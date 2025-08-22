Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Mukkam
    Posted On
    22 Aug 2025 10:31 AM IST
    Updated On
    22 Aug 2025 10:31 AM IST

    കാ​ര​ശ്ശേ​രി ക​റു​ത്ത പ​റ​മ്പി​ലെ പു​തി​യ ക്വാ​റി; പൊ​തു തെ​ളി​വെ​ടു​പ്പി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​തെ ഇ​ട​ത് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ

    symbolic image
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    മു​ക്കം: ജി​ല്ല​യി​ൽ​ത​ന്നെ ഏ​റ്റ​വു​മ​ധി​കം ക്വാ​റി-​ക്ര​ഷ​ർ യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ കാ​ര​ശ്ശേ​രി​യി​ൽ വീ​ണ്ടും പു​തി​യ ക്വാ​റി​ക​ൾ​ക്കാ​യി അ​ണി​യ​റ​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്നു. അ​തി​നി​ടെ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ക​റു​ത്ത പ​റ​മ്പ് 12ാം വാ​ർ​ഡി​ൽ ക​ക്കാ​ട് വി​ല്ലേ​ജി​ലെ ബ്ലോ​ക്ക് ന​മ്പ​ർ ഒ​ന്നി​ൽ​പെ​ട്ട വി​വി​ധ സ​ർ​വേ ന​മ്പ​റു​ക​ളി​ലാ​യി 1.4145 ഹെ​ക്ട​ർ സ്ഥ​ല​ത്താ​രം​ഭി​ക്കാ​ൻ നീ​ക്കം ന​ട​ക്കു​ന്ന ക്വാ​റി​യു​ടെ പൊ​തു ഹി​യ​റി​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ത്ത ഇ​ട​ത് അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ല​പാ​ട് ച​ർ​ച്ച​യാ​വു​ന്നു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ക​ല​ക്ട​റേ​റ്റ് കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ് ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ർ​ച്ച​യി​ലാ​ണ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ എ​ട്ട് അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ള്ള ഇ​ട​ത് മു​ന്ന​ണി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​രാ​ൾ​പോ​ലും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​തി​രു​ന്ന​ത്. ആ​ഗ​സ്റ്റ് 14ാം തീ​യ​തി ന​ട​ന്ന ഭ​ര​ണ സ​മി​തി യോ​ഗ തീ​രു​മാ​ന​പ്ര​കാ​രം പൊ​തു തെ​ളി​വെ​ടു​പ്പി​ൽ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി, നി​ർ​ദി​ഷ്ട വാ​ർ​ഡ് മെം​ബ​ർ, സ്റ്റി​യ​റി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, മ​റ്റ് ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഈ ​തീ​രു​മാ​നം നി​ല​നി​ൽ​ക്കെ​യാ​ണ് ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​ത്തു​നി​ന്ന് ഒ​രാ​ൾ​പോ​ലും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​തി​രു​ന്ന​ത്. മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ജൂ​ൺ 13ന് ​ചേ​ർ​ന്ന ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി യോ​ഗ​ത്തി​ലെ 7/1 ന​മ്പ​ർ തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ കോ​പ്പി ക​വ​റി​ങ് ലെ​റ്റ​ർ സ​ഹി​തം പ്ര​സി​ഡ​ന്റും സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും ഒ​പ്പി​ട്ട് ഹി​യ​റി​ങ്ങി​ൽ രേ​ഖാ​മൂ​ലം ന​ൽ​കാ​നും വി​വി​ധ ഗ​വേ​ഷ​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ ശാ​സ്ത്ര​ജ്ഞ​രു​ടെ വി​ദ​ഗ്ധ സ​മി​തി​യെ​വെ​ച്ച് പ​ഠ​നം ന​ട​ത്തി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ല​ഭി​ച്ച​തി​ന് ശേ​ഷം മാ​ത്രം പു​തി​യ ക്വാ​റി​ക​ൾ​ക്ക് ലൈ​സ​ൻ​സ് അ​നു​വ​ദി​ച്ചാ​ൽ മ​തി എ​ന്നു​ള്ള തീ​രു​മാ​നം അ​റി​യി​ക്കാ​നും ഐ​ക​ക​ണ്ഠ്യേ​ന തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. ഇ​ത്ര​യും ഗൗ​ര​വ​മാ​യ വി​ഷ​യ​മാ​യി​ട്ടും ഇ​ട​ത് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ വി​ട്ടു​നി​ന്ന​ത് ക്വാ​റി മാ​ഫി​യ​യെ സ​ഹാ​യി​ക്കാ​നാ​ണെ​ന്ന ആ​ക്ഷേ​പം ശ​ക്ത​മാ​ണ്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി, നി​ർ​ദ്ദി​ഷ്ട വാ​ർ​ഡ് മെം​ബ​ർ, സ്റ്റി​യ​റി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​തെ​ന്നും പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കേ​ണ്ട​വ​രു​ടെ പേ​രു​ക​ളി​ൽ ‘മ​റ്റു ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ’ പി​ന്നീ​ട് എ​ഴു​തി​ച്ചേ​ർ​ത്ത​താ​ണെ​ന്നു​മാ​ണ് ഇ​ട​ത് മു​ന്ന​ണി മെം​ബ​ർ​മാ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. നേ​ര​ത്തെ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി ക്വാ​റി​ക​ൾ​ക്ക് ഒ​ത്താ​ശ ചെ​യ്തു​കൊ​ടു​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നാ​രോ​പി​ച്ച് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് രം​ഗ​ത്തു​വ​രു​ക​യും നി​ര​വ​ധി സ​മ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    എ​ന്നാ​ൽ, ആ​രാ​ണ് ക്വാ​റി​ക​ൾ​ക്ക് ഒ​ത്താ​ശ ചെ​യ്യു​ന്ന​തെ​ന്ന് ഇ​പ്പോ​ൾ ബോ​ധ്യ​മാ​യി​ല്ലേ എ​ന്ന് ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സു​നി​ത രാ​ജ​ൻ, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജം​ഷി​ദ് ഒ​ള​ക​ര എ​ന്നി​വ​ർ ചോ​ദി​ച്ചു. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് മാ​സ​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്രം ശേ​ഷി​ക്കേ കാ​ര​ശ്ശേ​രി​യി​ലെ ക്വാ​റി വി​ഷ​യം വീ​ണ്ടും ച​ർ​ച്ച​യാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

