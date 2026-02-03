Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKozhikodechevron_rightNadapuramchevron_rightസ്കൂൾ ബസ് കിണറിന്...
    Nadapuram
    Posted On
    date_range 3 Feb 2026 9:07 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Feb 2026 9:07 AM IST

    സ്കൂൾ ബസ് കിണറിന് മുകളിലേക്ക് പാഞ്ഞുകയറി; തലനാരിഴക്ക് വൻ ദുരന്തം ഒഴിവായി

    text_fields
    bookmark_border
    nadapuram
    cancel
    camera_alt

    അപകടത്തിൽപ്പെട്ട

    സ്വകാര്യ സ്കൂൾ ബസ്

    കിണറ്റിനു മുകളിൽ

    Listen to this Article

    നാദാപുരം: സ്കൂൾ ബസ് റോഡിന് സമീപത്തെ വീട്ടിലേക്ക് പാഞ്ഞുകയറി. വിദ്യാർഥികളെ ഇറക്കി മടങ്ങുന്നതിനിടയിൽ വട്ടോളിയിലെ ഹൈടെക് പബ്ലിക് സ്കൂളിന്റെ ബസാണ് അപകടത്തിൽപെട്ടത്.

    നിയന്ത്രണംവിട്ട ബസ് റോഡിന് സമീപത്തെ വീടിന്റെ ചുറ്റുമതിൽ തകർത്ത് വീട്ടുപറമ്പിലേക്ക് പാഞ്ഞു കയറുകയും കിണറിന് മുകളിൽ ചെന്ന് നിൽക്കുകയുമായിരുന്നു. തലനാരിഴക്ക് വൻ അപകടം ഒഴിവായ ആശ്വാസത്തിലാണ് നാട്ടുകാർ. തിങ്കളാഴ്ച വൈകീട്ട് ആറോടെയാണ് സംഭവം.

    പുളിയാവ്‌-കല്ലുമ്മൽ റോഡിൽ പറമ്പത്ത് പീടികയിൽ അസ്കറിന്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് ബസ് പാഞ്ഞു കയറിയത്. നിറയെ വെള്ളമുള്ള കിണറ്റിന്റെ ആൾമറയുടെ മുകളിലാണ് ബസ് തങ്ങിനിന്നത്. ഡ്രൈവർ മാത്രമാണ് അപകടസമയത്ത് ബസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇയാൾ പരിക്കേൽക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു. ഓടിക്കൂടിയ നാട്ടുകാർ ചേർന്ന് ഡ്രൈവറെ പുറത്തെടുത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Local Newsschool buswellKozhikode
    News Summary - School bus get Rushed up on the well
    Similar News
    Next Story
    X