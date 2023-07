സംസ്ഥാന പാതയോരത്ത് പെട്രോൾ പമ്പിനായി മല തുരന്ന ഭാഗം മണ്ണിടിഞ്ഞ് അപകടാവസ്ഥയിൽ

cancel camera_alt ക​റു​ത്ത​പ​റ​മ്പി​ന് സ​മീ​പം പെട്രോൾ പമ്പിനായി മല തുരന്ന ഭാഗത്ത് മണ്ണിടിഞ്ഞപ്പോൾ By മാധ്യമം ലേഖകൻ മു​ക്കം: സം​സ്ഥാ​ന പാ​ത​യി​ൽ ക​റു​ത്ത​പ​റ​മ്പി​ന് സ​മീ​പം കു​ന്നി​ടി​ച്ച് പെ​ട്രോ​ൾ പ​മ്പി​നാ​യി നി​ർ​മാ​ണം ന​ട​ക്കു​ന്ന ഭാ​ഗ​ത്ത് ക​ന​ത്ത മ​ഴ​യി​ൽ മ​ണ്ണി​ടി​ഞ്ഞ് വീ​ണു. മ​ണ്ണി​ടി​ഞ്ഞ​തു​മൂ​ലം സ്ഥ​ല​ത്ത് വ​ലി​യ അ​പ​ക​ട​ഭീ​ഷ​ണി​യാ​ണ് നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്. വ​ലി​യ മ​ല​യു​ടെ താ​ഴ്ഭാ​ഗം തു​ര​ന്നാ​ണ് നി​ർ​മാ​ണം ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ‘മാ​ധ്യ​മം’ നേ​ര​ത്തേ വാ​ർ​ത്ത ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. മ​ണ്ണി​ടി​ഞ്ഞ് വീ​ണ് പെ​ട്രോ​ൾ പ​മ്പി​ന്റെ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ഭി​ത്തി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ത​ക​ർ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. മു​ക​ൾ​ഭാ​ഗ​ത്ത് വ​ലി​യ പാ​റ​ക്ക​ഷ്ണ​ങ്ങ​ൾ ഏ​തു​നി​മി​ഷ​വും താ​ഴേ​ക്ക് പ​തി​ക്കാ​വു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​ണ്. റോ​ഡി​ലൂ​ടെ ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും സ​മീ​പ​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കും ഇ​ത് ക​ന​ത്ത ഭീ​ഷ​ണി​യാ​ണ്. ഇ​തി​നി​ടെ പ​മ്പ് നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നാ​യി കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ട​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച​ത് നാ​ട്ടു​കാ​രും തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളും ത​മ്മി​ൽ സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തി​ന് വ​ഴി​വെ​ച്ചു.

മ​ല​യ​ടി​വാ​രം തു​ര​ക്കു​ന്ന​ത് പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഭീ​തി​ക്കും വ​ഴി​വെ​ച്ചി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വ​കു​പ്പു​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യ അ​നു​മ​തി​യു​ടെ ബ​ല​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു നി​ർ​മാ​ണം. കാ​ര​ശ്ശേ​രി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വി.​പി. സ്മി​ത​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും റ​വ​ന്യൂ അ​ധി​കൃ​ത​രും സം​ഭ​വ​സ്ഥ​ലം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. ക​ക്കാ​ട് വി​ല്ലേ​ജ് ഓ​ഫി​സ​ർ എ​ൻ.​ജെ. ബാ​ബു​രാ​ജ് നി​ർ​മാ​ണ​പ്ര​വൃ​ത്തി നി​ർ​ത്തി​വെ​ക്കാ​ൻ ഉ​ട​മ​ക​ൾ​ക്ക് നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. Show Full Article

The part dug into the hill for a petrol pump on the side of the state highway is in a dangerous condition due to landslides