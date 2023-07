മഞ്ഞപ്പള്ളിയിൽ കണ്ടെത്തിയ 35 കുപ്പി മദ്യം പൊലീസിന് കൈമാറി

cancel camera_alt മ​ഞ്ഞ​പ്പ​ള്ളി​യി​ൽ ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്.​ഐ പി​ടി​കൂ​ടി​യ മ​ദ്യ​ക്കു​പ്പി​ക​ൾ By മാധ്യമം ലേഖകൻ നാ​ദാ​പു​രം: മ​ഞ്ഞ​പ്പ​ള്ളി​യി​ൽ അ​ന​ധി​കൃ​ത വി​ൽ​പ​ന​ക്ക് സൂ​ക്ഷി​ച്ച മ​ദ്യം ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്.​ഐ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ പി​ടി​കൂ​ടി വ​ള​യം പൊ​ലീ​സി​ന് കൈ​മാ​റി. 35 കു​പ്പി വി​ദേ​ശ​മ​ദ്യ​മാ​ണ് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. മ​ഞ്ഞ​പ്പ​ള്ളി​യി​ലെ ഇ​ട​വ​ഴി​യോ​ടു ചേ​ർ​ന്ന പ​റ​മ്പി​ൽ ഒ​ളി​പ്പി​ച്ച നി​ല​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു മ​ദ്യം. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് ഹൃ​ദ​യ​പൂ​ർ​വം പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​വു​മാ​യി ഗൃ​ഹ​സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നി​ടെ​യാ​ണ് മ​ദ്യം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. വ​ള​യം പൊ​ലീ​സി​ന് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ വി​വ​രം കൈ​മാ​റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പൊ​ലീ​സ് സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ​ശേ​ഷം ന​ശി​പ്പി​ച്ചു. Show Full Article

News Summary -

35 bottles of liquor found in Manjapalli were handed over to the police