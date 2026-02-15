Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKozhikodechevron_rightNadapuramchevron_rightവിലങ്ങാട് മലയിൽ...
    Nadapuram
    Posted On
    date_range 15 Feb 2026 8:41 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Feb 2026 9:00 AM IST

    വിലങ്ങാട് മലയിൽ ഭീതിവിതച്ച് കാട്ടുതീ

    text_fields
    bookmark_border
    kozhikode
    cancel
    camera_alt

    വിലങ്ങാട് മലയങ്ങാട് ഭാഗത്ത് പടർന്ന കാട്ടുതീ

    നാദാപുരം: വിലങ്ങാട് മലയിൽ മലയങ്ങാട് ഭാഗത്ത് കാട്ടുതീ. ഇന്നലെ രാവിലെ 9 മണിയോടെയാണ് തീ നാട്ടുകാരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടത്. ദുർഘടവും സഞ്ചാരപാതയുമില്ലാത്ത മലയങ്ങാട് വനമേഖലയിൽ ഉണ്ടായ കാട്ടുതീയിൽ വൻതോതിൽ വനസമ്പത്ത് നശിച്ചതായാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. വൈകീട്ടും തീ പടരുകയാണെന്നാണ് വിവരം.

    വേനൽ കടുത്തതോടെ പ്രദേശത്ത് തീ അതിവേഗം പടരുകയാണ്. ഉണങ്ങിനിൽക്കുന്ന മരങ്ങളും പുല്ലും തീപിടിത്തത്തിന്റെ വ്യാപ്തി വർധിപ്പിച്ചു. പാറക്കൂട്ടങ്ങൾ ഉള്ളതുകാരണം പ്രദേശത്ത് എത്താൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമാണ്. വിവരമറിഞ്ഞ് വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും നാട്ടുകാരും സ്ഥലത്തെത്തി തീയണക്കാൻ ശ്രമം ആരംഭിച്ചെങ്കിലും വിജയിച്ചില്ല. തീ സമീപത്തെ ജനവാസമേഖലകളിലേക്ക് പടരാതിരിക്കാനുള്ള മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:forest fireVilangad hillKozhikode
    News Summary - Forest fire spreads fear in Vilangad Hills
    Similar News
    Next Story
    X