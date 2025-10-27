Begin typing your search above and press return to search.
    നാദാപുരത്ത് കുട്ടിഡ്രൈവർമാരുടെ ഇരുചക്രവാഹന യാത്ര വർധിക്കുന്നു; അപകടവും

    നാദാപുരത്ത് കുട്ടിഡ്രൈവർമാരുടെ ഇരുചക്രവാഹന യാത്ര വർധിക്കുന്നു; അപകടവും
    വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​ര സ്ഥ​ല​ത്ത് അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ട സ്കൂ​ട്ട​ർ

    നാ​ദാ​പു​രം: നാ​ദാ​പു​രം മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​തെ​യും 18 വ​യ​സ്സ് തി​ക​യാ​തെ​യും ഇ​രു​ച​ക്ര​വാ​ഹ​നം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്നു. ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​തെ വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ച്ച് കു​ട്ടി​ക​ൾ പി​ടി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന കേ​സു​ക​ളി​ൽ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ പി​ഴ ഒ​ടു​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രു​ന്ന സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ നി​ര​വ​ധി​യാ​ണ്. 25,000 മു​ത​ൽ 30,000 രൂ​പ വ​രെ​യാ​ണ് കോ​ട​തി പി​ഴ ചു​മ​ത്തു​ന്ന​ത്. ശ​നി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​ര മേ​ഖ​ല​യി​ലേ​ക്ക് ര​ണ്ടു സ്കൂ​ട്ട​റി​ൽ പോ​യ 14നും 16​നും ഇ​ട​യി​ൽ പ്രാ​യ​മു​ള്ള അ​ഞ്ചം​ഗ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ ഒ​രു സ്കൂ​ട്ട​ർ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പെ​ടു​ക​യും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി മ​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ര​ണ്ട് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ സാ​ര​മാ​യ പ​രി​ക്കേ​റ്റ് ചി​കി​ത്സ​യി​ലു​മാ​ണ്. ഇ​വ​ർ സ​ഞ്ച​രി​ച്ച സ്കൂ​ട്ട​ർ നി​യ​ന്ത്ര​ണം വി​ട്ട് റോ​ഡി​ൽ​നി​ന്നും ചെ​ങ്കു​ത്താ​യ താ​ഴ്ച​യി​ലേ​ക്ക് വീ​ണാ​യി​രു​ന്നു അ​പ​ക​ടം. ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളു​ടെ ക​ണ്ണു​വെ​ട്ടി​ച്ച് രാ​ത്രി​യി​ലും അ​വ​ധി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും കു​ട്ടി​ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ ബൈ​ക്കു​ക​ളി​ൽ സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്ന​ത് പ​തി​വു​കാ​ഴ്ച​യാ​ണ്. ന​മ്പ​ർ പ്ലേ​റ്റോ ലൈ​സ​ൻ​സോ വേ​ണ്ടാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ യു.​പി സ്‌​കൂ​ളി​ൽ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പോ​ലും ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് സ്കൂ​ട്ടി​ക​ളു​മാ​യി തി​ര​ക്കേ​റി​യ നി​ര​ത്തു​ക​ളി​ലി​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത് അ​പ​ക​ട​ഭീ​ഷ​ണി​യാ​യി മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളു​ടെ ശ്ര​ദ്ധ​ക്കു​റ​വാ​ണ് കു​ട്ടി​ക​ൾ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പെ​ടു​ന്ന​തി​ന് പ്ര​ധാ​ന കാ​ര​ണ​മാ​യി പൊ​ലീ​സും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​രും പ​റ​യു​ന്ന​ത്. നാ​ദാ​പു​രം, വ​ള​യം, എ​ട​ച്ചേ​രി സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ അ​ടു​ത്ത കാ​ല​ത്ത് കു​ട്ടി​ക​ൾ വ​ണ്ടി​യോ​ടി​ച്ച​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടു​ള്ള നി​ര​വ​ധി കേ​സു​ക​ളാ​ണ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്. അ​പ​ക​ടം കു​റ​ക്കാ​നും പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ജാ​ഗ്ര​ത​യാ​ണ് സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് ഉ​ണ്ടാ​വേ​ണ്ട​തെ​ന്നി​രി​ക്കെ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സ​മീ​പ​നം കൂ​ടി​വ​രു​ക​യാ​ണ്.

