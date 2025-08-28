Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Nadapuram
    Posted On
    date_range 28 Aug 2025 10:43 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Aug 2025 10:43 AM IST

    കലക്ടറുടെ നിർദേശം ലംഘിച്ചും ജപ്തിക്കൊരുങ്ങി ബാങ്ക്

    കലക്ടറുടെ നിർദേശം ലംഘിച്ചും ജപ്തിക്കൊരുങ്ങി ബാങ്ക്
    നാ​ദാ​പു​രം: വി​ല​ങ്ങാ​ട് ഉ​രു​ൾ​പൊ​ട്ട​ലി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച മോ​റ​ട്ടോ​റി​യം നി​ല​നി​ൽ​ക്കെ ജ​പ്തി ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പാ​ടി​ല്ലെ​ന്ന് ക​ർ​ശ​ന നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടും ബാ​ങ്കു​ക​ൾ ജ​പ്തി ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​താ​യി വീ​ണ്ടും ആ​ക്ഷേ​പം. ചെ​ക്യാ​ട് വി​ല്ലേ​ജി​ലെ ത​യ്യി​ൽ ശ്രീ​ധ​ര​ന്റെ കൃ​ഷി​ഭൂ​മി ജ​പ്തി ന​ട​പ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​ള​ക്കാ​നാ​ണ് ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ക​ക്ക​ട്ട് ഭൂ​പ​ണ​യ ബാ​ങ്കി​ലെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ എ​ത്തി​യ​ത്.

    സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ മോ​റ​ട്ടോ​റി​യം നി​ല​നി​ൽ​ക്കേ പ​ത്ര​പ​ര​സ്യം ന​ൽ​കി ജ​പ്തി ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത് വ​ൻ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​ന് ഇ​ട​യാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ഇ​തേ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് റ​വ​ന്യൂ മ​ന്ത്രി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ദു​ര​ന്ത​നി​വാ​ര​ണ സ​മി​തി​യു​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക​യോ​ഗം ക​ഴി​ഞ്ഞ​യാ​ഴ്ച തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് വി​ളി​ച്ചു​ചേ​ർ​ക്കു​ക​യു​ണ്ടാ​യി.

    സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തി​ന് വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി മോ​റ​ട്ടോ​റി​യം ലം​ഘി​ച്ചു​ള്ള ബാ​ങ്കു​ക​ളു​ടെ​യും സ്വ​കാ​ര്യ ധ​ന​മി​ട​പാ​ട് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ജ​പ്തി ന​ട​പ​ടി​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്കാ​ൻ മ​ന്ത്രി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു.

    യോ​ഗ തീ​രു​മാ​ന​പ്ര​കാ​രം ജ​പ്തി ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ നി​ർ​ത്തി​വെ​ക്കാ​ൻ ക​ല​ക്ട​ർ നി​ർ​ദേ​ശം പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.​പ​രാ​തി​ക​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ ജി​ല്ല​യി​ലെ ലീ​ഡ് ബാ​ങ്ക് മാ​നേ​ജ​ർ​ക്ക് ചു​മ​ത​ല​യും ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ഈ ​തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം ലം​ഘി​ച്ചാ​ണ്‌ ചെ​ക്യാ​ട് വി​ല്ലേ​ജി​ലെ ത​യ്യി​ൽ ശ്രീ​ധ​ര​ന്റെ വ​സ്തു വ​ക​ക​ൾ ജ​പ്തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​ള​ക്കാ​നും 27ന് ​മു​ഴു​വ​ൻ തു​ക​യും അ​ട​ച്ചു​തീ​ർ​ക്കാ​നും ബാ​ങ്ക് നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഡെ. ​ക​ല​ക്ട​റു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് ജ​പ്തി ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ കൈ​ക്കൊ​ള്ളാ​ൻ എ​ത്തി​യ​തെ​ന്നാ​ണ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ അ​റി​യി​ച്ച​തെ​ന്ന് ശ്രീ​ധ​ര​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    എ​ന്നാ​ൽ നി​ർ​​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് ഡെ. ​ക​ല​ക്ട​ർ അ​റി​യി​ച്ച​തെ​ന്നും ശ്രീ​ധ​ര​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. ബാ​ങ്ക് ന​ട​പ​ടി​ക്കെ​തി​രെ റ​വ​ന്യൂ മ​ന്ത്രി, ക​ല​ക്ട​ർ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്കു​യാ​ണ്.

    മ​ല​യോ​ര മേ​ഖ​ല​യി​ലെ 9 വി​ല്ലേ​ജു​ക​ളി​ലാ​യി 2025 മാ​ർ​ച്ച് 15നാ​ണ് മോ​റ​ട്ടോ​റി​യം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ക്കി​യ​ത്. 2026 മാ​ർ​ച്ച് 20 വ​രെ​യാ​ണ് മോ​ട്ടോ​റി​യ​ത്തി​ന്റെ കാ​ലാ​വ​ധി. എ​ന്നാ​ൽ ഈ ​തീ​രു​മാ​നം കാ​റ്റി​ൽ പ​റ​ത്തി​യാ​ണ് വാ​ണി​മേ​ൽ വി​ല്ലേ​ജി​ലെ അ​ഞ്ച് കൃ​ഷി​ക്കാ​ർ​ക്കും വ​ള​യം, ചെ​ക്യാ​ട് വി​ല്ലേ​ജി​ലെ ഒാ​രോ ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്കും ഈ ​മാ​സം 18ന് ​ജ​പ്തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ബാ​ങ്കു​ക​ൾ പ​ത്ര പ​ര​സ്യ​വും, ജ​പ്തി ന​ട​പ​ടി​ക​ളും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്.

    ബാ​ങ്ക് ന​ട​പ​ടി വെ​ല്ലു​വി​ളി -സ്ഥ​ലം ഉ​ട​മ

    നാ​ദാ​പു​രം: മോ​റ​ട്ടോ​റി​യം ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ നി​ല​നി​ൽ​ക്കെ ജ​പ്തി ന​ട​പ​ടി​യു​മാ​യി രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്ന​ത് അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്ന് സ്ഥ​ലം ഉ​ട​മ വ​ള​യ​ത്തെ ത​യ്യി​ൽ ശ്രീ​ധ​ര​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. ജ​പ്തി ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ സ്ഥ​ലം ഉ​ട​മ​ക്ക് മു​ൻ​കൂ​ട്ടി നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ച​ട്ടം.

    ഇ​വ​യൊ​ന്നും പാ​ലി​ക്കാ​തെ ബാ​ങ്ക് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ സ്ഥ​ല​ത്തെ ഭൂ​മി​യി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നെ​തി​രെ ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​ർ​ക്ക് പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഡെ. ​ക​ല​ക്ട​റു​ടെ അ​നു​വാ​ദ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ജ​പ്തി ന​ട​പ​ടി എ​ന്ന വ്യാ​ജം ബാ​ങ്ക് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ പ്ര​ച​രി​പ്പി​ച്ച​താ​യും ഇ​യാ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Local NewsForeclosure threatCollector ordersKozhikodeVilangad Landslide
    News Summary - Bank prepares for foreclosure despite violating collectors order
