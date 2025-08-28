Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം; മുക്കം നഗരസഭയിൽ പ്രതിരോധ നടപടി ഉടൻ

    മു​ഴു​വ​ൻ കി​ണ​റു​ക​ളും ക്ലോ​റി​നേ​റ്റ് ചെ​യ്യും
    അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം; മുക്കം നഗരസഭയിൽ പ്രതിരോധ നടപടി ഉടൻ
    മു​ക്കം: ജി​ല്ല​യി​ൽ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​മീ​ബി​ക് മ​സ്തി​ഷ്ക ജ്വ​രം റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ജാ​ഗ്ര​ത പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​വു​മാ​യി മു​ക്കം ന​ഗ​ര​സ​ഭ. പ്ര​തി​രോ​ധ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ന​ഗ​ര​സ​ഭ ആ​രോ​ഗ്യ വി​ഭാ​ഗം പ​ദ്ധ​തി ത​യാ​റാ​ക്കി. ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലെ മു​ഴു​വ​ൻ വീ​ടു​ക​ളി​ലെ​യും സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും കി​ണ​റു​ക​ളും പൊ​തു കി​ണ​റു​ക​ളും 30, 31 തീ​യ​തി​ക​ളി​ലാ​യി കൗ​ൺ​സി​ല​ർ​മാ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ആ​ശ വ​ർ​ക്ക​ർ​മാ​ർ, ഹ​രി​ത​ക​ർ​മ സേ​നാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, എ​ൻ.​എ​ച്ച്.​എം വ​ള​ന്റി​യ​ർ​മാ​ർ, സ​ന്ന​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ തു​ട​ങ്ങി​വ​രു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ ക്ലോ​റി​നേ​ഷ​ൻ ന​ട​ത്തും.

    പൊ​തു കി​ണ​റു​ക​ൾ ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ക്ലോ​റി​നേ​റ്റ് ചെ​യ്യും. വീ​ടു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് അ​മീ​ബി​ക് മ​സ്തി​ഷ്ക ജ്വ​രം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ല​ഘു​ലേ​ഖ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ളും ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

    കി​ണ​റു​ക​ൾ കൃ​ത്യ​മാ​യി ക്ലോ​റി​നേ​ഷ​ൻ ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ടോ എ​ന്ന പ​രി​ശോ​ധ​ന സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ആ​ദ്യ​വാ​രം ന​ട​ത്തും. ഓ​ണാ​വ​ധി​ക്ക് ശേ​ഷം ഹ​രി​ത​കേ​ര​ളം മി​ഷ​ൻ, ആ​രോ​ഗ്യ വ​കു​പ്പ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ മു​ഴു​വ​ൻ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​യും ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ച് വി​പു​ല​മാ​യ ജ​ന​കീ​യ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ കാമ്പ​യി​ൻ ന​ട​ത്തും.

    ന​ഗ​ര​സ​ഭ ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ പി.​ടി. ബാ​ബു ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ന​ഗ​ര​സ​ഭ ആ​രോ​ഗ്യ സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ പ്ര​ജി​ത പ്ര​ദീ​പ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സി.​എ​ച്ച്.​സി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ സു​മം​ഗ​ല വി​ഷ​യാ​വ​ത​ര​ണം ന​ട​ത്തി. ഹ​രി​ത കേ​ര​ള മി​ഷ​ൻ റി​സോ​ഴ്സ് പേ​ഴ്സ​ൺ കെ. ​ഷി​ബി​ൻ കാമ്പ​യി​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    സി.​എ​ച്ച്.​സി മു​ക്കം ഹെ​ൽ​ത്ത് സൂ​പ്പ​ർ​വൈ​സ​ർ സി​ജു ക്ലോ​റി​നേ​ഷ​ൻ രീ​തി വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. കൗ​ൺ​സി​ല​ർ​മാ​ർ, ന​ഗ​ര​സ​ഭ ആ​രോ​ഗ്യ വി​ഭാ​ഗം ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ, ആ​രോ​ഗ്യ വ​കു​പ്പ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ, റെ​സി​ഡ​ൻ​സ് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ, കു​ടി​വെ​ള്ള പ​ദ്ധ​തി ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​ർ, ആ​ശ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ, ഹ​രി​ത​ക​ർ​മ സേ​നാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

