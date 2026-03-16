Madhyamam
    Posted On
    date_range 16 March 2026 11:11 AM IST
    Updated On
    date_range 16 March 2026 11:11 AM IST

    ക​ന​ത്ത മ​ഴ​യി​ലും ആ​വേ​ശം ചോ​രാ​തെ കു​ട്ടി സം​ര​ഭ​ക​ർ

    മു​ക്കം: കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി -എ​ട​വ​ണ്ണ സം​സ്ഥാ​ന പാ​ത​യോ​ര​ത്ത് മു​ക്കം പാ​ല​ത്തി​ന് സ​മീ​പം മൂ​ന്ന് ഷെ​ഡു​ക​ൾ. ഷെ​ഡി​ൽ വി​വി​ധ ഉ​ൽ​പ്പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​രാ​യി സ്കൂ​ൾ യൂ​നി​ഫോ​മി​ലെ​ത്തി​യ കൊ​ച്ചു വി​ദ്യാ​ർ​ത്ഥി​ക​ളും.​ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​ൽ​പ്പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ ആ​ളു​ക​ളെ വി​ളി​ച്ചു വ​രു​ത്തി വാ​ശി​യോ​ടെ വി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​ണ​വ​ർ.​കൊ​ച്ചു കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ഈ ​ക​ച്ച​വ​ടം ക​ണ്ട​പ്പോ​ൾ ഇ​തു​വ​ഴി​യു​ള്ള യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​ത്തു​ക​യും ഇ​റ​ങ്ങു​ക​യും സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങി പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്. കൊ​ച്ചു കു​ട്ടി​ക​ളെ സം​രം​ഭ​ക​രാ​ക്കാ​നാ​യി മ​ണാ​ശ്ശേ​രി ഗ​വ.​യു.​പി സ്കൂ​ളി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന എ​ന്‍റ​ർ​പ്ര​ണേ​ഴ്സ് ഷോ​പ്പി​ലെ കാ​ഴ്ച​ക​ളാ​ണി​ത്.

    മാ​ജി​ക് സോ​പ്പ്, ക്രോ​ഷെ ഐ​റ്റം​സ്, ലി​ക്വി​ഡ് വാ​ഷ്, ഐ​സ്ക്രീം, സി​പ്പ​പ്പ്, വി​വി​ധ ഷെ​യ്ക്കു​ക​ൾ, പ​ല​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ ഉ​ൽ​പ്പ​ന്ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഷോ​പ്പി​ലു​ള്ള​ത്. വൈ​കു​ന്നേ​രം പെ​യ്ത ക​ന​ത്ത മ​ഴ വി​ദ്യാ​ർ​ത്ഥി​ക​ളു​ടെ ആ​വേ​ശം കെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നി​ല്ല.ആ​ൽ​ഫ ജ​ന​റേ​ഷ​നി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത​ക​ൾ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി അ​വ​രു​ടെ ജീ​വി​ത വി​ജ​യ​ത്തി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ നൈ​പു​ണി​ക​ൾ നേ​ടി​യെ​ടു​ക്കാ​നും പാ​ഠ​പു​സ്ത​ക​ത്തി​ന​പ്പു​റ​ത്തേ​ക്ക് അ​വ​രെ എ​ത്തി​ക്കാ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് സ്കൂ​ൾ ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു പ​രി​പാ​ടി ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്ത​ത്.ന​ഗ​ര​സ​ഭ ചെ​യ​ർ പേ​ഴ്സ​ൺ കെ.​പി ചാ​ന്ദ്നി, സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ങ് ക​മ്മ​റ്റി ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൺ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് വാ​ർ​പ്പി​ൽ, പ്ര​ധാ​നാ​ധ്യാ​പി​ക കെ.​പി ബ​ബി​ഷ, അ​ധ്യാ​പി​ക ശ്രു​തി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    TAGS:mukkamHeavy RainKozhikode News
    News Summary - Kutti entrepreneurs keep their enthusiasm alive despite heavy rain
