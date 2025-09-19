Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKozhikodechevron_rightNadapuramchevron_rightനാ​യ്പ്പേ​ടി​യി​ൽ...
    Nadapuram
    Posted On
    date_range 19 Sept 2025 11:30 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Sept 2025 11:30 AM IST

    നാ​യ്പ്പേ​ടി​യി​ൽ നാ​ദാ​പു​രം;നാ​യ്ക്കൂട്ട​ത്തി​ന്റെ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട​ത് നാ​ലുപേ​ർ

    text_fields
    bookmark_border
    representative image
    cancel
    camera_alt

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    നാ​ദാ​പു​രം: ര​ണ്ടു മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ നാ​ദാ​പു​രം മേ​ഖ​ല​യി​ൽ തെ​രു​വു​നാ​യ് ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ചി​കി​ത്സ​ക്ക് വി​ധേ​യ​മാ​യ​ത് 30ഓ​ളം പേ​ർ. നാ​യ്ക്കു​ട്ട​ത്തി​ന്റെ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് അ​ത്ഭു​ത​ക​ര​മാ​യി ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട​ത് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​യ നാ​ലു പേ​ർ.

    നാ​ദാ​പു​രം, ചെ​ക്യാ​ട് വ​ള​യം, തൂ​ണേ​രി, വാ​ണി​മേ​ൽ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ക​ല്ലാ​ച്ചി, നാ​ദാ​പു​രം, തെ​രു​വം​പ​റ​മ്പ്, കു​മ്മ​ങ്കോ​ട്, വാ​ണി​മേ​ൽ, വെ​ള്ളി​യോ​ട്, കു​യ് തേ​രി, വ​ള​യം, ഉ​മ്മ​ത്തൂ​ർ, ചെ​ക്യാ​ട് പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് നി​ന്നാ​ണ് നി​ര​വ​ധി പേ​ർ​ക്ക് തെ​രു​വു​നാ​യ് ആ​ക്ര​മ​ണം നേ​രി​ടേ​ണ്ടി വ​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ൽ പ​ല​ർ​ക്കും സാ​ര​മാ​യ പ​രി​ക്കാ​യി​രു​ന്നു.

    അ​ല​ഞ്ഞുതി​രി​യു​ന്ന നാ​യ്ക്ക​ളെ വ​ന്ധ്യം​ക​ര​ണം ചെ​യ്ത് എ.​ബി.​സി കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റ​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് നി​യ​മം. എ​ന്നാ​ൽ, മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഒ​രു ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലും ഇ​തി​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​മി​ല്ല. ഗ്രാ​മ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും നാ​യ്ക്ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ വ​ർ​ധ​ന​വാ​ണു​ള്ള​ത്. അ​ക്ര​മ​കാ​രി​ക​ളാ​യ നാ​യ​്ക്ക​ളെ ഭ​യ​ന്ന് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ള​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​ർ ഭീ​തി​യോ​ടെ യാ​ത്ര ചെ​യ്യേ​ണ്ട സ്ഥി​തി​യാ​ണ്.

    ഇ​ന്ന​ലെ വൈ​കീ​ട്ട് മാ​ത്രം വ​ള​യം ഭാ​ഗ​ത്തു​മൂ​ന്നു പേ​ർ​ക്കാ​ണ് ക​ടി​യേ​റ്റ​ത്. ഇ​തി​ൽ നാ​ല് വ​യ​സ്സു​കാ​ര​ന്റെ പ​രി​ക്ക് ഏ​റെ ഗു​രു​ത​ര​മാ​യി​രു​ന്നു. വീ​ട്ടു​മു​റ്റ​ത്ത് ക​ളി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് കു​ട്ടി​യെ നാ​യ് ആ​ക്ര​മി​ച്ച​ത്.

    ടി.​ഐ.​എം ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി സ്വ​ന്തം സ്കൂ​ൾ ബാ​ഗ് വ​ലി​ച്ചെ​റി​ഞ്ഞാ​ണ് നാ​യി​ൽ നി​ന്ന് ര​ക്ഷ ​നേ​ടി​യ​ത്. ക​ല്ലാ​ച്ചി ചീ​റോ​ത്ത് മു​ക്കി​ലും നാ​യ്ക്കൂ​ട്ട​ത്തി​ന്റെ ആ​ക്ര​മ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ന്ന സി.​സി ടി.​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളും പു​റ​ത്തുവ​ന്നി​രു​ന്നു.

    തെ​രു​വു​നാ​യ് ആ​ക്ര​മ​ണത്തിൽ മൂ​ന്നു​പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്ക്

    നാ​ദാ​പു​രം: വ​ള​യ​ത്ത് വീ​ട്ടു​മു​റ്റ​ത്ത് ക​ളി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ മൂ​ന്നു​പേ​ർ​ക്ക് തെ​രു​വു​നാ​യ് ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ പ​രി​ക്ക്. പ​രി​ക്കേ​റ്റ കു​യ് തേ​രി​യി​ലെ എ​ൽ.​കെ.​ജി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി ഐ​സ​ഹം​സി​നെ (4) ചി​കി​ത്സ​ക്കാ​യി വ​ട​ക​ര​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി. മു​ഖ​ത്തും മറ്റ് ഭാ​ഗ​ത്തു​മാ​ണ് പ​രി​ക്കേ​റ്റ​ത്. സ്കൂ​ൾ വി​ട്ട് വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് ചെ​റു​മോ​ത്ത് എം.​എ​ൽ.​പി സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ദ്നാ​ൻ (10) നാ​ണ് ക​ടി​യേ​റ്റ​ത്. കാ​ലി​ൽ ക​ടി​യേ​റ്റ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യെ നാ​ദാ​പു​രം താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു. വ​ള​യ​ത്ത് ഒ​രു സ്ത്രീ​ക്കും ക​ടി​യേ​റ്റു. ഇ​വ​രെ കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടേ​ക്ക് മാ​റ്റി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:stray dogsAttacksDamagenadapuram news
    News Summary - Stray dogs attack in Nadapuram
    Similar News
    Next Story
    X