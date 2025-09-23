Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Nadapuram
    Posted On
    date_range 23 Sept 2025 11:09 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Sept 2025 11:09 AM IST

    തുടർച്ചയായ അപകടങ്ങൾ; തൂണേരിയിൽ വേഗ നിയന്ത്രണ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നാവശ്യം

    തുടർച്ചയായ അപകടങ്ങൾ; തൂണേരിയിൽ വേഗ നിയന്ത്രണ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നാവശ്യം
    തൂ​ണേ​രി​യി​ൽ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ ത​ക​ർ​ന്ന കാ​ർ

    നാ​ദാ​പു​രം: ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ ഹോ​ട്ട​ൽ വ്യാ​പാ​രി മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട സം​സ്ഥാ​ന പാ​ത​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യ പേ​രോ​ട്- തൂ​ണേ​രി റോ​ഡി​ൽ അ​പ​ക​ടം പ​തി​വെ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​ർ. ര​ണ്ട് കി​ലോ​മീ​റ്റ​റി​ല​ധി​കം നേ​ർ പാ​ത​യാ​യ റോ​ഡി​ൽ ഒ​രു നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വു​മി​ല്ലാ​തെ അ​മി​ത വേ​ഗ​ത​യി​ലാ​ണ് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ കു​തി​പ്പ്. ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ആ​റി​ല​ധി​കം പേ​ർ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട​താ​യി നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. അ​മി​ത വേ​ഗം ത​ന്നെ​യാ​ണ് ബ്ലോ​ക്ക് ഓ​ഫി​സ് പ​രി​സ​ര​ത്തെ ഹോ​ട്ട​ൽ വ്യാ​പാ​രി കി​ഴ​ക്ക​യി​ൽ കു​മാ​ര​ന്റെ മ​ര​ണ​ത്തി​ന് ഇ​ട​യാ​ക്കി​യ​ത്.

    അ​പ​ക​ട​സ്ഥ​ല​ത്തി​ന് തൊ​ട്ട് സ​മീ​പം ത​ന്നെ ര​ണ്ട് പ്ര​മു​ഖ കാ​ർ ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ ഷോ​റും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​വി​ടെ വ​ന്നു പോ​കു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ പ​ല​പ്പോ​ഴും സം​സ്ഥാ​ന പാ​ത​യി​ൽ നി​ന്നും ചീ​റി​പ്പാ​യു​ന്ന മ​റ്റ് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഇ​ടി​യേ​ൽ​ക്കാ​തെ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ നി​ന്നും ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് ഭാ​ഗ്യം കൊ​ണ്ടാ​ണ്. ഇ​വി​ടെ വേ​ഗ​നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ന് സം​വി​ധാ​നം വേ​ണ​മെ​ന്നും നാ​ട്ടു​കാ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ കാ​റി​ന്റെ മു​ൻ​ഭാ​ഗം പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ത​ക​ർ​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​ണ്. സ​മീ​പ​ത്തെ മ​ര​ത്തി​ൽ ഇ​ടി​ച്ച് നി​ന്ന​തി​നാ​ൽ കാ​ർ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ നി​സ്സാ​ര പ​രി​ക്കോ​ടെ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടു.

    കി​ഴ​ക്ക​യി​ൽ കു​മാ​ര​ന്റെ നി​ര്യാ​ണ​ത്തി​ൽ സ​ർ​വ​ക​ക്ഷി​യോ​ഗം അ​നു​ശോ​ചി​ച്ചു. മു​ൻ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നെ​ല്ലി​യേ​രി ബാ​ല​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. എം. ​ബാ​ൽ രാ​ജ്, പി.​എം. നാ​ണു, അ​ശോ​ക​ൻ തൂ​ണേ​രി, കെ.​എം. സ​മീ​ർ, ശ്രീ​ജി​ത്ത് മു​ട​പ്പി​ലാ​യി, പി.​രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ, ടി. ​ശ്രീ​ധ​ര​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. രാ​വി​ലെ മു​ത​ൽ തൂ​ണേ​രി ടൗ​ണി​ൽ വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ ക​ട​ക​ള​ട​ച്ച് ഹ​ർ​ത്താ​ലാ​ച​രി​ച്ചു. ആ​ർ.​ജെ.​ഡി തൂ​ണേ​രി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ക​മ്മി​റ്റി​യം​ഗം കി​ഴ​ക്ക​യി​ൽ കു​മാ​ര​ന്റെ നി​ര്യാ​ണ​ത്തി​ൽ ആ​ർ.​ജെ.​ഡി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ക​മ്മ​റ്റി അ​നു​ശോ​ചി​ച്ചു. ടി. ​രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു.

    TAGS:overspeedtraffic control systemKozhikodeAccidents
    News Summary - Continuous accidents; locals demand speed control system in Thuneri
