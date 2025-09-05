Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Nadapuram
    5 Sept 2025 12:51 PM IST
    5 Sept 2025 12:51 PM IST

    വൈ​ദ്യു​തി​ ലൈ​നി​ലെ ത​ട​സ്സം; വി​ല്ലേ​ജ് ഓ​ഫി​സി​ന്റെ നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം മു​ട​ങ്ങി

    വൈ​ദ്യു​തി​ ലൈ​നി​ലെ ത​ട​സ്സം; വി​ല്ലേ​ജ് ഓ​ഫി​സി​ന്റെ നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം മു​ട​ങ്ങി
    നി​ർ​മാ​ണം ന​ട​ക്കു​ന്ന സ്മാ​ർ​ട്ട് വി​ല്ലേ​ജ് ഓ​ഫി​സ് കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന് ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന വൈ​ദ്യു​തി​ ലൈ​ൻ

    നാ​ദാ​പു​രം: നാ​ദാ​പു​രം സ്മാ​ർ​ട് വി​ല്ലേ​ജ് ഓ​ഫി​സ് കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്റെ ഒ​ന്നാം നി​ല​യു​ടെ കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം മു​ട​ങ്ങി. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റി​ങ്ങി​നു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ളും തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​മാ​യി ക​രാ​ർ ക​മ്പ​നി​ക്കാ​ർ എ​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും വൈ​ദ്യു​തി ലൈ​നി​ലെ ത​ട​സ്സം കാ​ര​ണം പ്ര​വൃ​ത്തി മു​ട​ങ്ങു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    റ​വ​ന്യൂ​ഭൂ​മി​യി​ൽ വി​ല്ലേ​ജ് ഓ​ഫി​സ് നി​ർ​മാ​ണ​സ്ഥ​ല​വും എ​തി​ർ​ഭാ​ഗ​ത്ത് നാ​ദാ​പു​രം പൊ​ലീസ് സ്റ്റേ​ഷ​നു​മാ​ണു​ള്ള​ത്. സ​മീ​പ​ത്ത് കൂ​ടി​പോ​കു​ന്ന വൈ​ദ്യു​തി​ലൈ​ൻ നി​ർ​മാ​ണം ന​ട​ക്കു​ന്ന കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്നാ​ണു​ള്ള​ത്. സു​ര​ക്ഷ കാ​ര​ണം കാ​ണി​ച്ച് വൈ​ദ്യു​തി വ​കു​പ്പ് നി​ർ​മാ​ണ അ​നു​മ​തി നി​ഷേ​ധി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ലൈ​ൻ​മാ​റ്റി സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക​യോ, കേ​ബി​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്താ​ൽ മാ​ത്ര​മേ അ​പ​ക​ടാ​വ​സ്ഥ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നാ​കൂ.

    കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന് സ​മീ​പ​ത്ത് കൂ​ടി​യു​ള്ള വൈ​ദ്യു​തി​ലൈ​ൻ ഓ​ഫ് ചെ​യ്ത് കി​ട്ടാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റി​നെ​ത്തി​യ 30 തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ തി​രി​ച്ചു​പോ​കേ​ണ്ടി വ​ന്ന​ു. ഇ​നി​യെ​ന്ന് കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ലും നി​ശ്ച​യ​മി​ല്ല. 50 ല​ക്ഷം രൂ​പ ചെ​ല​വി​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ സ്‌​മാ​ർ​ട് വി​ല്ലേ​ജ് ഓ​ഫി​സ് നി​ർ​മാ​ണം നി​ർ​മി​തി കേ​ന്ദ്ര​യാ​ണ് ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത​ത്. പ​ഴ​യ കെ​ട്ടി​ടം പൊ​ളി​ച്ച​തോ​ടെ ടൗ​ണി​ലെ വാ​ട​ക കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ലാ​ണ് ഓ​ഫി​സ് നി​ല​വി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ​റു​മാ​സം കൊ​ണ്ട് പു​തി​യ ഓ​ഫി​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം സ​ജ്ജ​മാ​ക്കാ​നാ​യി​രു​ന്നു ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടി​രു​ന്ന​ത്.

