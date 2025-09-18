Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKozhikodechevron_rightNadapuramchevron_rightഫോണിൽ വിളിച്ച് ഭീഷണി;...
    Nadapuram
    Posted On
    date_range 18 Sept 2025 12:52 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Sept 2025 12:52 PM IST

    ഫോണിൽ വിളിച്ച് ഭീഷണി; വളയം സ്റ്റേഷനിൽ പൊലീസുകാരനെതിരെ കേസ്

    text_fields
    bookmark_border
    ഫോണിൽ വിളിച്ച് ഭീഷണി; വളയം സ്റ്റേഷനിൽ പൊലീസുകാരനെതിരെ കേസ്
    cancel

    നാ​ദാ​പു​രം: ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യെ​ന്ന കാ​ര​ണ​ത്താ​ൽ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​ക്ക് ശ്ര​മി​ച്ച മ​ധ്യ​വ​യ​സ്ക​ന്റെ മൊ​ഴി​യി​ൽ പൊ​ലീ​സു​കാ​ര​നെ​തി​രെ കേ​സെ​ടു​ത്തു. വ​ള​യം സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ ബി​ജു എ​ന്ന പൊ​ലീ​സു​കാ​ര​നെ​തി​രെ ചെ​മ്മ​ങ്ങാ​ട് പൊ​ലീ​സും വ​ള​യം പൊ​ലീ​സു​മാ​ണ് കേ​സെ​ടു​ത്ത​ത്. ക​മ്പി​ളി​പ്പാ​റ​യി​ലെ കെ​ട്ടി​നു​ള്ളി​ൽ ക​മ്പി​ളി​പ്പാ​റ രാ​ജ​ൻ (61) ആ​ഗ​സ്‌​റ്റ് 25ന് ​വി​ഷം ക​ഴി​ച്ച് ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​ക്ക് ശ്ര​മി​ച്ചി​രു​ന്നു. ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ ശ്ര​മ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് രാ​ജ​ൻ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ മ​ജി​സ്ട്രേ​റ്റ് കോ​ട​തി മു​മ്പാ​കെ ന​ൽ​കി​യ മൊ​ഴി​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് കേ​സ്.

    രാ​ജ​നും ക​രി​യാ​ട്ടെ സു​രേ​ഷ് എ​ന്ന ആ​ളും ത​മ്മി​ൽ ഭൂ​മി ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്ന​താ​യി പ​റ​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ ചെ​ക്ക്, ക​രാ​ർ രേ​ഖ​ക​ൾ എ​ന്നി​വ തി​രി​ച്ചു​ന​ൽ​കാ​ൻ രാ​ജ​ൻ ത​യാ​റാ​വാ​തി​രു​ന്ന​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് പ​രാ​തി​യു​മാ​യി സു​രേ​ഷ് വ​ള​യം പൊ​ലീ​സി​നെ സ​മീ​പി​ച്ചു. പ​രാ​തി​യി​ൽ കേ​സെ​ടു​ത്ത വ​ള​യം പൊ​ലീ​സ് രാ​ജ​നെ വി​ളി​ച്ച് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ​ത്താ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. പ​റ​ഞ്ഞ സ​മ​യ​ത്ത് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ​ത്തി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ വീ​ട് റെ​യ്ഡ് ചെ​യ്ത് തൂ​ക്കി​യെ​ടു​ത്ത് സ്‌​റ്റേ​ഷ​നി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​വ​രു​മെ​ന്ന് പി.​ആ​ർ.​ഒ ഡ്യൂ​ട്ടി​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യെ​ന്നാ​ണ് രാ​ജ​ൻ മ​ജി​സ്ട്രേ​റ്റി​ന് ന​ൽ​കി​യ മൊ​ഴി. ഇ​തേ തു​ട​ർ​ന്ന് ചെ​മ്മ​ങ്ങാ​ട് പൊ​ലീ​സാ​ണ് ആ​ദ്യം കേ​സെ​ടു​ത്ത​ത്. പി​ന്നീ​ട്, വ​ള​യം പൊ​ലീ​സും കേ​സെ​ടു​ത്തു.

    സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ വ​രാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ക മാ​ത്ര​മാ​ണ് ചെ​യ്ത​ത് -പൊ​ലീ​സ്

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: തി​ക​ച്ചും വാ​സ്ത​വ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് രാ​ജ​​ന്റേ​തെ​ന്ന് വ​ള​യം പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. പ​രാ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി രാ​ജ​നോ​ട് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ വ​രാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ക മാ​ത്ര​മാ​ണ് ചെ​യ്ത​ത്. ഇ​തി​നാ​യി 24 സെ​ക്ക​ൻ​ഡ് ദൈ​ർ​ഘ്യ​മു​ള്ള ഫോ​ൺ കാ​ൾ ചെ​യ്തു. സ്വ​കാ​ര്യ പ​ണ​മി​ട​പാ​ട് കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന രാ​ജ​ൻ, ഇ​ട​പാ​ടു​കാ​ര​നി​ൽ​നി​ന്ന് വാ​ങ്ങി​യ രേ​ഖ​ക​ൾ തി​രി​ച്ചു​ന​ൽ​കാ​ത്ത​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് സു​രേ​ഷ് എ​ന്ന​യാ​ൾ ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യെ കു​റി​ച്ച് അ​ന്വേ​ഷി​ക്കാ​നാ​ണ് വി​ളി​ച്ച​ത്.

    വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​ന്വേ​ഷി​ക്കാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് വി​ളി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഭീ​ഷ​ണി​യാ​യി ചി​ത്രീ​ക​രി​ച്ച് പ​രാ​തി ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തെ ബാ​ധി​ച്ചു. സ്വ​ത​ന്ത്ര​മാ​യി ജോ​ലി ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത അ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ പൊ​ലീ​സു​കാ​രെ എ​ത്തി​ച്ച​താ​യും സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ മാ​ധ്യ​മ​ത്തോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സം സ​ർ​ക്കാ​ർ ഇ​റ​ക്കി​യ ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ക്രി​മി​ന​ൽ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ 175, 175 (4) എ​ന്നീ വ​കു​പ്പു​ക​ൾ കൃ​ത്യ​മാ​യി പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഓ​ഫി​സ് ത​ല​വ​ൻ, മു​ക​ൾ ത​ട്ടി​ലെ ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലേ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​വൂ​വെ​ന്നാ​ണ് വ്യ​വ​സ്ഥ. ഈ ​കേ​സി​ൽ ഉ​ത്ത​ര​വ് ലം​ഘി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​താ​യും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:phone callpolicemanThreateningCase filed
    News Summary - Case filed against policeman at Valayam station for threatening him over phone call
    Similar News
    Next Story
    X