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    Nadapuram
    Posted On
    date_range 9 July 2026 9:35 AM IST
    Updated On
    date_range 9 July 2026 9:35 AM IST

    നാദാപുരത്തും വളയത്തും മിന്നൽചുഴലി; വീടുകൾക്കും കൃഷിക്കും കനത്ത നാശനഷ്ടം

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    നാദാപുരത്തും വളയത്തും മിന്നൽചുഴലി; വീടുകൾക്കും കൃഷിക്കും കനത്ത നാശനഷ്ടം
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    നാ​ദാ​പു​രം ചി​യ്യൂ​രി​ൽ കാ​റ്റി​ൽ വീ​ടി​ന്റെ ഓ​ടു​ക​ൾ പ​റ​ന്നു​പോ​യ നി​ല​യി​ൽ, വ​ള​യം എ​ള​മ്പ​യി​ൽ വീ​ടി​ന്റെ മേ​ൽ​ക്കൂ​ര​യി​ലെ പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് ഷീ​റ്റു​ക​ൾ കാ​റ്റി​ൽ പറന്ന നി​ല​യി​ൽ

    നാ​ദാ​പു​രം: വ​ള​യം എ​ള​മ്പ​യി​ലും നാ​ദാ​പു​ര​ത്തെ ചി​യ്യൂ​രി​ലും വ്യ​ത്യ​സ്ത സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ലു​ണ്ടാ​യ മി​ന്ന​ൽ ചു​ഴ​ലി​യി​ൽ വീ​ടു​ക​ൾ​ക്കും കൃ​ഷി​ഭൂ​മി​യി​ലും ക​ന​ത്ത നാ​ശ​ന​ഷ്ടം. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​ത്രി​യും ബു​ധ​നാ​ഴ്ച പ​ക​ലു​മാ​ണ് സ​മാ​ന സ്വ​ഭാ​വ​മു​ള്ള​തും ര​ണ്ട് മി​നി​റ്റി​ൽ താ​ഴെ മാ​ത്രം ദൈ​ർ​ഘ്യ​മു​ള്ള​തു​മാ​യ മി​ന്ന​ൽ ചു​ഴ​ലി ആ​ഞ്ഞു​വീ​ശി​യ​ത്. ക​ണ്ടി വാ​തു​ക്ക​ൽ മ​ല​യു​ടെ തൊ​ട്ട് താ​ഴെ എ​ള​മ്പ​യി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യ കാ​റ്റി​ൽ വീ​ട്ടി​യു​ള്ള പ​റ​മ്പ​ത്ത് ബാ​ബു, എ​ള​മ്പ​യി​ൽ ദാ​മോ​ദ​ര​ർ, എ​ള​മ്പ​യി​ൽ സു​ഭാ​ഷ്, എ​ള​മ്പ​യി​ൽ സു​നി​ൽ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ വീ​ടു​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് കേ​ടു​പ​റ്റി​യ​ത്. ഇ​വ​രു​ടെ വീ​ട്ടു​പ​റ​മ്പി​ലെ തെ​ങ്ങ്, തേ​ക്ക്, റ​ബ​ർ, പ്ലാ​വ് തു​ട​ങ്ങി​യ മ​ര​ങ്ങ​ൾ ക​ട​പു​ഴ​കി.

    മ​ര​ങ്ങ​ൾ വൈ​ദ്യു​തി ലൈ​നി​ന് മു​ക​ളി​ൽ പൊ​ട്ടി വീ​ണ് പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ വൈ​ദ്യു​തി വി​ത​ര​ണം പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ട്ടു. നാ​ദാ​പു​രം അ​ഞ്ചാം വാ​ർ​ഡി​ലെ ചി​യ്യൂ​രി​ൽ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക് 12 നാ​ണ് കാ​റ്റ് ആ​ഞ്ഞു​വീ​ശി​യ​ത്. പ​റ​മ്പി​ലെ വ​ലി​യ മ​ര​ങ്ങ​ൾ വീ​ടു​ക​ൾ​ക്ക് മു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് വീ​ഴു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പ​തി​ന​ഞ്ചോ​ളം വീ​ടു​ക​ൾ​ക്ക് കേ​ട് പ​റ്റി. കു​ഴി​മ​ഠ​ത്തി​ൽ ക​ല്യാ​ണി​യു​ടെ വീ​ട്ടു​മു​റ്റ​ത്ത് നി​ർ​ത്തി​യി​ട്ടി​രു​ന്ന ബൈ​ക്കി​ന് മു​ക​ളി​ൽ തെ​ങ്ങ് പൊ​ട്ടി വീ​ണ് ബൈ​ക്ക് ത​ക​ർ​ന്നു. കു​ഴി മ​ഠ​ത്തി​ൽ ക​ല്യാ​ണി, കു​നി​യി​ൽ വി​നോ​ദ​ൻ, കി​ഴ​ക്കേ​വീ​ട്ടി​ൽ സ​നൂ​പ്, കു​ഴി​മ​ഠ​ത്തി​ൽ ശ്രീ​ലാ​ൽ, മാ​ട്ടാ​ൻ കൊ​യി​ലോ​ത്ത് ശ​ശി, ചാ​ലി​ൽ പോ​ക്ക​ർ, ഇ.​എം. ബ​ഷീ​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ വീ​ടു​ക​ൾ​ക്ക് സാ​ര​മാ​യ നാ​ശ​ന​ഷ്ടം നേ​രി​ട്ടു. കു​നി​യി​ൽ വി​നോ​ദ​ന്റെ വീ​ടി​ന് മു​ക​ളി​ൽ പാ​കി​യ ഓ​ടു​ക​ൾ കാ​റ്റി​ൽ പ​റ​ന്നു പോ​യി. ഇ.​എം. ബ​ഷീ​റി​ന്റെ വീ​ടി​ന് മു​ക​ളി​ൽ സ്ഥാ​പി​ച്ച വാ​ട്ട​ർ ടാ​ങ്കും ജ​ല​വി​ത​ര​ണ പൈ​പ്പും മ​രം വീ​ണ് ത​ക​ർ​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​ണ്.

    ജി​ല്ല​യി​ല്‍ ക്വാ​റി, ഖ​ന​ന പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് വി​ല​ക്ക്

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: ജി​ല്ല​യി​ല്‍ ക​ന​ത്ത മ​ഴ തു​ട​രു​ന്ന​തി​നാ​ലും റെ​ഡ് അ​ല​ര്‍ട്ട് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​തി​നാ​ലും ക്വാ​റി​ക​ളു​ടെ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​നം, മ​ണ്ണെ​ടു​ക്ക​ല്‍, ഖ​ന​നം, കി​ണ​ര്‍ നി​ര്‍മാ​ണ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍, മ​ണ​ലെ​ടു​ക്ക​ല്‍ എ​ന്നി​വ വി​ല​ക്കി ദു​ര​ന്ത നി​വാ​ര​ണ അ​തോ​റി​റ്റി ചെ​യ​ര്‍പേ​ഴ്‌​സ​ണ്‍ കൂ​ടി​യാ​യ ജി​ല്ലാ ക​ല​ക്ട​ര്‍ എം.​എ​സ്. മാ​ധ​വി​ക്കു​ട്ടി​യു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വ്. കേ​ന്ദ്ര കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ വ​കു​പ്പ് തു​ട​ര്‍ച്ച​യാ​യ നാ​ല് ദി​വ​സം ഗ്രീ​ന്‍ അ​ല​ര്‍ട്ട് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ന്ന​ത് വ​രെ​യാ​ണ് വി​ല​ക്ക്.

    ദു​ര​ന്ത നി​വാ​ര​ണ നി​യ​മം 2005ലെ ​സെ​ക്ഷ​ന്‍ 26, 30 അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ന​ട​പ​ടി. ജി​ല്ല​യി​ല്‍ വെ​ള്ള​ച്ചാ​ട്ട​ങ്ങ​ള്‍, ന​ദീ​തീ​ര​ങ്ങ​ള്‍, ബീ​ച്ചു​ക​ള്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ എ​ല്ലാ ജ​ലാ​ശ​യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​മു​ള്ള പ്ര​വേ​ശ​ന​വും ഇ​നി​യൊ​ര​റി​യി​പ്പു​ണ്ടാ​കു​ന്ന​ത് വ​രെ നി​രോ​ധി​ച്ചു.

    ഉ​രു​ള്‍പൊ​ട്ട​ല്‍ ഭീ​ഷ​ണി നി​ല​നി​ല്‍ക്കു​ന്ന മ​ല​യോ​ര പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ള്‍, ചു​രം മേ​ഖ​ല​ക​ള്‍ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് രാ​ത്രി ഏ​ഴ് മു​ത​ല്‍ രാ​വി​ലെ ഏ​ഴ് വ​രെ അ​ടി​യ​ന്ത​ര യാ​ത്ര​ക​ള്‍ അ​ല്ലാ​ത്ത​വ ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഉ​ത്ത​ര​വി​ല്‍ പ​റ​യു​ന്നു.

    ക​ല്ലാ​ച്ചി​യി​ൽ കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് സ്ലാ​ബ് ത​ക​ർ​ന്നു​വീ​ണു, രാ​ത്രി​യാ​യ​തി​നാ​ൽ വ​ൻ ദു​ര​ന്തം ഒ​ഴി​വാ​യി

    നാ​ദാ​പു​രം: ക​ല്ലാ​ച്ചി​യി​ൽ ക​ന​ത്ത മ​ഴ​യി​ൽ ക​ട​മു​റി​യു​ടെ കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് സ്ലാ​ബ് ത​ക​ർ​ന്നു വീ​ണു. രാ​ത്രി​യാ​യ​തി​നാ​ൽ വ​ൻ ദു​ര​ന്തം ഒ​ഴി​വാ​യി. ടൗ​ൺ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മു​റി​ച്ചു​മാ​റ്റി​യ ക​ട​യു​ടെ മു​ൻ​ഭാ​ഗ​മാ​ണ് ത​ക​ർ​ന്ന​ത്. കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് പി​ല്ല​ർ മ​ണ്ണി​ന​ടി​യി​ലേ​ക്ക് താ​ഴ്ന്ന​തോ​ടെ കൂ​റ്റ​ൻ കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് സ്ലാ​ബ് റോ​ഡി​ലേ​ക്ക് പ​തി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. നി​ര​യാ​യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും വ​ഴി​യാ​ത്ര​ക്കാ​രും നി​റ​ഞ്ഞ ടൗ​ണി​ൽ അ​പ​ക​ടം രാ​ത്രി സ​മ​യ​ത്താ​യ​തി​നാ​ൽ വ​ലി​യ ദു​ര​ന്തം ഒ​ഴി​വാ​യി. ക​ഴി​ഞ്ഞ ആ​ഴ്ച വ​ള​യം റോ​ഡി​ലും പ​ക​ൽ സ​മ​യം ജീ​ർ​ണി​ച്ച കെ​ട്ടി​ടം ത​ക​ർ​ന്ന് വീ​ണി​രു​ന്നു.

    ഏ​ത് സ​മ​യ​ത്തും ത​ക​രാ​ൻ പാ​ക​ത്തി​ൽ നി​ൽ​ക്കു​ന്ന അ​പ​ക​ടാ​വ​സ്ഥ​യി​ലു​ള്ള നി​ര​വ​ധി കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളാ​ണ് ടൗ​ണി​ൽ ഉ​ള്ള​ത്. ജീ​ർ​ണി​ച്ച​തും അ​പ​ക​ടാ​വ​സ്ഥ​യി​ലു​ള്ള​തു​മാ​യ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക ഭ​ര​ണ സ​മി​തി​ക്ക് ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് എ​ൻ​ജി​നി​യ​റി​ങ് വി​ഭാ​ഗം പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

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    TAGS:Rain damageNatural disasterpower failureKozhikodeKerala
    News Summary - Lightning strikes in Nadapuram and Valayam
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