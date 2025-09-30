Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Mukkam
    Posted On
    30 Sept 2025 2:38 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Sept 2025 2:38 PM IST

    റോഡരികിൽ കക്കൂസ് മാലിന്യം തള്ളി

    waste
    മു​ക്കം ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലെ മ​ണാ​ശ്ശേ​രി ഗ​വ. യു.​പി സ്കൂ​ളി​ന്സ​മീ​പ​ത്തെ പ​റ​മ്പി​ലേ​ക്ക് ക​ക്കൂ​സ് മാ​ലി​ന്യം ത​ള്ളി​യ നി​ല​യി​ൽ

    മു​ക്കം: മ​ല​യോ​ര മേ​ഖ​ല​യു​ടെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ രാ​ത്രി​യു​ടെ മ​റ​വി​ൽ ക​ക്കൂ​സ് മാ​ലി​ന്യം ത​ള്ളു​ന്ന​ത് തു​ട​ർ​ക്ക​ഥ​യാ​വു​ന്നു. മു​ക്കം ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലെ മ​ണാ​ശ്ശേ​രി ഗ​വ. യു.​പി സ്കൂ​ളി​ന് സ​മീ​പം, കു​ന്ദ​മം​ഗ​ലം-​അ​ഗ​സ്ത്യ​ൻ​മു​ഴി റോ​ഡ​രി​കി​ലെ പ​റ​മ്പി​ലേ​ക്കാ​ണ് ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​ത്രി രാ​ത്രി ക​ക്കൂ​സ് മാ​ലി​ന്യം ത​ള്ളി​യ​ത്.

    മാ​ലി​ന്യം തൊ​ട്ട​ടു​ത്തു​ള്ള തോ​ട്ടി​ലേ​ക്കും കൃ​ഷി​യി​ട​ത്തി​ലേ​ക്കും ഒ​ഴു​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ദു​ർ​ഗ​ന്ധ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ൾ ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​ണ്. ക​ക്കൂ​സ് മാ​ലി​ന്യം ത​ള്ളി​യ​വ​രെ ക​ണ്ടെ​ത്തി മാ​തൃ​ക​പ​ര​മാ​യ ശി​ക്ഷ ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് മ​ണാ​ശ്ശേ​രി സ​മ​ന്വ​യ റ​സി​ഡ​ന്റ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ മു​ക്കം പൊ​ലീ​സി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ.​വി. സു​രേ​ഷ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി സൗ​മ്യ, ജോ. ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി മ​ണി തോ​ട്ട​ത്തി​ൽ, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ജ​യ​ച​ന്ദ്ര​ൻ ഇ​ന്ദീ​വ​രം എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യ​ത്. മു​ക്കം പൊ​ലീ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

