    date_range 20 Sept 2025 10:31 AM IST
    date_range 20 Sept 2025 10:31 AM IST

    കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് വാ​ഹ​നം ന​ൽ​കി; ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് പി​ഴ​ വി​ധി​ച്ച് കോ​ട​തി

    ഓ​രോ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ​ക്കും 25,500 രൂ​പയും കോ​ട​തി പി​രി​യും വ​രെ ത​ട​വുമാണ് ശിക്ഷ
    കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് വാ​ഹ​നം ന​ൽ​കി; ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് പി​ഴ​ വി​ധി​ച്ച് കോ​ട​തി
    നാ​ദാ​പു​രം: ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​തെ ഇ​രു​ച​ക്ര വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ചു​റ്റി​യ​ടി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ കു​ട്ടി​ക​ൾ പി​ടി​യി​ലാ​യ കേ​സി​ൽ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് കോ​ട​തി പി​ഴ​ശി​ക്ഷ വി​ധി​ച്ചു. നാ​ദാ​പു​രം പൊ​ലീ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത കേ​സു​ക​ളി​ലാ​ണ് ഒ​ന്നാം ക്ലാ​സ് മ​ജി​സ്ട്രേ​റ്റ് കോ​ട​തി ജ​ഡ്ജി ശി​ക്ഷ വി​ധി​ച്ച​ത്. നി​ര​വ​ധി കേ​സു​ക​ളി​ലാ​യി ഓ​രോ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ​ക്കും 25,500 രൂ​പ​യാ​ണ് പി​ഴ വി​ധി​ച്ച​ത്. ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം കോ​ട​തി പി​രി​യും വ​രെ ത​ട​വും അ​നു​ഭ​വി​ക്കേ​ണ്ടി വ​ന്നു.

    നാ​ദാ​പു​രം സ്റ്റേ​ഷ​ൻ പ​രി​ധി​യി​ൽ മാ​ർ​ച്ച് 20ന് ​പു​ളി​ക്കൂ​ൽ റോ​ഡി​ലും ഏ​പ്രി​ൽ ഒ​മ്പ​തി​ന് ക​സ്തു​രി​ക്കു​ള​ത്തും മേ​യ് 18ന് ​തെ​രു​വ​ൻ പ​റ​മ്പി​ലും ജൂ​ൺ എ​ട്ടി​ന് കു​മ്മ​ങ്കോ​ടും ജൂ​ൺ 16ന് ​ക​ല്ലാ​ച്ചി പൈ​പ്പ് ലൈ​ൻ റോ​ഡി​ലു​മാ​ണ് 16, 17 വ​യ​സ്സ് പ്രാ​യ​മു​ള്ള പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള കു​ട്ടി ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രെ നാ​ദാ​പു​രം എ​സ്.​ഐ എം.​പി. വി​ഷ്ണു​വി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്ത ഇ​രു​ച​ക്ര വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​രെ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യും മോ​ട്ടോ​ർ വാ​ഹ​നം ന​ൽ​കി​യ​തി​ന് ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ കേ​സെ​ടു​ത്ത് കു​റ്റ​പ​ത്രം സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ള​ട​ക്കം ഇ​രു​ച​ക്ര വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി എ​ത്തു​ന്ന​തും പൊ​ലീ​സ് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. സ്കൂ​ൾ സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ മൂ​ന്നു​പേ​കു​മാ​യി ബൈ​ക്കി​ൽ യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ന്ന​തും. ഇ​ത്ത​ര​ക്കാ​ർ​ക്കെ​തി​രെ​യും ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു.

