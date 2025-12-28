Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKozhikodechevron_rightMukkamchevron_rightഎൻ.എസ്.എസ് തീം സോങ്;...
    Mukkam
    Posted On
    date_range 28 Dec 2025 7:51 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Dec 2025 7:51 AM IST

    എൻ.എസ്.എസ് തീം സോങ്; അഭിമാന നിറവിൽ ആനയാംകുന്ന് ഹയർ സെക്കൻഡറി എൻ.എസ്.എസ്

    text_fields
    bookmark_border
    NSS Logo
    cancel
    camera_alt

    എൻ.എസ്.എസ് ലോഗോ

    Listen to this Article

    മുക്കം: ഇനിയുമൊഴുകും എന്ന തലക്കെട്ടിൽ മാനവ സ്നേഹത്തിന്റെ ജീവവാഹിനിയായിയെന്ന സന്ദേശവുമായി സംസ്ഥാനമാകെ എൻ.എസ്.എസ് സപ്തദിന സഹവാസ ക്യാമ്പുകൾക്ക് തുടക്കമായപ്പോൾ അഭിമാന നിറവിൽ ആനയാം കുന്ന് വയലിൽ മോയി ഹാജി മെമ്മോറിയൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ. സ്കൂളിലെ എൻ.എസ്.എസ് ടീം തയാറാക്കിയ തീം സോങ്ങാണ് സംസ്ഥാന എൻ.എസ്.എസ് തീം സോങ്ങായി തെരഞ്ഞെടുത്തത്.

    എൻ.എസ്.എസ് പ്രോഗ്രാം ഓഫിസർ കെ.വി. നസീറയുടെ വരികൾ പാടിയതും സംഗീത സംവിധാനം നിർവഹിച്ചതും സ്കൂളിലെ തന്നെ ഷിഫ ഫാത്തിമയാണ്. വിഡിയോയും എഡിറ്റിങും വിദ്യാർഥിയായ നിഹാൽ മുഹമ്മദാണ്.

    14 ജില്ലകളിലും നടക്കുന്ന ജില്ലതല ഉദ്ഘാടനങ്ങളുടെ പോസ്റ്ററുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി റീ എഡിറ്റിങ് നടത്തിയാണ് തീം സോങ്ങായി മാറ്റിയത്. സ്കൂളിന്റെ തീം സോങ്ങ് സംസ്ഥാന തീം സോങ്ങായി തെരഞ്ഞെടുത്തതിൽ അഭിമാനമുണ്ടന്ന് പി.ടി.എ പ്രസിഡന്റ് അബുമലാംകുന്ന്, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സി. ഫസൽ ബാബു, പ്രിൻസിപ്പൽ പി.പി. ലജ്ന, പ്രോഗ്രാം ഓഫിസർ കെ.വി. നസീറ എന്നിവർ പറഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:higher secondary SchoolTheme SongAnayamkunnuNational Service Scheme
    News Summary - NSS Theme Song; Anayamkunnu Higher Secondary NSS with pride
    Similar News
    Next Story
    X