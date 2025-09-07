Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Nadapuram
    7 Sept 2025 10:03 AM IST
    7 Sept 2025 10:03 AM IST

    വ​സ്ത്ര വി​ൽ​പ​ന​ശാ​ല​യി​ലെ ഓ​ഫ​ർ ക​ച്ച​വ​ടം; തി​ക്കി​ലും തി​ര​ക്കി​ലും ക​ട​യു​ടെ ചി​ല്ലു​പൊ​ട്ടി നി​ര​വ​ധി പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്ക്

    ക​ട​യു​ട​മ​ക്കെ​തി​രെ നാ​ദാ​പു​രം പൊ​ലീസ് കേ​സെ​ടു​ത്തു
    1)ഉ​ന്തി​ലും ത​ള്ളി​ലും ചി​ല്ലു ത​ക​ർ​ന്ന വ​സ്ത്ര വിൽപന​ശാ​ല, 2) അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ പ​രിക്കേ​റ്റ കു​ട്ടി​ക്ക്

    ചി​കി​ത്സ ന​ൽ​കു​ന്നു

    നാ​ദാ​പു​രം: ഓ​ഫ​ർ കേ​ട്ട് വ​സ്ത്രം വാ​ങ്ങാ​നെ​ത്തി​യ​വ​രു​ടെ ഉ​ന്തി​ലും ത​ള്ളി​ലും ക​ണ്ണാ​ടി​ച്ചി​ല്ല് ത​ക​ർ​ന്നു​വീ​ണ് നി​ര​വ​ധി പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്ക്. നാ​ദാ​പു​രം എ​സ് മു​ക്കി​ലെ ദി​ബ്ല​ക്ക് എ​ന്ന റെ​ഡി​മെ​യി​ഡ് വ​സ്ത്ര വി​ൽ​പ​ന​ശാ​ല​യി​ലാ​ണ് അ​പ​ക​ട​മു​ണ്ടാ​യ​ത്. സാ​ര​മാ​യി പ​രി​ക്കേ​റ്റ മു​ട​വ​ന്തേ​രി വ​ണ്ണാ​റ​ത്ത് ഷ​ബീ​ലി (22)നെ ​ക​ണ്ണൂ​ർ മിം​സി​ലും നാ​ദാ​പു​ര​ത്തെ സ​ച്ചി​നെ(16) കോ​ഴി​ക്കോ​ട് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലും പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു.

    മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​ഹ​ൽ (ക​ക്ക​ട്ട്), ന​യ​നി​ക് (വ​ള​യം), അ​ദ്വൈ​ത് (വേ​റ്റു​മ്മ​ൽ), ആ​ദി​ഷ് (വ​ള​യം), ഷാ​ൻ വി​ൻ (ചെ​ക്യാ​ട്) എ​ന്നി​വ​രും നാ​ദാ​പു​ര​ത്ത് ചി​കി​ത്സ​തേ​ടി. ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ മു​ത​ൽ 'ഒ​രു ഷ​ർ​ട്ടി​ന് 99 രൂ​പ' വി​ല പ്ര​കാ​രം ഓ​ഫ​ർ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യി​ലൂ​ടെ പ്ര​ച​രി​ച്ച അ​റി​യി​പ്പു ക​ണ്ട് ഷോ​പ്പി​ൽ തി​ര​ക്കു തു​ട​ങ്ങി. ക​ട​യി​ലേ​ക്ക് ക​യ​റാ​നു​ള്ള തി​ര​ക്കി​നി​ട​യി​ലാ​ണ് മു​ൻ​വ​ശ​ത്തെ ചി​ല്ല് പൊ​ട്ടി അ​പ​ക​ട​മു​ണ്ടാ​യ​ത്. ഇ​തി​ൽ നി​സാ​ര പ​രി​ക്കു​മാ​യി സ്ഥ​ലം വി​ട്ട​വ​രും ഏ​റെ​യാ​ണ്.

    ഇ​ത്ത​രം ഓ​ഫ​റു​ക​ളും അ​പ​ക​ടം വ​രു​ത്തു​ന്ന​ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള പ്ര​ചാ​ര​ണ​രീ​തി​ക​ളും നി​ർ​ത്തേ​ണ്ട​താ​ണെ​ന്നും ചു​ളു​വി​ൽ വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ വി​റ്റ​ഴി​ച്ച് ലാ​ഭ​വും ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​വ​ർ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ജീ​വ​ന് വി​ല ക​ൽ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ അ​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ നി​യ​മ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വി.​വി. മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി പ​റ​ഞ്ഞു. ക​ട​യു​ട​മ​ക്കെ​തി​രെ നാ​ദാ​പു​രം പൊ​ലി​സ് കേ​സെ​ടു​ത്തു.

    News Summary - Several people were injured when the shop mirror glass was broken
