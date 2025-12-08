Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Mukkam
    Posted On
    date_range 8 Dec 2025 12:41 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Dec 2025 12:41 PM IST

    ഇ​ത് ഓ​ൾ പാ​ർ​ട്ടി പോ​സ്റ്റ​ർ!

    അ​ഫ്‍ലു​വും ടീ​മും പ്ര​ചാ​ര​ണ പോ​സ്റ്റ​റി​ന് സ​മീ​പം

    Listen to this Article

    മു​ക്കം: പോ​സ്റ്റ​റി​ൽ ചി​രി​ച്ച് കൈ​യു​യ​ർ​ത്തി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി അ​ഫ്‍ലു. പോ​സ്റ്റ​റി​ന്റെ താ​ഴ്ഭാ​ഗ​ത്ത് കൈ​പ്പ​ത്തി, ചു​റ്റി​ക അ​രി​വാ​ൾ ന​ക്ഷ​ത്രം, കോ​ണി, കു​ട, ക​ണ്ണ​ട തു​ട​ങ്ങി പ്ര​മു​ഖ മു​ന്ന​ണി​ക​ളു​ടേ​യും പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​ടേ​യും സ്വ​ത​ന്ത്ര​രു​ടേ​യു​മ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ചി​ഹ്ന​ങ്ങ​ൾ. ഒ​രു വാ​ർ​ഡി​ൽ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല​ക​ളി​ലെ ഒ​ട്ടു​മി​ക്ക വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലും ഈ ​പോ​സ്റ്റ​ർ കാ​ണാം.

    പാ​ര​ഡി ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ പാ​ടി സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യി​ൽ വൈ​റ​ലാ​യ അ​രീ​ക്കോ​ട് കാ​രി​പ്പ​റ​മ്പ് സ്വ​ദേ​ശി അ​ഫ്‍ലു എ​ന്ന യു​വാ​വാ​ണ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ പാ​ടി​ന​ൽ​കു​ക എ​ന്ന ഉ​ദ്ദേ​ശ്യ​ത്തോ​ടെ ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​ചാ​ര​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്.

    പ​ല പാ​ട്ടു​ക​ളും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​കം ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് പേ​രാ​ണ് ഇ​ൻ​സ്റ്റ​ഗ്രാ​മി​ലും യു​ടൂ​ബി​ലും ഫേ​സ്ബു​ക്കി​ലു​മെ​ല്ലാ​മാ​യി ക​ണ്ട​ത്. ചെ​റു​പ്പം മു​ത​ൽ​ത​ന്നെ ക​ലാ​രം​ഗ​ത്ത് മി​ക​വ് പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച അ​ഫ്‍ലു സ്കൂ​ൾ ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ ജി​ല്ല​ത​ല മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്. പാ​ര​ഡി ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ഴു​തി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് ഇ​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള നാ​ലം​ഗ ടീ​മാ​ണ്. അ​ഫ്‍ലു​വി​ന്റെ സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ മു​ക്താ​ർ മു​ഹി​ബ്ബ് നൂ​ർ, അ​സ്ഹ​ർ, എ​സ്.​ആ​ർ. ഹു​സൈ​ൻ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് മ​റ്റു മൂ​ന്നു​പേ​ർ.

    സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളും മു​ന്ന​ണി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും രാഷ്​ട്രീയക്കാരും തങ്ങ​െള ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ് ഈ ​യു​വ ഗാ​യ​ക​ൻ.

    X