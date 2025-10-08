Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKozhikodechevron_rightNadapuramchevron_rightകാ​ടു​ക​യ​റാ​തെ...
    Nadapuram
    Posted On
    date_range 8 Oct 2025 11:15 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Oct 2025 11:15 AM IST

    കാ​ടു​ക​യ​റാ​തെ കാ​ട്ടാ​ന​ക്കൂ​ട്ടം

    text_fields
    bookmark_border
    പ​തി​നാ​റം​ഗ ആ​ർ.​ആ​ർ.​ടി സം​ഘം നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നു​ണ്ട്
    കാ​ടു​ക​യ​റാ​തെ കാ​ട്ടാ​ന​ക്കൂ​ട്ടം
    cancel
    camera_alt

    ക​ണ്ടിവാ​തു​ക്ക​ൽ മ​ല​യി​ൽ കാ​ട്ടാ​ന​ക്കൂ​ട്ടം പി​ഴു​തെ​റി​ഞ്ഞ തെ​ങ്ങ്

    നാ​ദാ​പു​രം: നാ​ലാം ദി​വ​സ​മാ​യി​ട്ടും കാ​ടു​ക​യ​റാ​ൻ കൂ​ട്ടാ​ക്കാ​തെ, കാ​ട്ടാ​ന​ക്കൂ​ട്ടം. ജ​ന​വാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ത​മ്പ​ടി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന കാ​ട്ടാ​ന​ക്കൂ​ട്ടം കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല​യി​ലെ ക​ണ്ടി​വാ​തു​ക്ക​ൽ, അ​ഭ​യ​ഗി​രി, ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല​യി​ലെ വാ​ഴ​മ​ല പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ളെ ഭീ​തി​യി​ലാ​ക്കു​ന്നു. പ​തി​നാ​റം​ഗ ആ​ർ.​ആ​ർ.​ടി സം​ഘം സ്ഥ​ല​ത്ത് നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും വാ​ഴ​മ​ല ഭാ​ഗ​ത്തെ കാ​ടി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് ആ​ന​ക​ൾ നി​ല​യു​റ​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ര​ണ്ടു കു​ട്ടി​യാ​ന​യും കൊ​മ്പ​നും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന 16 ആ​ന​ക​ളാ​ണ് കൂ​ട്ട​ത്തി​ലു​ള്ള​ത്. ഇ​വ രാ​ത്രി കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ കൃ​ഷി​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലി​റ​ങ്ങി ക​ന​ത്ത നാ​ശ​ന​ഷ്ട​മാ​ണു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്നു. തെ​ങ്ങ്, ക​വു​ങ്ങ്, വാ​ഴ തു​ട​ങ്ങി ഇ​ട​വി​ള​കൃ​ഷി​ക​ൾ പോ​ലും ന​ശി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യാ​ണ്. കു​ടി​വെ​ള്ളം ശേ​ഖ​രി​ക്കാ​നു​ള്ള പൈ​പ്പു​ക​ൾ വ​രെ ആ​ന​ക​ൾ ത​ക​ർ​ക്കു​ക​യാ​ണ്. നി​ര​ന്ത​ര​മാ​യു​ള്ള കാ​ട്ടാ​ന ശ​ല്യ​ത്തി​ൽ പൊ​റു​തി​മു​ട്ടി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് ക​ർ​ഷ​ക​നാ​യ ചി​റ്റാ​രി ദാ​മോ​ദ​ര​ൻ പ​റ​യു​ന്നു.

    കൃ​ഷി​യി​ട​ത്തി​ലെ തെ​ങ്ങു​ക​ളും മ​റ്റ് ഫ​ല​വൃ​ക്ഷ​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ് വ്യാ​പ​ക​മാ​യി ന​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ത് കൃ​ഷി​യോ​ടു​ള്ള താ​ൽ​പ​ര്യം​ത​ന്നെ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഒ​രു തെ​ങ്ങി​ന് ആ​യി​രം രൂ​പ​യാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ഷ്ട പ​രി​ഹാ​രം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. പ​ട്ട​ണ​ത്തി​ലു​ള്ള സ​ർ​ക്കാ​ർ ഓ​ഫി​സി​ലെ​ത്താ​ൻ ത​ന്നെ ന​ല്ലൊ​രു തു​ക ചെ​ല​വാ​കു​മെ​ന്ന​തി​നാ​ൽ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​നു​ള്ള അ​പേ​ക്ഷ പോ​ലും ന​ൽ​കാ​റി​ല്ല. ആ​ന​ക​ൾ​ക്ക് പു​റ​മെ കാ​ട്ടു​പോ​ത്ത്, കു​ര​ങ്ങ് എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ശ​ല്യ​വും ഇ​പ്പോ​ൾ കൂ​ടു​ത​ലാ​ണ്.

    നാ​ളി​കേ​ര​ത്തി​ന് വി​പ​ണി​യി​ൽ വി​ല​യു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും കു​ര​ങ്ങു​ക​ൾ ന​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് മൂ​ലം ഒ​രു തേ​ങ്ങ പോ​ലും കി​ട്ടാ​റി​ല്ല. കൂ​മ്പു​ചീ​യ​ൽ പോ​ലു​ള്ള മാ​ര​ക രോ​ഗ​ങ്ങ​ളും വി​ള​വ് ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കു​ന്ന​തി​നു പു​റ​മെ​യാ​ണ് ആ​ന​ശ​ല്യ​വും ക​ർ​ഷ​ക​രെ വ​ല​ക്കു​ന്ന​ത്. വ​നം​വ​കു​പ്പ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​ട​ക്കം പൊ​ട്ടി​ച്ചും മ​റ്റും ആ​ന​യെ അ​ക​റ്റാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഇ​തു​വ​രെ ഫ​ലം ക​ണ്ടി​ട്ടി​ല്ല.

    രാ​ത്രി​യി​ലും ശ്ര​മം തു​ട​രു​മെ​ന്നാ​ണ് ആ​ർ.​ആ​ർ.​ടി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ക​ണ്ണ​വം വ​ന​മേ​ഖ​ല​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ഭാ​ഗ​മാ​ണ് വി​ല​ങ്ങാ​ട് വ​രെ നീ​ളു​ന്ന മ​ല​മ്പ്ര​ദേ​ശം. കാ​ട്ടി​നു​ള്ളി​ലെ ജ​ല​ക്ഷാ​മ​വും ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ ല​ഭ്യ​ത​ക്കു​റ​വു​മാ​ണ് ഇ​വ​യെ കൃ​ഷി​യി​ട​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങാ​ൻ പ്രേ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Wild Elephant AttackHuman Wildlife ConflictKozhikode NewsWild animal
    News Summary - Wild elephant attack in kozhikode
    Similar News
    Next Story
    X