ: വൈ​ശാ​ഖ്, ആ​തി​ര. കോ​ട്ടൂ​ർ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് 11ാം വാ​ർ​ഡി​ലെ അം​ബേ​ദ്ക​ർ ഉ​ന്ന​തി​യി​ലേ​ക്ക് റോ​ഡു വേ​ണ​മെ​ന്ന​ത് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. റോ​ഡി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ രോ​ഗി​ക​ളെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ​ത്തി​ക്കാ​നും മ​റ്റാ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ൾ ദു​രി​ത​മ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

