Madhyamam
    Nadapuram
    Posted On
    date_range 13 Dec 2025 12:31 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Dec 2025 12:31 PM IST

    തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; വാണിമേലിൽ നൂറോളംപേർക്കെതിരെ കേസ്

    തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; വാണിമേലിൽ നൂറോളംപേർക്കെതിരെ കേസ്
    നാ​ദാ​പു​രം: തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ദി​വ​സം ബൂ​ത്തി​ന് മു​ന്നി​ലു​ണ്ടാ​യ അ​നി​ഷ്ട​സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ നൂ​റോ​ളം സി.​പി.​എം, ലീ​ഗ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്കെ​തി​രെ വ​ള​യം പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്തു. വാ​ണി​മേ​ൽ ഒ​ന്നാം വാ​ർ​ഡി​ൽ നി​ര​ത്തു​മ്മ​ൽ പീ​ടി​ക​യി​ലെ അ​ൻ​വാ​റു​ൽ ഇ​സ്‍ലാം മ​ദ്റ​സ ബൂ​ത്തി​ലാ​ണ് അ​ക്ര​മം അ​ര​ങ്ങേ​റി​യ​ത്.

    വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പ് ദി​വ​സം ഇ​രു​കൂ​ട്ട​രും ബൂ​ത്തി​ന് മു​മ്പി​ൽ പ​ര​സ്പ​പ​രം ക്ര​മ​സ​മാ​ധാ​ന പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക​യും പൊ​തു​ജ​ന​ത്തി​ന് ശ​ല്യ​മു​ണ്ടാ​കും വി​ധ​ത്തി​ൽ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ത്തി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ട്ടെ​ന്നും ഗ​താ​ഗ​ത ത​ട​സ്സം സൃ​ഷ്ടി​ച്ചെ​ന്നു​മാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ആ​ളു​ക​ളെ പി​രി​ച്ചു​വി​ടാ​ൻ സ്ഥ​ല​ത്ത് ടി​യ​ർ ഗ്യാ​സ് ഷെ​ൽ പൊ​ട്ടി​ക്കു​ക​യും ലാ​ത്തി​ച്ചാ​ർ​ജ് ന​ട​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, പൊ​ലീ​സ് ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ ന​ട​പ​ടി​യാ​ണ് സ്വീ​ക​രി​ച്ച​തെ​ന്നാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​രും ലീ​ഗ് നേ​താ​ക്ക​ളും ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​നി​ട​യി​ലാ​ണ് കേ​സെ​ടു​ത്ത​ത്.

    പ്രതിഷേധിച്ചു

    നാ​ദാ​പു​രം വ​ള​രെ ശാ​ന്ത​മാ​യി പോ​ളി​ങ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ വാ​ണി​മേ​ലി​ലെ വി​വി​ധ ബൂ​ത്തു​ക​ളി​ലും പ​രി​സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും അ​കാ​ര​ണ​മാ​യി സം​ഘ​ർ​ഷാ​വ​സ്ഥ സൃ​ഷ്ടി​ച്ച വ​ള​യം പൊ​ലീ​സി​ന്റെ ന​ട​പ​ടി​യി​ൽ വ്യാ​പ​ക പ്ര​തി​ഷേ​ധം. ബൂ​ത്തി​ന​ക​ത്ത് ചെ​റി​യ ത​ർ​ക്ക​ങ്ങ​ള​ല്ലാ​തെ ഒ​രു​വി​ധ രാ​ഷ്ട്രീ​യ സം​ഘ​ർ​ഷ​വും ഉ​ണ്ടാ​കാ​ത്ത കോ​ടി​യൂ​റ​യി​ലും നി​ര​ത്തു​മ്മ​ൽ പീ​ടി​ക​യി​ലു​മാ​ണ് ഇ​ന്ന​ലെ പൊ​ലീ​സ് അ​കാ​ര​ണ​മാ​യ പ്ര​കോ​പ​ന​മു​ണ്ടാ​ക്കി​യ​തെ​ന്ന് യു.​ഡി.​എ​ഫ് ആ​രോ​പി​ച്ചു.

    വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ​യും ബൂ​ത്ത് ഏ​ജ​ന്റു​മാ​രെ​യും പി​ന്നാ​ലെ ഓ​ടി അ​ടി​ക്കു​ക​യും വീ​ടു​ക​ളി​ൽ ക​യ​റി കു​ട്ടി​ക​ളെ വ​രെ ആ​ക്ര​മി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച​തും ഒ​രു​ത​ര​ത്തി​ലും ന്യാ​യീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ പ​റ്റു​ന്ന​ത​ല്ലെ​ന്ന് നേ​താ​ക്ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു. പൊ​ലീ​സ് അ​തി​ക്ര​മ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ച് ഭൂ​മി​വാ​തു​ക്ക​ലി​ൽ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് യു.​ഡി.​എ​ഫ് ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധ പ്ര​ക​ട​നം ന​ട​ന്നു. മ​ണ്ഡ​ലം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​ൻ.​കെ. മൂ​സ, കെ. ​കു​ഞ്ഞാ​ലി, എം.​കെ. മ​ജീ​ദ്, എ​ൻ.​കെ. മു​ത്ത​ലി​ബ്, കെ.​വി. കു​ഞ്ഞ​മ്മ​ദ്, അ​സ്‌​ലം ക​ള​ത്തി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. യൂ​ത്ത് ലീ​ഗ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ ന​ജ്മു സാ​ഖി​ബി​നെ അ​ടി​ച്ചു പ​രി​ക്കേ​ൽ​പി​ച്ച​തി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ച് വാ​ണി​മേ​ൽ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് യൂ​ത്ത് ലീ​ഗ് പ്ര​തി​ഷേ​ധ പ്ര​ക​ട​നം ന​ട​ത്തി. അ​ഷ്റ​ഫ് കൊ​റ്റാ​ല ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. കെ.​പി. അ​ഷ്ക​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. പൊ​ലീ​സ് ന​ട​ത്തി​യ അ​തി​ക്ര​മ​ത്തി​ൽ വ​നി​ത ലീ​ഗ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ക​മ്മി​റ്റി​യും കെ.​എം.​സി.​സി​യും പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ചു.

