    Nadapuram
    Posted On
    date_range 23 Aug 2025 11:52 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Aug 2025 11:52 AM IST

    തൊ​ഴി​ൽ നി​ർ​ത്താ​നൊ​രു​ങ്ങി നെ​യ്ത്തു​തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ

    തൊ​ഴി​ൽ നി​ർ​ത്താ​നൊ​രു​ങ്ങി നെ​യ്ത്തു​തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ
    എ​ട​ച്ചേ​രി ചു​ണ്ട​യി​ലെ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത കൈ​ത്ത​റി വ​സ്ത്ര​നി​ർ​മാ​ണ സ്ഥ​ലം

    നാ​ദാ​പു​രം: പ​ക​ല​ന്തി​യോ​ളം ജോ​ലി​ചെ​യ്താ​ൽ തി​രി​ച്ചു​കി​ട്ടു​ക 300 രൂ​പ. ആ​റു മാ​സ​മാ​യി വേ​ത​ന​മി​ല്ല. ആ​റു മാ​സ​മാ​യി ദി​വ​സ​വേ​ത​ന​മാ​യ 300 രൂ​പ​യും കു​ടി​ശ്ശി​ക. എ​ട​ച്ചേ​രി ചു​ണ്ട​യി​ലെ പാ​ര​മ്പ​ര്യ നെ​യ്ത്തു​തൊ​ഴി​ലി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ട്ട പു​തി​യെ​ട​ത്ത് കൃ​ഷ്ണ​നും ഭാ​ര്യ ല​ക്ഷ്മി​യും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​ങ്ക​ട​ങ്ങ​ൾ വി​വ​രി​ച്ചു. എ​ഴു​പ​ത്തി​യ​ഞ്ചു വ​യ​സ്സാ​യ കൃ​ഷ്ണ​ന്റെ വാ​ക്കു​ക​ളി​ൽ നി​രാ​ശ​യാ​യി​രു​ന്നു.

    നൂ​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​കു​ന്ന മൂ​രാ​ട് സൊ​സൈ​റ്റി​യി​ൽ​നി​ന്ന് നെ​യ്ത്തു​ശാ​ല​യി​ൽ എ​ത്തി​ക്കാ​ൻ 400 രൂ​പ വാ​ഹ​ന​ച്ചെ​ല​വ് വ​രും. എ​ല്ലാം ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ ബാ​ക്കി​യൊ​ന്നും കൈ​യി​ലി​ല്ലാ​ത്ത സ്ഥി​തി​യാ​ണ് ഈ ​രം​ഗ​ത്ത് തൊ​ഴി​ൽ ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക്.

    ഒ​രു ദി​വ​സം അ​ഞ്ചു മീ​റ്റ​ർ മാ​ത്ര​മാ​ണ് നെ​യ്യാ​ൻ പ​റ്റു​ക. നെ​യ്ത സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ തി​രി​കെ സൊ​സൈ​റ്റി​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചാ​ൽ മീ​റ്റ​റി​ന് 75 രൂ​പ കൂ​ലി ല​ഭി​ക്കും. ഈ ​കൂ​ലി ല​ഭി​ച്ചി​ട്ട് ആ​റു മാ​സ​മാ​യെ​ന്ന് കൃ​ഷ്ണ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. പ​തി​മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ വ​യ​സ്സി​ൽ തൊ​ഴി​ലി​നി​റ​ങ്ങി​യി​ട്ടും ദൈ​നം​ദി​ന ജീ​വി​തം ത​ള്ളി​നീ​ക്കാ​മെ​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​ണി​പ്പോ​ഴും. ഇ​തു​ത​ന്നെ​യാ​ണ് മ​റ്റു​ള്ള​വ​രു​ടെ​യും സ്ഥി​തി.

    നേ​ര​ത്തെ സൊ​സൈ​റ്റി​യി​ൽ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ നി​ശ്ചി​ത ശ​ത​മാ​നം ബോ​ണ​സാ​യി ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു. നി​ല​വി​ൽ ബോ​ണ​സ് ആ​നു​കൂ​ല്യ​വും നി​ല​ച്ച സ്ഥി​തി​യാ​ണ്. വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ കു​റ​വും അ​ധ്വാ​ന​ത്തി​ന്റെ കാ​ഠി​ന്യ​വും കാ​ര​ണം പു​തു​ത​ല​മു​റ​ക​ൾ ഈ ​മേ​ഖ​ല പൂ​ർ​ണ​മാ​യും കൈ​യൊ​ഴി​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

