Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKozhikodechevron_rightNadapuramchevron_rightമൊറട്ടോറിയത്തിന്...
    Nadapuram
    Posted On
    date_range 11 Aug 2025 12:07 PM IST
    Updated On
    date_range 11 Aug 2025 12:07 PM IST

    മൊറട്ടോറിയത്തിന് പുല്ലുവില; ജപ്തി നടപടികളുമായി ബാങ്കുകൾ

    text_fields
    bookmark_border
    2026 മാ​ർ​ച്ച് 31 വ​രെ​യാ​ണ് മൊ​റ​ട്ടോ​റി​യ​ത്തി​ന്റെ കാ​ലാ​വ​ധി
    മൊറട്ടോറിയത്തിന് പുല്ലുവില; ജപ്തി നടപടികളുമായി ബാങ്കുകൾ
    cancel

    നാ​ദാ​പു​രം: വി​ല​ങ്ങാ​ട് ഉ​രു​ൾ​പൊ​ട്ട​ലി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച മൊ​റ​ട്ടോ​റി​യം നി​ല​നി​ൽ​ക്കേ ബാ​ങ്കു​ക​ളും സ്വ​കാ​ര്യ ധ​ന​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും ജ​പ്തി ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കു​ന്ന​താ​യി പ​രാ​തി. മ​ല​യോ​ര മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ആ​റു പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലാ​യി മാ​ർ​ച്ച് 15 നാ​ണ് മൊ​റ​ട്ടോ​റി​യം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ക്കി​യ​ത്.

    2026 മാ​ർ​ച്ച് 31 വ​രെ​യാ​ണ് മൊ​റ​ട്ടോ​റി​യ​ത്തി​ന്റെ കാ​ലാ​വ​ധി. ഉ​ത്ത​ര​വ് കാ​റ്റി​ൽ പ​റ​ത്തി ജ​പ്തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഈ ​മാ​സം വാ​ണി​മേ​ൽ വി​ല്ലേ​ജി​ലെ ഏ​ഴ് ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്കും വ​ള​യം, ചെ​ക്യാ​ട് വി​ല്ലേ​ജി​ലെ ഒ​രോ ക​ർ​ഷ​ക​നും ബാ​ങ്കു​ക​ൾ പ​ത്ര​പ​ര​സ്യം ന​ൽ​കി. വി​ല​ങ്ങാ​ട്, വാ​ണി​മേ​ൽ, വ​ള​യം, ചെ​ക്യാ​ട്, തി​നൂ​ർ, തൂ​ണേ​രി, നാ​ദാ​പു​രം, എ​ട​ച്ചേ​രി, ന​രി​പ്പ​റ്റ വി​ല്ലേ​ജു​ക​ളി​ൽ മൊ​റ​ട്ടോ​റി​യം നി​ല​വി​ലു​ള്ള​ത്.

    ബാ​ങ്കു​ക​ൾ​ക്ക് പി​ന്നാ​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ പ​ണ​മി​ട​പാ​ട് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും ജ​പ്തി ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​മാ​യി മൂ​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കു​ന്നു​ണ്ട്. താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന വീ​ടു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ജ​പ്തി ചെ​യ്യാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ സ​മീ​പി​ക്കു​ന്ന​വ​രോ​ട് സ്വ​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മേ​ൽ നി​യ​ന്ത്ര​ണം ഇ​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് ജി​ല്ല ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന്റെ മ​റു​പ​ടി. ഫ​ല​ത്തി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച മൊ​റ​ട്ടോ​റി​യ​ത്തി​ന് പു​ല്ലു​വി​ല ക​ൽ​പി​ക്കു​ക​യാ​ണ് സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ​ന്നാ​ണ് ആ​ക്ഷേ​പം.

    ജ​പ്തി ന​ട​പ​ടി അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്ക​ണം

    വി​ല​ങ്ങാ​ട് ഉ​രു​ൾ​പൊ​ട്ട​ലി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച മൊ​റ​ട്ടോ​റി​യം നി​ല​നി​ൽ​ക്കെ ബാ​ങ്കു​ക​ളും സ്വ​കാ​ര്യ ധ​ന​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും ജ​പ്തി ന​ട​പ​ടി മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കു​ന്ന​ത് അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യാ കി​സാ​ൻ സ​ഭ ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ടി.​കെ. രാ​ജ​ൻ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ര​ജീ​ന്ദ്ര​ൻ ക​പ്പ​ള്ളി എ​ന്നി​വ​ർ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ജ​പ്തി ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ത​ട​യ​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി, റ​വ​ന്യൂ മ​ന്ത്രി, സ​ഹ​ക​ര​ണ മ​ന്ത്രി, നാ​ദാ​പു​രം എം.​എ​ൽ.​എ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​തി​നാ​യി കി​സാ​ൻ സ​ഭ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി അ​ടി​യ​ന്ത​ര​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഇ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. പ്ര​കൃ​തി​ദു​ര​ന്ത​വും വ​ന്യ​മൃ​ഗ​ശ​ല്യ​വും കാ​ര​ണം ഏ​റെ പ്ര​യാ​സ​മ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന കൃ​ഷി​ക്കാ​ർ​ക്ക് സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ൽ​കി​യ ആ​ശ്വാ​സ ന​ട​പ​ടി​ക​ളാ​ണ് ബാ​ങ്കു​ക​ളും സ്വ​കാ​ര്യ പ​ണ​മി​ട​പാ​ട് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ത് അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല. ജ​പ്തി ന​ട​പ​ടി തു​ട​ർ​ന്ന് മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​വു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ കി​സാ​ൻ സ​ഭ പ്ര​ത്യ​ക്ഷ സ​മ​ര​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം കൊ​ടു​ക്കു​മെ​ന്നും പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച മൊ​റ​ട്ടോ​റി​യം ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ജി​ല്ല ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യി ഇ​ട​പെ​ട​ണ​മെ​ന്ന് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വ് മോ​ഹ​ന​ൻ പാ​റ​ക്ക​ട​വ് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:bank loanMorotoriumnadapuramforeclosureKozhikode
    News Summary - Bank continues foreclosure by ignoring Morotorioum
    Similar News
    Next Story
    X