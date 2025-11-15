Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKozhikodechevron_rightNadapuramchevron_rightതെരുവുനായ്ക്കളെ...
    Nadapuram
    Posted On
    date_range 15 Nov 2025 1:38 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Nov 2025 1:38 PM IST

    തെരുവുനായ്ക്കളെ പേടിച്ച് പുറത്തിറങ്ങാനാകാതെ ജനം

    text_fields
    bookmark_border
    മൂ​ന്ന് മാ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ നൂ​റി​ല​ധി​കം പേ​ർ​ക്കാ​ണ് തെ​രു​വു​നാ​യു​ടെ ക​ടി​യേ​റ്റ​ത്
    Street dogs
    cancel
    camera_alt

    തെരുവ് നായ ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റവർ

    Listen to this Article

    നാ​ദാ​പു​രം: തെ​രു​വു​നാ​യ് ആ​ക്ര​മ​ണം രൂ​ക്ഷ​മാ​യ​തോ​ടെ പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങാ​ൻ ഭ​യ​പ്പെ​ട്ട് ജ​നം. തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ മൂ​ന്നാം ദി​വ​സ​വും ക​ടി​യേ​റ്റ​ത് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും വീ​ട്ട​മ്മ​യ​ട​ക്കം നി​ര​വ​ധി പേ​ർ​ക്ക്. ചെ​ക്യാ​ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ജാ​തി​യേ​രി​യി​ലെ പ​ന​ച്ചി​ക്കൂ​ൽ ന​സീ​മ (40)ക്കാ​ണ് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ഒ​മ്പ​തോ​ടെ ആ​ദ്യം ക​ടി​യേ​റ്റ​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വ്യ​ത്യാ​സ​ത്തി​ൽ പു​ളി​യാ​വ്, ചെ​ക്യാ​ട് ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും നി​ര​വ​ധി പേ​ർ​ക്ക് ക​ടി​യേ​ൽ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    പു​ളി​യാ​വി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​യ അ​ഹ​മ്മ​ദ് നൂ​ഫൈ​ൽ (9), മു​ഹ​മ്മ​ദ് റ​സി​ൻ (10), ചെ​ക്യാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ മ​ഠ​ത്തി​ൽ ദി​നേ​ശ​ൻ (55), മു​ല്ലേ​രി​ക്ക​ണ്ടി പ്ര​ജീ​ഷ് (46), കു​റി​ഞ്ഞി​ന്‍റ​വി​ട അ​ജ്മ​ൽ (37), മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ദീ​പ​ക് (35), തൂ​ണേ​രി സ്വ​ദേ​ശി​നി ജി​ൽ​ഷ, മ​ഹ്മൂ​ദ് (40), പ്ര​ജീ​ഷ് (46), ഗി​രീ​ഷ് ചെ​റ്റ​ക്ക​ണ്ടി (38), രാ​ജ​ൻ തൂ​ണേ​രി (50) എ​ന്നി​വ​രെ നാ​ദാ​പു​രം താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു. കൈ​ക്ക് സാ​ര​മാ​യി മു​റി​വേ​റ്റ അ​ജ്മ​ലി​നെ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി. വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന തെ​രു​വു​നാ​യ് ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​നെ​തി​രെ ഒ​രു ന​ട​പ​ടി​യും അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് ഉ​ണ്ടാ​കാ​ത്ത​തി​ൽ ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​ൻ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​മാ​ണ്.

    മൂ​ന്ന് മാ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ നൂ​റി​ല​ധി​കം പേ​രാ​ണ് നാ​ദാ​പു​രം മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ക​ടി​യേ​റ്റ് ചി​കി​ത്സ തേ​ടി​യ​ത്. എ.​ബി.​സി കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം നി​ശ്ച​ല​മാ​യ​തോ​ടെ ഇ​വ​യു​ടെ എ​ണ്ണം കു​റ​ക്കാ​ൻ ഒ​രു മാ​ർ​ഗ​വു​മി​ല്ലാ​താ​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:public issuesStray dogs attackviolent stray dogsAnti Rabbies
    News Summary - People are afraid of stray dogs and cant go out
    Similar News
    Next Story
    X