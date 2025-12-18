Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Mukkam
    Posted On
    date_range 18 Dec 2025 10:09 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Dec 2025 10:09 AM IST

    തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; തിരുവമ്പാടി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ഇടതു മുന്നണി പിന്നിൽ

    തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; തിരുവമ്പാടി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ഇടതു മുന്നണി പിന്നിൽ
    മു​ക്കം: സം​സ്ഥാ​ന​മാ​കെ ആ​ഞ്ഞ​ടി​ച്ച യു.​ഡി.​എ​ഫ് ത​രം​ഗം മ​ല​യോ​ര മേ​ഖ​ല​യി​ലും പ്ര​തി​ഫ​ലി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ തി​രു​വ​മ്പാ​ടി നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് വ്യ​ക്ത​മാ​യ മേ​ൽ​ക്കൈ. ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ലും മൊ​ത്തം ല​ഭി​ച്ച വോ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ലും യു.​ഡി.​എ​ഫാ​ണ് ബ​ഹു​ദൂ​രം മു​ന്നി​ൽ. ഇ​തോ​ടെ, നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ സി​റ്റി​ങ് സീ​റ്റ് നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫും സീ​റ്റ് പി​ടി​ക്കാ​ൻ യു.​ഡി.​എ​ഫും തു​നി​ഞ്ഞി​റ​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ മ​ത്സ​രം തീ ​പാ​റും. 2024ൽ ​ന​ട​ന്ന ലോ​ക്സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലും പി​ന്നീ​ട് ന​ട​ന്ന ലോ​ക്സ​ഭ ഉ​പ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലും നേ​ടി​യ മേ​ധാ​വി​ത്വം ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലും യു.​ഡി.​എ​ഫ് ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു.

    കാ​ര​ശ്ശേ​രി, കൊ​ടി​യ​ത്തൂ​ർ, തി​രു​വ​മ്പാ​ടി, കൂ​ട​ര​ഞ്ഞി, കോ​ട​ഞ്ചേ​രി, പു​തു​പ്പാ​ടി ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളും മു​ക്കം ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യും അ​ട​ങ്ങു​ന്ന​താ​ണ് തി​രു​വ​മ്പാ​ടി നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ലം. ഇ​വ​യി​ൽ, മു​ക്കം ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യും കാ​ര​ശ്ശേ​രി ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തും മാ​ത്ര​മാ​ണ് ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ഇ​ട​തി​നൊ​പ്പം നി​ന്ന​ത്. കൊ​ടി​യ​ത്തൂ​ർ, പു​തു​പ്പാ​ടി, കോ​ട​ഞ്ചേ​രി, പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ ഭ​ര​ണം നി​ല​നി​ർ​ത്തി​യ​തി​നൊ​പ്പം കൂ​ട​ര​ഞ്ഞി തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ച്ച​ത് യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് നേ​ട്ട​മാ​യി. ലി​േ​ന്റാ ജോ​സ​ഫ് എം.​എ​ൽ.​എ, നേ​ര​ത്തെ പ്ര​സി​ന്റാ​യി​രു​ന്ന പ​ഞ്ചാ​യ​ത്താ​ണ് കൂ​ട​ര​ഞ്ഞി.

    തി​രു​വ​മ്പാ​ടി​യി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫും യു.​ഡി.​എ​ഫും ഒ​മ്പ​ത് സീ​റ്റു​ക​ൾ വീ​തം നേ​ടി ഒ​പ്പ​ത്തി​നൊ​പ്പ​മാ​ണ്. വി​മ​ത സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി മ​ത്സ​രി​ച്ച് ജ​യി​ച്ച ജി​തി​ൻ പ​ല്ലാ​ട്ടി​ന്റെ പി​ന്തു​ണ നേ​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്കാ​ണ് ഇ​വി​ടെ ഭ​ര​ണം. 2021ലെ ​നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ,67867 വോ​ട്ട് നേ​ടി, 4643 വോ​ട്ടി​ന്റെ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തി​നാ​ണ് തി​രു​വ​മ്പാ​ടി​യി​ൽ നി​ന്ന് ലി​ന്റോ ജോ​സ​ഫ് നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി​രു​ന്ന സി.​പി. ചെ​റി​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് 63224 വോ​ട്ടു​ക​ൾ നേ​ടി​യ​പ്പോ​ൾ എ​ൻ.​ഡി.​എ​യി​ലെ ബേ​ബി അ​മ്പാ​ട്ട് 7794 വോ​ട്ടു​ക​ളും നേ​ടി. എ​ന്നാ​ൽ, ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ, 11081 വോ​ട്ടി​ന്റെ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​മാ​ണ് തി​രു​വ​മ്പാ​ടി മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫി​നു​ള്ള​ത്. പ്രാ​ദേ​ശി​ക സ​ഖ്യ​മി​ല്ലാ​തെ മു​ക്കം ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലെ ആ​റു ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ളി​ലും കാ​ര​ശ്ശേ​രി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ര​ണ്ട് വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലും വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്ടി നേ​ടി​യ വോ​ട്ടു​ക​ൾ കൂ​ടി കൂ​ട്ടി​യാ​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം പ​തി​നാ​ലാ​യി​രം ക​ട​ക്കും.

    അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലെ വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ നി​ല​പാ​ട് നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​കും. ക​ഴി​ഞ്ഞ നി​യ​മ​സ​ഭ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ നേ​ടി​യ വോ​ട്ട് നി​ല​യോ​ളം മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഈ ​ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലും എ​ൻ.​ഡി.​എ നേ​ടി​യ​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ മു​ക്കം ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലെ​യും കൂ​ട​ര​ഞ്ഞി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ​യും ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​മാ​ണ് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​നെ തു​ണ​ച്ച​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഫ​ല പ്ര​കാ​രം മു​ക്ക​ത്ത് 700 വോ​ട്ടു​ക​ൾ​ക്കും കു​ട​ര​ഞ്ഞി​യി​ൽ 629 വോ​ട്ടു​ക​ൾ​ക്കും പി​ന്നി​ലാ​ണ് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്.

    TAGS:Election resultsthiruvambadiLDFKerala Local Body Election
    News Summary - Local body elections: Left Front lags behind in Thiruvambadi constituency
