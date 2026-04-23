    Mukkam
    Posted On
    date_range 23 April 2026 9:10 AM IST
    Updated On
    date_range 23 April 2026 9:10 AM IST

    വ്യ​ത്യ​സ്ത പ​രാ​തി​യു​മാ​യി യു​വാ​വ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഓ​ഫി​സി​ൽ: ഉ​ട​ൻ പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണാ​മെ​ന്ന് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റിന്റെ ഉറപ്പ്

    ശി​ഹാ​ബു​ദ്ദീ​ൻ ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ജി. ​അ​ബ്ദു​ൽ അ​ക്ബ​റി​നൊ​പ്പം


    മു​ക്കം: ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്താ​ഫി​സി​ൽ വ്യ​ത്യ​സ്ത പ​രാ​തി​യു​മാ​യി യു​വാ​വി​ന്‍റെ അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത വ​ര​വ്. കാ​ര​ശ്ശേ​രി ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലാ​ണ് അ​പൂ​ർ​വ പ​രാ​തി​യു​മാ​യി യു​വാ​വ് എ​ത്തി​യ​ത്.​ റോ​ഡി​ലൂ​ടെ ബൈ​ക്കി​ൽ പോ​യ​പ്പോ​ൾ ത​ല​യി​ൽ തേ​ങ്ങ​വീ​ണു ത​ല​ക്കും കൈ​കാ​ലു​ക​ൾ​ക്കും പ​രി​ക്കേ​റ്റ തോ​ട്ടു​മു​ക്കം മൈ​സൂ​ർ​പ​റ്റ സ്വ​ദേ​ശി കാ​ടാ​യി​ക്കോ​ട്ടി​ൽ ശി​ഹാ​ബു​ദ്ദീ​നാ​ണ് കാ​ര​ശ്ശേ​രി ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജി .​അ​ബ്ദു​ൽ അ​ക്ബ​റി​ന്‍റെ അ​ടു​ത്ത് എ​ത്തി​യ​ത്.

    പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ റോ​ഡി​ലേ​ക്ക് ചാ​ഞ്ഞു നി​ൽ​ക്കു​ന്ന തെ​ങ്ങി​ൽ നി​ന്നും തേ​ങ്ങ​യും തെ​ങ്ങോ​ല​ക​ളും റോ​ഡി​ലേ​ക്ക് വീ​ഴു​ന്ന​തു പ​തി​വാ​ണെ​ന്നും സ്ഥ​ല​മു​ട​മ​ക​ൾ യ​ഥാ​ക്ര​മം തേ​ങ്ങ വ​ലി​ക്കാ​ത്ത​ത് കാ​ര​ണം അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞ യു​വാ​വ് ത​നി​ക്ക് സം​ഭ​വി​ച്ച​പോ​ലെ ഇ​നി മ​റ്റൊ​രാ​ൾ​ക്കും സം​ഭ​വി​ക്കാ​തി​രി​ക്ക​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് കൃ​ത്യ​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ത​ന്റെ മു​മ്പി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യി​ട്ടാ​ണ് ഒ​രാ​ൾ ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ ഒ​രു പ​രാ​തി​യു​മാ​യി എ​ത്തി​യ​ത് എ​ന്നും സം​ഭ​വം ഗു​രു​ത​ര വി​ഷ​യ​മാ​ണെ​ന്നും ഉ​ട​നെ ത​ന്നെ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ സ​ർ​വ്വേ ന​ട​ത്തി ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ റോ​ഡി​ലേ​ക്ക് നി​ൽ​ക്കു​ന്ന മ​ര​ങ്ങ​ൾ മു​റി​ച്ചു​മാ​റ്റാ​ൻ സ്ഥ​ല​മു​ട​മ​ക​ൾ​ക്ക് കൃ​ത്യ​മാ​യി നി​ർ​ദേ​ശം ന​ല്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്നും ജി.​ അ​ബ്ദു​ൽ അ​ക്ബ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:mukkamcomplaintpanchayat presidentpanchayat office
    News Summary - Youth reaches Panchayat office with different complaints: Panchayat President assures that they will get a solution soon
