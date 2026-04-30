    Nadapuram
    Nadapuram
    Posted On
    date_range 30 April 2026 7:31 AM IST
    Updated On
    date_range 30 April 2026 7:31 AM IST

    ആം​ബു​ല​ൻ​സി​ന് നേ​രെ ആ​ക്ര​മ​ണം; വ​ള​യം പൊ​ലീ​സ് കേസെടുത്തു

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    നാ​ദാ​പു​രം: ആം​ബു​ല​ൻ​സി​ന്‍റെ റേ​ഡി​യേ​റ്റ​ർ കേ​ട് വ​രു​ത്തി​യ​താ​യി പ​രാ​തി. പാ​റ​ക്ക​ട​വ് പാ​ണ​ക്കാ​ട് ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പേ​രി​ൽ യൂ​ത്ത് ലീ​ഗ് സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന ആം​ബു​ല​ൻ​സി​ന് നേ​രെ​യാ​ണ് ആ​ക്ര​മ​ണ​മു​ണ്ടാ​യ​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ശ​നി​യാ​ഴ്ച​യാ​ണ് സം​ഭ​വം. പാ​റ​ക്ക​ട​വ് ടൗ​ണി​ലാ​ണ് ആം​ബു​ല​ൻ​സ് പാ​ർ​ക്ക് ചെ​യ്തി​രു​ന്ന​ത്. അ​ത്യാ​സ​ന്ന നി​ല​യി​ലു​ള്ള രോ​ഗി​യെ​യും കൊ​ണ്ട് ത​ല​ശ്ശേ​രി​യി​ലേ​ക്ക് പു​റ​പ്പെ​ട്ട ആം​ബു​ല​ൻ​സ് ഇ​ട​ക്ക് വെ​ച്ച് കേ​ടാ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലാ​ണ് റേ​ഡി​യേ​റ്റ​റി​ലെ ചോ​ർ​ച്ച​യും ത​ക​രാ​റും ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്.

    രോ​ഗി​യും കൂ​ടെ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​വ​രും വ​ൻ അ​ത്യാ​ഹി​ത​ത്തി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട​ത്. റേ​ഡി​യേ​റ്റ​റി​നു​ള്ളി​ൽ ഇ​രു​മ്പ് ക​മ്പി​യോ മ​റ്റോ താ​ഴ്ത്തി കേ​ട് വ​രു​ത്തി​യ നി​ല​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു. തൊ​ട്ട് സ​മീ​പ​ത്തെ ഫാ​നും ത​ക​ർ​ത്ത നി​ല​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു. വ​ൻ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ന​ഷ്ടം സം​ഭ​വി​ച്ച​താ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്നു. വ​ള​യം പൊ​ലീ​സി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി.

    TAGS: ambulance, attack, nadapuram, Kozhikode
    News Summary - Ambulance attacked; Valayam police register case
