Madhyamam
    Mukkam
    date_range 3 Oct 2025 8:11 AM IST
    date_range 3 Oct 2025 8:11 AM IST

    അപകടമൊഴിയാതെ സംസ്ഥാന പാത; രണ്ടു ദിവസത്തിനിടെ രണ്ട് അപകടങ്ങൾ

    നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക്
    അപകടമൊഴിയാതെ സംസ്ഥാന പാത; രണ്ടു ദിവസത്തിനിടെ രണ്ട് അപകടങ്ങൾ
    സം​സ്ഥാ​ന പാ​ത​യി​ൽ ഗോ​ത​മ്പ് റോ​ഡി​ലു​ണ്ടാ​യ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ ത​ക​ർ​ന്ന കാ​ർ

    മു​ക്കം: അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ർ​ക്ക​ഥ​യാ​യ എ​ട​വ​ണ്ണ-​കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി സം​സ്ഥാ​ന​പാ​ത​യി​ൽ വീ​ണ്ടും അ​പ​ക​ടം. ര​ണ്ടു ദി​വ​സ​ത്തി​നി​ടെ ന​ട​ന്ന ര​ണ്ട് അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ര​വ​ധി പേ​ർ​ക്കാ​ണ് പ​രി​ക്കേ​റ്റ​ത്. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 11ഓ​ടെ​യാ​ണ് ഗോ​ത​മ്പ് റോ​ഡി​ൽ കാ​റും ബ​സും കൂ​ട്ടി​യി​ടി​ച്ച് അ​പ​ക​ട​മു​ണ്ടാ​യ​ത്.

    അ​രീ​ക്കോ​ട് ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക് പോ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സി​ൽ മു​ക്കം ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക് വ​ന്ന കാ​ർ ഇ​ടി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. കാ​ർ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ത​ക​ർ​ന്നു. കാ​ർ വെ​ട്ടി​പ്പൊ​ളി​ച്ചാ​ണ് യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ പു​റ​ത്തെ​ടു​ത്ത​ത്. ര​ണ്ടു സ്ത്രീ​ക​ളും മൂ​ന്ന് പു​രു​ഷ​ന്മാ​രു​മാ​ണ് കാ​റി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. ഇ​വ​രെ മു​ക്ക​ത്തെ സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലും കോ​ഴി​ക്കോ​ട് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലും പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു. ബ​സി​ലെ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്കും പ​രി​ക്കു​ണ്ട്.

    മു​ക്കം പെ​രു​മ്പ​ട​പ്പി​ൽ ആം​ബു​ല​ൻ​സും കാ​റും കൂ​ട്ടി​യി​ടി​ച്ച​ത് ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​ത്രി 10.15ഓ​ടെ​യാ​ണ്. താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി അ​ടി​വാ​ര​ത്തു​നി​ന്ന് രോ​ഗി​യു​മാ​യി മു​ക്ക​ത്തെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന ആം​ബു​ല​ൻ​സാ​ണ് മു​ക്കം ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് വ​ന്ന സ്വി​ഫ്റ്റ് കാ​റു​മാ​യി കൂ​ട്ടി ഇ​ടി​ച്ച​ത്. രോ​ഗി​യെ മ​റ്റൊ​രു ആം​ബു​ല​ൻ​സി​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​യി. ആം​ബു​ല​ൻ​സി​ന്റെ മു​ൻ​ഭാ​ഗ​വും കാ​ർ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ത​ക​ർ​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​ണ്.

    TAGS:State HighwaysKozhikodeAccidents
    News Summary - State highways are full of accidents; two accidents in two days
