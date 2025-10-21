Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKozhikodechevron_rightNadapuramchevron_rightമുന്നണികളുടെ സമ്മർദം;...
    Nadapuram
    Posted On
    date_range 21 Oct 2025 9:36 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Oct 2025 9:36 AM IST

    മുന്നണികളുടെ സമ്മർദം; നാദാപുരം പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി അവധിയിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    Nadapuram Panchayat ,Secretary, Pressure, election, നാദാപുരം, പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി, തെരഞ്ഞെടുപ്പ്
    cancel

    നാ​ദാ​പു​രം: പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ചു​ള്ള വോ​ട്ടു​ചേ​ർ​ക്ക​ൽ ന​ട​പ​ടി എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്, യു.​ഡി.​എ​ഫ് മു​ന്ന​ണി​ക​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള രാ​ഷ്ട്രീ​യ കൊ​മ്പു​കോ​ർ​ക്ക​ലി​ൽ ക​ലാ​ശി​ച്ച​തോ​ടെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ സ​മ്മ​ർ​ദ​ത്തി​ൽ. നാ​ദാ​പു​രം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഇ​രു മു​ന്ന​ണി​ക​ളു​ടെ​യും സ​മ്മ​ർ​ദ​ത്തെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് അ​വ​ധി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ച്ചു.

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ച​തോ​ടെ​യാ​ണ് വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക വി​വാ​ദം ഉ​ട​ലെ​ടു​ത്ത​ത്. 2020ലെ ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച പ​ട്ടി​ക ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് ക​ര​ട് പ​ട്ടി​ക ത​യാ​റാ​ക്കി​യ​ത്. പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഇ​ടം പി​ടി​ക്കാ​ൻ അ​തി​ർ​ത്തി വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലെ വോ​ട്ട​ർ​മാ​ര​ട​ക്കം മ​റ്റ് വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കി പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ കൃ​ത്രി​മം വ​രു​ത്തു​ന്നു​വെ​ന്നാ​ണ് ഇ​രു മു​ന്ന​ണി​ക​ളും ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്ന​ത്. നി​ല​വി​ലു​ള്ള​വ​രെ നീ​ക്കം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നെ കു​റി​ച്ചും പ​രാ​തി​യു​ണ്ട്.

    വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ലെ ക്ര​മ​ക്കേ​ട് ആ​രോ​പി​ച്ച് സെ​പ്റ്റം​ബ​റി​ൽ ഇ​രു മു​ന്ന​ണി​ക​ളും പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധ സ​മ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​ക​യു​ണ്ടാ​യി. സ​മ​ര​ത്തി​നി​ടെ യു.​ഡി.​എ​ഫ് നേ​താ​ക്ക​ൾ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യെ ഓ​ഫി​സി​ൽ ത​ട​ഞ്ഞു​വെ​ക്കു​ക​യും ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യു​മു​ണ്ടാ​യി. ഇ​തി​നെ​തി​രെ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യി​ൽ ഏ​ഴ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ കേ​സെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. സ്ത്രീ ​സം​വ​ര​ണ വാ​ർ​ഡ് ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​തോ​ടെ മ​ത്സ​രി​ക്കാ​ൻ ഒ​രു​ങ്ങി​യ പ​ല​രും പു​റ​ത്താ​കു​ന്ന സ്ഥി​തി​യും വ​ന്നു. ഇ​തോ​ടൊ​പ്പ​മാ​ണ് വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക വി​വാ​ദം വീ​ണ്ടും സ​ജീ​വ​മാ​യ​ത്.

    പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യെ കാ​ണാ​നി​ല്ലെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണ​മാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് നേ​താ​ക്ക​ൾ ഉ​ന്ന​യി​ച്ച​ത്. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കാ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഒ​ത്താ​ശ ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​യാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, അ​സു​ഖ​ത്തെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി ലീ​വെ​ടു​ത്ത​താ​ണെ​ന്നും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന്റെ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ച്ചു​മാ​ത്ര​മാ​ണ് ന​ട​പ​ടി എ​ടു​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നു​മാ​ണ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ഭ​ര​ണ​വൈ​ക​ല്യ​ങ്ങ​ൾ മ​റ​ച്ചു​വെ​ക്കാ​നും ഭ​ര​ണ​വി​രു​ദ്ധ വി​കാ​ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ശ്ര​ദ്ധ​തി​രി​ക്കാ​നു​മു​ള്ള ആ​സൂ​ത്രി​ത ശ്ര​മ​മാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​തെ​ന്ന് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് നേ​താ​ക്ക​ൾ പ​റ​യു​ന്നു. മൂ​ന്നു വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് മൂ​ന്നു കോ​ടി ഫ​ണ്ട് അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ട്ടും പാ​തി​വ​ഴി​യി​ലാ​യ ക​ല്ലാ​ച്ചി ടൗ​ൺ വി​ക​സ​നം, നാ​ദാ​പു​രം ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ലെ കെ​ട്ടി​ട നി​ർ​മാ​ണം, ഗ്രാ​മീ​ണ റോ​ഡു​ക​ളു​ടെ ത​ക​ർ​ച്ച എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​ക്കെ​തി​രെ ജ​ന​രോ​ഷം ഉ​യ​ർ​ത്തു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് ഇ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Panchayat SecretoryPanchayath Electionnadapuram news
    News Summary - Pressure from fronts; Nadapuram Panchayat Secretary on leave
    Similar News
    Next Story
    X